Портреты этих знаменитых женщин видел каждый. Но спорим, вы не знаете, как их зовут?

Вообще-то, женщины достойны слов восхищения каждый день, а не только восьмого марта. Например, седьмого марта этих слов достойны женщины-коллеги, а девятого — женщины, чьи мужья решили сэкономить на цветах. Но в любой день года мы любим их одинаково. В доказательство этому мы придумали тест, в котором предлагаем вам в лицо узнать 10 знаменитых женщин. Неужели не справитесь?