Самый народный тест: найдите свое место в ансамбле Надежды Кадышевой

Течет ручей — и плывет веночек… А за ним — целая волна народной любви к Надежде Кадышевой: от бабушек с дачным радиоприемником до зумеров в TikTok. Если вы считаете, что Кадышева — это не только имя, а состояние души, а «Золотое кольцо» — не украшение, а культурный код, этот тест — для вас.
Почему ансамбль называется «Золотое кольцо»?
В честь кольца, подаренного Кадышевой мужем
Потому что звучит дорого и красиво
В честь туристического маршрута
Потому что все в ансамбле носят золотые кольца
Кем работала Надежда Кадышева до начала сольной карьеры?
Мотальщицей
Поваром
Нянькой
Дояркой
Где впервые начала выступать Надежда Кадышева?
В детском саду
В училище
В институте
В школе-интернате
Кто стал продюсером Надежды Кадышевой?
Игорь Крутой
Александр Костюк
Макс Фадеев
Раймонд Паулс
Какой костюм стал визитной карточкой Кадышевой?
Кожаный комбинезон
Длинное черное платье
Сарафан с кокошником
Платье с кринолином
Правда ли, что Надежда Кадышева записывала ремиксы на народные песни?
Нет, она против ремиксов
Да, после 2000 года
Только в караоке
Только под гитару
Что из этого точно не делала Надежда Кадышева?
Пела а капелла
Гладила рубашки чугунным утюгом
Писала частушки о погоде
Пела в церкви
Что часто появляется у нее на сцене?
Гармошка
Ковер
Печка
Плюшевый мишка
Какую песню Надежда Кадышева всегда поет вживую?
«Широка река»
«Плывет веночек»
«Течет ручей»
Все — у нее нет фонограммы
С кем из звезд были дуэты у Надежды Кадышевой?
Григорий Лепс
Стас Пьеха
Иванушки International
Надежда Бабкина