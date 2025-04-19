А что вам послышалось? Попробуйте пройти музыкальный тест по хитам

А у вас бывало такое, когда запоминаешь песни неправильно, и, не особенно разбираясь, продолжаешь их петь на каком-то своем языке? И ведь таких композиций действительно можно вспомнить на целую дискографию. Мы собрали девять хитов, которые у всех на слуху. Вспомните, что именно вы слышали? И не переживайте, если не угадаете правильный ответ: это же не контрольная, а просто повод вспомнить, что нам послышалось.