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Развлечения обзор «Я думала, она милая девочка»: Татьяна Куртукова шокировала всех на шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»

«Я думала, она милая девочка»: Татьяна Куртукова шокировала всех на шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»

Певица настроила против себя сотню экспертов

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2 комментария
На снимке редкий случай, когда Куртукова поддержала участников, а не разнесла их в клочья | Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»На снимке редкий случай, когда Куртукова поддержала участников, а не разнесла их в клочья | Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»

На снимке редкий случай, когда Куртукова поддержала участников, а не разнесла их в клочья

Источник:

пресс-служба телеканала «Россия 1»

В шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» (12+) прошел последний отборочный тур, на котором определились еще два финалиста проекта. В четвертом выпуске вместе с постоянной сотней экспертов хоры оценивала приглашенный член жюри Татьяна Куртукова. Исполнительница хита «Матушка-земля» не стала скупиться на критику и всего за несколько минут эфирного времени настроила против себя десятки человек.

Стало понятно, что Татьяна не даст поблажек никому после первого же выступления. Куртукова не поддержала Челябинский образцово-эстрадный хор «Тутти» своим голосом и, не сглаживая углы, высказала свое мнение.

Сравнение Баскова, что Татьяна могла бы отлично вписаться в челябинский хор, певице тоже не понравилось | Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»Сравнение Баскова, что Татьяна могла бы отлично вписаться в челябинский хор, певице тоже не понравилось | Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»

Сравнение Баскова, что Татьяна могла бы отлично вписаться в челябинский хор, певице тоже не понравилось

Источник:

пресс-служба телеканала «Россия 1»

— Мне понравилась ваша культура, интеллигентность, ваши образы, материал, который вы взяли, и живые инструменты, которые вы использовали, — позитивно начала певица. — Что мне не понравилось? В нижних голосах какой-то провал, не хватает фактуры звука и проблема с фразировкой. Аранжировка у вас убаюкивающая. Голосоведение плавное, как и должно быть, но нет акцентировки во фразах, хотя это и дало бы динамику, которая позволила бы вашему пению быть не таким монотонным.

Лазарев не оставил комментарий Куртуковой без внимания.

— А говорите еще, я душнила, — удивленным голосом сказал лидер сотни.

Басков был шокирован обманчивостью образа не меньше коллеги и тактично намекнул об этом гостье.

— Сейчас какая-то зрительница около телевизора сказала: «Ой, я думала, она милая девочка», — в привычной манере пошутил Николай.

Куртукова не пощадила и академический хор русской песни телерадиоцентра «Орфеи», с которым ранее сама выступала на одном из мероприятий.

Одна из главных претензий, которую услышал хор,&nbsp;— балаганное выступление | Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»Одна из главных претензий, которую услышал хор,&nbsp;— балаганное выступление | Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»

Одна из главных претензий, которую услышал хор, — балаганное выступление

Источник:

пресс-служба телеканала «Россия 1»

— Чувствую, меня скоро попрут отсюда, — смеясь, начала свою речь Куртукова, — мне не понравилось, что с первых нот такая агрессивная атака голосовая — очень громко. Всё это продолжалось весь номер. Такой напор простого обывателя отпугивает.

Певица оказалась не права, и 94 экспертам из 100 понравилось выступление коллектива, и он прошел в финал.

Если до этого сотня закрывала глаза на жесткую критику Куртуковой, но слова в адрес группы El Grande, которая собрала 96 баллов из 100, задели даже их.

— Это выступление — тонкий лед. Мне не понравился запев, и произношение было плохое. Создалось впечатление, что коллектив не так давно собрался, — понесло певицу.

Услышав в ответ от участников, что она угадала, Татьяна продолжила с еще большим жаром:

— Я не угадала, я услышала! Все прекрасны, но абсолютно разные, и единого коллектива нет. Мне сначала показалось, что на роль запевалы взяли барабанщика на время.

Участники коллектива выкрутили свое природное обаяние на максимум, но покорить Куртукову это не помогло | Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»Участники коллектива выкрутили свое природное обаяние на максимум, но покорить Куртукову это не помогло | Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»

Участники коллектива выкрутили свое природное обаяние на максимум, но покорить Куртукову это не помогло

Источник:

пресс-служба телеканала «Россия 1»

— Ну что, ребята, матушка-земля вас не приняла. Просто комбайном прошлась, — попробовал перевести всё в шутку Николай Басков и обратился к лидеру сотни: — А ты, Серега, понимаешь, что лидер сотни теперь хрупкая позиция?

Лазарев в противовес Татьяне поддержал коллектив не только своим голосом, но и обратной связью, еще раз закрепив статус защитника всех участников, которого нельзя заменить.

— Звучание было плотное. Нам предыдущие эфиры не хватало энергии и мощности. Сегодня нас каждый коллектив сносит энергией. И это хорошо, пусть лучше так, чем что-то блеют себе под нос. Потенциал в вас есть, большой, — с улыбкой подбодрил певец.

Шутки Баскова и поддержка Лазарева не смогли смягчить обстановку, и сотня засомневалась в профессионализме Татьяны.

— Слушайте, коллеги, наша гостья Татьяна очень строго судит наши коллективы. Мне кажется, это из-за недостатка опыта, потому что обижать так людей нельзя. Они прошли большой кастинг и выступают на этой сцене, — пришли к общему мнению сразу несколько членов жюри.

Обратная связь от экспертов остудила пыл Куртуковой, и второго финалиста — академический хор «Млада» — певица не стала ругать и даже пообещала приехать в Пермь, откуда коллектив родом, чтобы поучиться у них.

Коллектив исполнил колыбельную из мультфильма об Умке, возможно, ностальгия&nbsp;— ключ к сердцу Татьяны Куртуковой | Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»Коллектив исполнил колыбельную из мультфильма об Умке, возможно, ностальгия&nbsp;— ключ к сердцу Татьяны Куртуковой | Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»

Коллектив исполнил колыбельную из мультфильма об Умке, возможно, ностальгия — ключ к сердцу Татьяны Куртуковой

Источник:

пресс-служба телеканала «Россия 1»

— Как прямо на глазах меняется. В начале программы и в конце — два разных человека, — удивился Лазарев.

— Сережа, просто мы с тобой ее перепрошили, — заключил Басков.

Как считаете, Куртукова права?

Что в этом такого? Это ее право, не всё хвалить да жалеть
Считаю, это недопустимо, она просто не умеет общаться
Никогда она не нравилась, а после «Ну-ка, все вместе! Хором!» она упала в моих глазах
Так выглядит звездная болезнь
Не факт, что это ее реальные слова, думаю, она просто хотела затмить Лазарева
ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Ну-ка все вместе Сергей Лазарев Песни Шоу Телевидение Хор Артист Певец
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Комментарии
2
Гость
26 апреля, 02:40
Для жюри такого масштабного конкурса ещё не созрела....Опыта надо набраться,поработав в этом музыкально-хоровом искусстве.
Гость
26 апреля, 11:57
Не даст никому
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