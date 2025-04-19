А что вам послышалось? Попробуйте пройти музыкальный тест по хитам

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Тест, в котором нет неверных ответов

5 159
13 комментариев
В некоторых песнях можно было узнать о кулинарных пристрастиях героев | Источник: Виталий Калистратов / Городские порталыВ некоторых песнях можно было узнать о кулинарных пристрастиях героев | Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы
В некоторых песнях можно было узнать о кулинарных пристрастиях героев
Источник:
Виталий Калистратов / Городские порталы

А у вас бывало такое, когда запоминаешь песни неправильно, и, не особенно разбираясь, продолжаешь их петь на каком-то своем языке? И ведь таких композиций действительно можно вспомнить на целую дискографию. Мы собрали девять хитов, которые у всех на слуху. Вспомните, что именно вы слышали? И не переживайте, если не угадаете правильный ответ: это же не контрольная, а просто повод вспомнить, что нам послышалось.

ТЕСТПройден 39 раз
1 / 9
Эти исполнители в одной из своих песен пели о поиске крепкого алкоголя, прямо так и заявляя: «Водки найду»

  • «Нагано» — «Пойду водки найду» (18+)

  • Smokie — What can I do (16+)

  • Вячеслав Невинный — «Губит людей не пиво» (18+)

  • «Ленинград» — «В Питере — пить» (18+)

2 / 9
А у кого в песне Варвара жарила кур?
  • Rolling Stones
  • Baccara
  • Boney M
  • Arabesque
3 / 9
В какой песне Al Bano твердил слушателям: «Пересчитай! Тебя обманули на 40 копеек, пересчитай»?

  • Libertad (12+)

  • Ci sarà (12+)

  • Sharazan (12+)

  • Felicita (12+)

4 / 9
Какая популярная в 90-х группа пела про овощевоз?
  • Ace of Base
  • E-Type
  • Army of Lovers
  • Secret Service
5 / 9

Правда ли, что в «Песне про зайцев» (12+) Семен Семенович Горбунков пел «Станем мы храбрей, и как дважды два»?

  • Да, именно так и пел
  • Нет, правильный вариант: «Станем мы храбрей и отважней льва»
  • Нет, там пелось: «Станем мы храбрей, всё нам трын-трава»
6 / 9

Правда, что группа Las Ketchup в своей песне Asereje (12+) пела полнейшую абракадабру «асере хе ха дехе» или мы всё неправильно услышали?

  • Да, так и есть
  • Нет, там есть какой-то нормальный текст, но его никто так и не может разобрать
7 / 9

А какое изречение подарила нам группа Shocking Blue своей песней Venus (16+)?

  • Ракамакафо
  • Ёмаха, ёмасо
  • Ела суп, Марин?
  • Шизгара
8 / 9

Правда ли, что в своей песне «Чито-гврито» (6+) Вахтанг Кикабидзе обращался к некой Маргарите?

  • Да, «Чито-гврито, чито, Маргарита» — так в этой пелось в песне
  • Вообще-то «Чита дрита, чита Маргарита»
  • Нет, там была не «Маргарита», а «маргалито»
  • Помню только «Чита-дрита, фрау мадам»
9 / 9

А эту песню в России даже вполне себе «перевели», и в ней появились такие слова: «Давай наливай, поговорим. Будущий день покажется светлым, как сто балерин» (18+). Не будем мучить вас настоящим названием песни — помните хотя бы, кто ее исполнял?

  • The Beatles
  • Крис Норман и Сьюзи Кватро
  • Крис Ри и Крис де Бург
  • Группа Smokie

Как хорошо вы помните творчество Надежды Кадышевой? Попробуйте пройти этот народный тест.

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Музыка Тест Песни Юмор Хиты
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Комментарии
13
Гость
16 ноября 2023, 17:10
Это чё за бурда?
Гость
16 ноября 2023, 18:20
Это что за бред я только что прочитал?
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