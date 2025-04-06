«Прювет Волку»: только тот, кто хорошо помнит «Ну, погоди!», пройдет этот тест

Не поверите, в этом году знаменитому советскому мультсериалу «Ну, погоди!» исполняется 55 лет. Снимать новые серии пробовали и в современности, но разве могут они сравниться с теми самыми эпизодами, с теми самыми Волком Папановым и Зайцем Румяновой? Именно их-то мы и запомнили, кажется, навсегда. Но так ли это? Наш тест мигом перенесет вас в детство.