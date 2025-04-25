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Развлечения обзор «Эти муки стоили того»: кто победил во втором сезоне шоу «Выживалити»

«Эти муки стоили того»: кто победил во втором сезоне шоу «Выживалити»

С самого начала в этого участника никто не верил

1 572
4 комментария
По их лицам сложно считать, но больше месяца они ели только то, что могли выиграть, и спали на деревянных ящиках | Источник: телеканал Пятница! / Vk.comПо их лицам сложно считать, но больше месяца они ели только то, что могли выиграть, и спали на деревянных ящиках | Источник: телеканал Пятница! / Vk.com

По их лицам сложно считать, но больше месяца они ели только то, что могли выиграть, и спали на деревянных ящиках

Источник:

телеканал Пятница! / Vk.com

Подошел к концу второй сезон шоу «Выживалити. Миссия Альфа» (18+). Несколько недель звезды шоу, певцы и актеры жили в дикой природе и проходили экстремальные испытания на силу, логику и умение работать в команде. Дополнительное давление оказывали постоянные интриги в лагере и провокации ведущего. До финала дошли три самых выносливых участника: Лиза «пацанка» Андрющенко, мечта всех девчонок в 2010 году Александр Головин и актер Петр Романов.

Последнее испытание для финалистов состояло из пяти этапов: нужно было спуститься с 50-метровой высоты по веревочной лестнице и канату, параллельно собирая мешочки, которые пригодятся дальше. После этого участников 15 секунд крутят на центрифуге и в состоянии нестояния отправляют донести два ведра воды, не пролив ни капли, не справился — получаешь штрафное время. На предпоследнем этапе нужно было попасть мешочками в три ячейки, после чего поджечь стрелу и выстрелить в цель, чтобы зажечь надпись «Выживалити».

Сначала вперед вырвался Петр Романов, ему на руку играл бонус, который он получил за то, что больше всего выбывших участников болели за него. Ему не пришлось собирать мешочки, они все были в одном месте.

— Про себя читал молитву, и страха не было совсем, — рассказал о своих эмоциях во время финального испытания Романов.

Петра быстро нагнал Александр, и практически все этапы они проходили одновременно с опережением в доли секунды, но у Головина был бонус, которым он воспользовался на финишной прямой. Еще до начала испытания ведущий дал возможность одному из финалистов нажать кнопку помощи, Александр, не советуясь ни с кем, забрал этот шанс.

— Что за черт, в меня никто не верит, — прокомментировал свой поступок финалист.

Имея дополнительные стрелы, Александр быстрее смог попасть в цель, пока Петр промахнулся на первой попытке, а Елизавета тем временем вообще находилась на несколько этапов позади.

Счастью Александра, что он победил, не было предела, вперемешку с радостными криками он посвятил свою победу жене.

— Я выиграл, черт возьми! Эти муки стоили того, чтобы попасть в финал и дойти до конца. Горд тем, что смог показать всё лучшее, горд собой, своими родителями. Жена, это всё было для тебя. Я люблю тебя, люблю эту жизнь, — улыбаясь произнес Головин.

Прежде чем отдать выигрыш — 8,5 миллиона рублей — ведущий предложил актеру разделить приз с другими финалистами, на что у Александра был категоричный ответ.

— Я оставляю всё себе, — с улыбкой сказал Головин.

После победитель добавил, что предлагал другим разделить выигрыш, но те посчитали это нечестным и отказались сами.

Александр правильно поступил?

Он победитель, его выигрыш, что хочет, то и делает
Наплевательское отношение, мог бы хотя бы по 100 тысяч рублей дать
Надо было с Петром поделиться, тот практически его выиграл
Если он не врет и правда предложил, то к нему нет вопросов
Петр Романов мне не нравится, а вот за Лизу было обидно
Зато это было честно
ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Шоу Телевидение Александр Головин Пацанки Кадетство Выживалити Отдых Испытания
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Комментарии
4
Гость
25 апреля, 21:36
покажите инвалидов и пенсионеров из стабильной - Выживалити. Миссия Невыполнима
Гость
25 апреля, 21:23
А это-то кто смотрит
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