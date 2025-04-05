Портреты этих знаменитых женщин видел каждый. Но спорим, вы не знаете, как их зовут?

Вообще-то, женщины достойны слов восхищения каждый день, а не только восьмого марта. Например, седьмого марта этих слов достойны женщины-коллеги, а девятого — женщины, чьи мужья решили сэкономить на цветах. Но в любой день года мы любим их одинаково. В доказательство этому мы придумали тест, в котором предлагаем вам в лицо узнать 10 знаменитых женщин. Неужели не справитесь?
Начнем с основательницы праздника — Клары Цеткин, которую часто путают с Розой Люксембург. Кто где на этой фотографии?
Клара — справа, Роза — слева
Клара — слева, Роза — справа
- Александра Тимошенко
- Ольга Корбут
- Ирина Роднина
- Лариса Латынина
- Мария Кюри
- Софья Ковалевская
- Зинаида Ермольева
- Лина Штерн
- Кэтрин Хепберн
- Анастасия Вертинская
- Одри Хепберн
- Людмила Гурченко
- Ванга
- Флоренс Найтингейл
- Вера Комиссаржевская
- Лидия Зверева
- Кюри
- Суслова
- Лермонтова
- Гедройц
- Александра Коллонтай
- Майя Плисецкая
- Лиля Брик
- Фаина Раневская
- Роза Люксембург
- Александра Коллонтай
- Зоя Миронова
- Инесса Арманд
- Майя Плисецкая
- Светлана Захарова
- Агриппина Ваганова
- Ульяна Лопаткина
- Ада Лавлейс
- Каролина Гершель
- Гипатия Александрийская
- Елизавета I
И еще одно задание для самых внимательных. Портреты этих 10 человек висели в каждой школе. Узнаете их?