«Ты здесь не Рогозина»: как съемки в сериале «След» разрушили семью Ольги Копосовой

Актрисе неоднократно предлагали другие роли, но она выбрала на всю жизнь связать себя с образом Галины Рогозиной Источник: кадр из сериала «След» (18+), реж. Всеволод Аравин и Юрий Харнас, студия «ТелеРоман» ОТК, 2007 год











Мир настолько привык видеть Ольгу Копосову в роли Галины Рогозиной в сериале «След» (18+), что многие даже не знают ее настоящего имени. На 18 лет актриса стала заложницей одной роли полковника, но женщину это совсем не расстраивает. Правда, вместе с популярностью сериал принес актрисе и разлад в личной жизни, из-за которого Ольга на всю жизнь осталась одна.

«Всё, что было до „Следа“, мне не нравится»

Ольга родилась вместе со своей сестрой-близняшкой Аней в Москве в 1970 году. Ее отец — геолог, еще когда сестры были маленькие, ушел из семьи. Воспитание детей легло на плечи матери, которая всё время проводила на работе в управлении по обслуживанию дипломатического корпуса и редко находила время для них.

— У меня нет к маме претензий, у нее была собственная трагедия: бабушка ее оставила, вышла снова замуж, — поделилась Копосова в шоу «Судьба человека» (16+). — Она не любила все эти нежности, возгласы, игры. А малыши ведь всегда кричат. Порой мама всё же приходила к нам перед сном, и так не хотелось ее отпускать. Аня обижалась, стала из-за этого еще более замкнутой.

Анна сильно тосковала и, чтобы как-то отвлечься, начала ходить в церковь. Сначала только на время, чтобы помочь с уборкой, но в какой-то момент она объявила, что уходит в монастырь навсегда.

В отличие от сестры, Ольга хотела для себя совсем иной судьбы. С детства она усердно училась, а после уроков занималась в спортивной школе баскетболом. Именно там ее заметил режиссер Самсон Самсонович, который искал девушек для своего фильма.

Копосова снялась лишь в нескольких эпизодах, но этого оказалось достаточно, чтобы в ней проснулось желание стать профессиональной актрисой. Ольга попыталась поступить в театральный университет, но ее туда не взяли.

На первых пробах на Ольгу надели парик и впервые в ее жизни сделали макияж, актрисе настолько понравилось, что она так и хотела вернуться домой Источник: Ольга Копосова / Vk.com











— Я поняла, что это, значит, не мое, и занялась вокалом. В тот же год, когда я не поступила в театральное, пошла в музыкальный колледж, — вспоминает Ольга.

Копосова продолжала играть в эпизодических ролях, снималась в рекламе и клипах. Ей удалось поработать с такими мастодонтами, как Александр Абдулов и Всеволод Шиловский, но сейчас актриса не любит вспоминать этот период.

— Всё, что было до «Следа», мне не нравится. Не работали со мной, и сейчас я бы всё абсолютно по-другому сделала, — уверена Ольга.

«Я жила тем, что невозможно осуществить»

С 19 лет Ольга пользовалась бешеной популярностью у мужчин, но, к ее удивлению, ей всегда нравились те, что были намного старше нее. С одним из них она познакомилась случайно в метро.

— Ко мне в метро подошли два высоченных югослава — постарше и помоложе. Они спросили, как проехать куда-то. Мы поговорили, проехали всю дорогу вместе, и я оставила свой номер телефона, — рассказала актриса.

Михайло, а именно так звали мужчину постарше, хотел свести Ольгу со своим сыном, и он совсем не ожидал, когда Копосова призналась, что она влюбилась в него.

— Мы начали общаться, встречаться. Когда он уехал в Хорватию, я каждый день жила тем, что я приходила домой и он мне звонил. Это была мука. Я жила тем, что невозможно осуществить, — описала свое состояние Ольга Копосова.

Во время одного из подобных звонков Михайло сообщил Ольге, что находится в больнице. Тогда женщина еще не поняла, насколько всё серьезно и что совсем скоро Михайло больше не позвонит ей, потому что умрет от рака.

— Это было горе и освобождение одновременно, ведь я ни с кем здесь не могла наладить отношения, понимая, что он есть, пусть и где-то в другой стране, — поделилась эмоциями Ольга.

В последние дни жизни Михайло Ольга уже начала общаться со своим будущим мужем Владленом, с которым ей тоже будет не суждено дожить до старости.

«Я не понимаю, что между нами происходит, я ухожу»

С Владленом Ольга познакомилась, когда ей было 27 лет. Мужчина увидел ее впервые в клипе группы «Дюна» «Борька-бабник», влюбился и начал искать способ познакомиться. Случай представился на дне рождения общей знакомой.

Увидев обворожительную Ольгу на экране, не только Владлен потерял голову Источник: Группа «Дюна» / Rutube.re











— Я, видимо, так хотела замуж, а он очень хотел ребенка и семью, и так с апреля мы общались, а в сентябре уже поженились и узнавали друг друга уже в браке, — рассказала актриса.

Очень быстро Ольга пожалела о своем поспешном решении выйти замуж. Муж начал недостойно с ней себя вести, мог оскорбить или флиртовать с другими женщинами прямо при ней. Копосова старалась смириться и с неприятным ей поведением мужа, и со свекровью, которая сильно опекала любимого сына, но брак всё равно дал трещину.

— За год до съемок в сериале «След» Владлен уходил. У него рухнул бизнес, и он сказал: «Я не понимаю, что между нами происходит, зачем я прихожу домой, и вообще я ухожу», — повторила слова Владлена Ольга.

Ольга считает, что причина первого расставания с мужем — кризис среднего возраста у Владлена Источник: кадр из шоу «Судьба человека» (16+), «Россия 1», 2021 год











На тот момент у пары рос сын Глеб, которому было шесть лет. Мальчик не понимал, что у родителей разлад, тем более в какой-то момент Владлен осознал, что совершил ошибку, и постепенно вернулся домой, но семья больше не могла жить как раньше.

«Никто ко мне уже давно не подкатывает»

До ухода мужа Ольга была домохозяйкой и всё свое время посвящала семье. Вдруг она осознала, что вся ее жизнь крутится вокруг Владлена, который в любой момент может помахать ручкой, а она останется без денег и поддержки. В свои 37 лет Копосова начала снова ходить на пробы.

— Начался волшебный, воздушный период, новый этап. Тут свекровь сказала мне, что готова сидеть с внуком, мол, ищи работу. Мне было уже 37. В сериале «След» я пробовалась на роль патологоанатома, — вспоминает Ольга.

Во время проб, когда Копосова начала играть и по-деловому убрала волосы, режиссер увидел, что перед ним актриса с сильным характером, которая достойна играть главную роль — начальника ФЭС Галины Рогозиной. Ольга была рада, что снова вернется к работе, а Владлен не мог нарадоваться, что в семье станет больше денег.

На сегодняшний момент вышло уже больше трех тысяч серий в сериале «След» Источник: Ольга Копосова / Vk.com











— Он обрадовался, сказал: «О, мы будем богаты». Но потом он стал раздражаться, когда видел, как я там счастлива, — с грустью признает актриса.

Ольга целыми днями пропадала на съемках, ее начали узнавать. Она была безмерно счастлива, но, когда приходила домой и начинала рассказывать, как прошел ее день, муж лишь отмахивался.

— «Ты здесь не Рогозина, хватит», — говорил он. Это было похоже на ревность, но не к кому-то конкретному, — признаётся актриса.

Одними лишь словесными претензиями Владлен не ограничился. Однажды Ольга вернулась ночью домой и услышала, как муж разговаривает с какой-то женщиной по телефону.

— Ну и что, что я с тобой переспал? У меня жена, семья, — вспоминает слова мужа Ольга.

Актриса не смогла простить измену и подала на развод. После такого предательства Ольга больше не рискнула когда-либо доверять мужчинам и стала такой же холодной и неприступной, как ее героиня в сериале.

В отличие от героини в сериале, в жизни Ольга предпочитает носить распущенные волосы и редко примеряет деловой стиль Источник: Ольга Копосова / Vk.com









