Самый народный тест: найдите свое место в ансамбле Надежды Кадышевой

Надежда Кадышева — как борщ: у каждого свое мнение, но без нее никуда

Течет ручей — и плывет веночек… А за ним — целая волна народной любви к Надежде Кадышевой: от бабушек с дачным радиоприемником до зумеров в TikTok. Если вы считаете, что Кадышева — это не только имя, а состояние души, а «Золотое кольцо» — не украшение, а культурный код, этот тест — для вас.