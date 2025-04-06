«Прювет Волку»: только тот, кто хорошо помнит «Ну, погоди!», пройдет этот тест

Не поверите, в этом году знаменитому советскому мультсериалу «Ну, погоди!» исполняется 55 лет. Снимать новые серии пробовали и в современности, но разве могут они сравниться с теми самыми эпизодами, с теми самыми Волком Папановым и Зайцем Румяновой? Именно их-то мы и запомнили, кажется, навсегда. Но так ли это? Наш тест мигом перенесет вас в детство.
- Рагу
- Запеченный заяц с зеленым горошком
- Заяц под горчичным соусом с малосольными огурчиками
- Просто жареный заяц
- Зайца
- Пиранью
- Омуля
- Щуку
- Из-за бабочки
- Из-за мухи
- Из-за осы
- Из-за Зайца
- Пушка
- Тир
- Звезда
- Пулеметное гнездо
- Просто перевернул кабинку
- Он решил его оттуда выкурить
- Поманил морковкой
- Загипнотизировал
- Динамо-машина
- Кондиционер
- Компостер
- Автомат для газировки
- O sole mio
- «Айсберг»
- «Зеленый свет»
- «Как молоды мы были»
- Там шел военный фильм
- Трансляция спортивного матча
- Там была утренняя зарядка для тех, кто смотрит телевизор вечером
- «Спокойной ночи, малыши!»
- «Дворняги»
- «Щенки»
- «Собаки Качалова»
- «Ну, погоди!»
- Сети I
- Рамсес II
- Мернептах
- Аменмес
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