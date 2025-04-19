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Культура тест Самый народный тест: найдите свое место в ансамбле Надежды Кадышевой

Самый народный тест: найдите свое место в ансамбле Надежды Кадышевой

Не можем больше скрывать — нас тоже захлестнуло волной массовой любви к певице

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Надежда Кадышева&nbsp;— как борщ: у каждого свое мнение, но без нее никуда | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUНадежда Кадышева&nbsp;— как борщ: у каждого свое мнение, но без нее никуда | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Надежда Кадышева — как борщ: у каждого свое мнение, но без нее никуда

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Течет ручей — и плывет веночек… А за ним — целая волна народной любви к Надежде Кадышевой: от бабушек с дачным радиоприемником до зумеров в TikTok. Если вы считаете, что Кадышева — это не только имя, а состояние души, а «Золотое кольцо» — не украшение, а культурный код, этот тест — для вас.

ТЕСТПройден 9 раз
1 / 10

Почему ансамбль называется «Золотое кольцо»?

  • В честь кольца, подаренного Кадышевой мужем

  • Потому что звучит дорого и красиво

  • В честь туристического маршрута

  • Потому что все в ансамбле носят золотые кольца

2 / 10

Кем работала Надежда Кадышева до начала сольной карьеры?

  • Мотальщицей

  • Поваром

  • Нянькой

  • Дояркой

3 / 10

Где впервые начала выступать Надежда Кадышева?

  • В детском саду

  • В училище

  • В институте

  • В школе-интернате

4 / 10

Кто стал продюсером Надежды Кадышевой?

  • Игорь Крутой

  • Александр Костюк

  • Макс Фадеев

  • Раймонд Паулс

5 / 10

Какой костюм стал визитной карточкой Кадышевой?

  • Кожаный комбинезон

  • Длинное черное платье

  • Сарафан с кокошником

  • Платье с кринолином

6 / 10

Правда ли, что Надежда Кадышева записывала ремиксы на народные песни?

  • Нет, она против ремиксов

  • Да, после 2000 года

  • Только в караоке

  • Только под гитару

7 / 10

Что из этого точно не делала Надежда Кадышева?

  • Пела а капелла

  • Гладила рубашки чугунным утюгом

  • Писала частушки о погоде

  • Пела в церкви

8 / 10

Что часто появляется у нее на сцене?

  • Гармошка

  • Ковер

  • Печка

  • Плюшевый мишка

9 / 10

Какую песню Надежда Кадышева всегда поет вживую?

  • «Широка река»

  • «Плывет веночек»

  • «Течет ручей»

  • Все — у нее нет фонограммы

10 / 10

С кем из звезд были дуэты у Надежды Кадышевой?

  • Григорий Лепс

  • Стас Пьеха

  • Иванушки International

  • Надежда Бабкина

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Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Тест Развлечения Надежда Кадышева Золотое кольцо Песни Поп-музыка
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