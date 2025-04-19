А что вам послышалось? Попробуйте пройти музыкальный тест по хитам

А у вас бывало такое, когда запоминаешь песни неправильно, и, не особенно разбираясь, продолжаешь их петь на каком-то своем языке? И ведь таких композиций действительно можно вспомнить на целую дискографию. Мы собрали девять хитов, которые у всех на слуху. Вспомните, что именно вы слышали? И не переживайте, если не угадаете правильный ответ: это же не контрольная, а просто повод вспомнить, что нам послышалось.
«Нагано» — «Пойду водки найду» (18+)
Smokie — What can I do (16+)
Вячеслав Невинный — «Губит людей не пиво» (18+)
«Ленинград» — «В Питере — пить» (18+)
- Rolling Stones
- Baccara
- Boney M
- Arabesque
Libertad (12+)
Ci sarà (12+)
Sharazan (12+)
Felicita (12+)
- Ace of Base
- E-Type
- Army of Lovers
- Secret Service
Правда ли, что в «Песне про зайцев» (12+) Семен Семенович Горбунков пел «Станем мы храбрей, и как дважды два»?
- Да, именно так и пел
- Нет, правильный вариант: «Станем мы храбрей и отважней льва»
- Нет, там пелось: «Станем мы храбрей, всё нам трын-трава»
Правда, что группа Las Ketchup в своей песне Asereje (12+) пела полнейшую абракадабру «асере хе ха дехе» или мы всё неправильно услышали?
- Да, так и есть
- Нет, там есть какой-то нормальный текст, но его никто так и не может разобрать
А какое изречение подарила нам группа Shocking Blue своей песней Venus (16+)?
- Ракамакафо
- Ёмаха, ёмасо
- Ела суп, Марин?
- Шизгара
Правда ли, что в своей песне «Чито-гврито» (6+) Вахтанг Кикабидзе обращался к некой Маргарите?
- Да, «Чито-гврито, чито, Маргарита» — так в этой пелось в песне
- Вообще-то «Чита дрита, чита Маргарита»
- Нет, там была не «Маргарита», а «маргалито»
- Помню только «Чита-дрита, фрау мадам»
А эту песню в России даже вполне себе «перевели», и в ней появились такие слова: «Давай наливай, поговорим. Будущий день покажется светлым, как сто балерин» (18+). Не будем мучить вас настоящим названием песни — помните хотя бы, кто ее исполнял?
- The Beatles
- Крис Норман и Сьюзи Кватро
- Крис Ри и Крис де Бург
- Группа Smokie
Как хорошо вы помните творчество Надежды Кадышевой? Попробуйте пройти этот народный тест.
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