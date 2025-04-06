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Развлечения тест «Прювет Волку»: только тот, кто хорошо помнит «Ну, погоди!», пройдет этот тест

«Прювет Волку»: только тот, кто хорошо помнит «Ну, погоди!», пройдет этот тест

Если в вашей душе всё еще живет ребенок, вы справитесь без проблем

20 040
8 комментариев
Попробуйте пройти тест по культовому советскому мультику | Источник: кадр из мультсериала «Ну, погоди!» (0+), реж. Вячеслав Котеночкин, Владимир Тарасов, «Союзмультфильм», 1969 годПопробуйте пройти тест по культовому советскому мультику | Источник: кадр из мультсериала «Ну, погоди!» (0+), реж. Вячеслав Котеночкин, Владимир Тарасов, «Союзмультфильм», 1969 год

Попробуйте пройти тест по культовому советскому мультику

Источник:

кадр из мультсериала «Ну, погоди!» (0+), реж. Вячеслав Котеночкин, Владимир Тарасов, «Союзмультфильм», 1969 год

Не поверите, в этом году знаменитому советскому мультсериалу «Ну, погоди!» исполняется 55 лет. Снимать новые серии пробовали и в современности, но разве могут они сравниться с теми самыми эпизодами, с теми самыми Волком Папановым и Зайцем Румяновой? Именно их-то мы и запомнили, кажется, навсегда. Но так ли это? Наш тест мигом перенесет вас в детство.

ТЕСТПройден 8696 раз
1 / 10
Когда Волк впервые увидел Зайца, он представил его в виде еды. Какой?
  • Рагу
  • Запеченный заяц с зеленым горошком
  • Заяц под горчичным соусом с малосольными огурчиками
  • Просто жареный заяц
2 / 10
Кого сейчас достанет Волк из цистерны с живой рыбой?
  • Зайца
  • Пиранью
  • Омуля
  • Щуку
3 / 10
Из-за чего в конечном итоге Волк все-таки уронил штангу?
  • Из-за бабочки
  • Из-за мухи
  • Из-за осы
  • Из-за Зайца
4 / 10
Какую городошную фигуру выстроил Бегемот?
  • Пушка
  • Тир
  • Звезда
  • Пулеметное гнездо
5 / 10
Каким образом Волк решил выманить Зайца, который закрылся от него в телефонной кабинке?
  • Просто перевернул кабинку
  • Он решил его оттуда выкурить
  • Поманил морковкой
  • Загипнотизировал
6 / 10
Оказалось, что голова Волка может отлично сгодиться в качестве одного известного (во всяком случае, раньше) устройства. Какого?
  • Динамо-машина
  • Кондиционер
  • Компостер
  • Автомат для газировки
7 / 10
Какую песню поет в этот момент Заяц?
  • O sole mio
  • «Айсберг»
  • «Зеленый свет»
  • «Как молоды мы были»
8 / 10
Однажды, гоняясь за Зайцем, Волк оказался в телецентре. Какая передача ждала его за дверью первой же студии?
  • Там шел военный фильм
  • Трансляция спортивного матча
  • Там была утренняя зарядка для тех, кто смотрит телевизор вечером
  • «Спокойной ночи, малыши!»
9 / 10
Как назывался ВИА, который исполнял песню про попа и его собаку?
  • «Дворняги»
  • «Щенки»
  • «Собаки Качалова»
  • «Ну, погоди!»
10 / 10
В чьем саркофаге окажется Волк в следующую секунду?
  • Сети I
  • Рамсес II
  • Мернептах
  • Аменмес

Для тех, кто любит окунуться в ностальгию у нас есть еще несколько материалов:

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Развлечения Тест Ну погоди Союзмультфильм Советские мультфильмы СССР Детство Дети Ностальгия
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Комментарии
8
Инженер1
7 апреля, 07:36
Уже не актуально... Что сказал кормчий и в каком году, это сейчас интереснее. Нет времени на раскачку, бензин дорогой, 25 млн высокотехнологичных рабмест, про цели одного события, которые меняются...
Гость
2 марта 2024, 16:10
6/10 спасибо 76ру ♥️
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