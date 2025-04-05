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Развлечения тест Портреты этих знаменитых женщин видел каждый. Но спорим, вы не знаете, как их зовут?

Портреты этих знаменитых женщин видел каждый. Но спорим, вы не знаете, как их зовут?

История не написана одними мужчинами: вот вам подтверждение

3 676
4 комментария
До сих пор эти женщины вызывают уважение и восхищение | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаДо сих пор эти женщины вызывают уважение и восхищение | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа
До сих пор эти женщины вызывают уважение и восхищение
Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Вообще-то, женщины достойны слов восхищения каждый день, а не только восьмого марта. Например, седьмого марта этих слов достойны женщины-коллеги, а девятого — женщины, чьи мужья решили сэкономить на цветах. Но в любой день года мы любим их одинаково. В доказательство этому мы придумали тест, в котором предлагаем вам в лицо узнать 10 знаменитых женщин. Неужели не справитесь?

ТЕСТПройден 74 раза
1 / 10

Начнем с основательницы праздника — Клары Цеткин, которую часто путают с Розой Люксембург. Кто где на этой фотографии?

  • Клара — справа, Роза — слева

  • Клара — слева, Роза — справа

2 / 10
Кто эта счастливая женщина с букетом?
  • Александра Тимошенко
  • Ольга Корбут
  • Ирина Роднина
  • Лариса Латынина
3 / 10
Ее имя вспоминают одним из первых, когда речь заходит о великих русских женщинах. Как ее зовут?
  • Мария Кюри
  • Софья Ковалевская
  • Зинаида Ермольева
  • Лина Штерн
4 / 10
Вы ее точно где-то видели. Как зовут красавицу?
  • Кэтрин Хепберн
  • Анастасия Вертинская
  • Одри Хепберн
  • Людмила Гурченко
5 / 10
А вот это будет непросто. Кто на фото?
  • Ванга
  • Флоренс Найтингейл
  • Вера Комиссаржевская
  • Лидия Зверева
6 / 10
Еще одна известная ученая. Вспомните ее фамилию?
  • Кюри
  • Суслова
  • Лермонтова
  • Гедройц
7 / 10
Эту женщину все узнают по ее более возрастным фото. А по более ранней фотографии догадаетесь, кто это?
  • Александра Коллонтай
  • Майя Плисецкая
  • Лиля Брик
  • Фаина Раневская
8 / 10
А эту женщину, наоборот, сложно узнать в возрасте. Подсказка: она активно боролась за права женщин.
  • Роза Люксембург
  • Александра Коллонтай
  • Зоя Миронова
  • Инесса Арманд
9 / 10
Эта женщина внесла огромный вклад в балетное искусство. Как ее зовут?
  • Майя Плисецкая
  • Светлана Захарова
  • Агриппина Ваганова
  • Ульяна Лопаткина
10 / 10
Напоследок мы оставили самое сложное. Эта женщина считается первым в истории программистом. Может, вы ее знаете?
  • Ада Лавлейс
  • Каролина Гершель
  • Гипатия Александрийская
  • Елизавета I

И еще одно задание для самых внимательных. Портреты этих 10 человек висели в каждой школе. Узнаете их?

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Комментарии
4
Инженер1
8 марта 2024, 16:30
А где жена путина?
Гость
8 марта 2024, 18:45
Говорят, что именно Колонтай предложила Сталину для увеличения рождаемости, расстреливать злостных уклонистов от уплаты алиментов.
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