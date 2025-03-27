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Развлечения подробности «Как он вообще в жюри оказался?» Зрители объявили бойкот шоу «Один в один» накануне финала

«Как он вообще в жюри оказался?» Зрители объявили бойкот шоу «Один в один» накануне финала

Причиной стал один из судей

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2 комментария
В финале шоу «Один в один!» (6+) нас ждут самые яркие перевоплощения | Источник: пресс-служба телеканала «Россия»В финале шоу «Один в один!» (6+) нас ждут самые яркие перевоплощения | Источник: пресс-служба телеканала «Россия»

В финале шоу «Один в один!» (6+) нас ждут самые яркие перевоплощения

Источник:

пресс-служба телеканала «Россия»

Со зрительской любовью у нового сезона шоу «Один в один!» как-то сразу не заладилось. Проект с первых выпусков начал получать щедрую порцию критики, во многом из-за поведения жюри. Но артисты, регулярно показывающие чудеса перевоплощения, из раза в раз спасали рейтинги. 28 марта нас ждет финал гранд-шоу «Один в один!», и к нему участники и организаторы подготовились основательно.

На протяжении трех месяцев 10 звездных участников представляли на суд жюри перевоплощения в известных артистов разных эпох. Лидеры турнирной таблицы то и дело менялись, а зрители, которые, по правилам проекта, к сожалению, не могут отдать голос за своих фаворитов, с волнением наблюдали за изменениями.

К финалу шоу «Один в один!» тройка лидеров выглядит так:

Есть вероятность, что в финальном выпуске картина изменится. Тем более что борьба за главный приз обещает быть захватывающей. На этот раз участники сами выбирали, в кого они будут перевоплощаться. Они представят на сцене образы Людмилы Зыкиной, Эдит Пиаф, Монсеррат Кабалье, Владимира Преснякова, Майкла Джексона, Николая Носкова.

В финальном выпуске шоу на сцену выйдут сразу несколько легенд | Источник: пресс-служба телеканала «Россия»В финальном выпуске шоу на сцену выйдут сразу несколько легенд | Источник: пресс-служба телеканала «Россия»

В финальном выпуске шоу на сцену выйдут сразу несколько легенд

Источник:

пресс-служба телеканала «Россия»

А Нодар Ревия решил совсем не скромничать и пошел ва-банк — предпочел образ российского поп-короля Филиппа Киркорова, который в финальном выпуске займет место за столом жюри.

— Нодар, костюм просто бомбический, балет фантастический, вот эта золотая клетка — феерическая. Это лучшая пародия по мне. Нодар, версия-апгрейд Филиппа Киркорова — 2025 у тебя получилась превосходно. Это бомба. Спасибо, что рискнул в присутствии, так скажем, живой легенды исполнить легендарную песню, — также не стал скромничать Филипп Киркоров.

Наряды поп-короля обычно настолько роскошные, что не влезают в объектив целиком | Источник: пресс-служба телеканала «Россия»Наряды поп-короля обычно настолько роскошные, что не влезают в объектив целиком | Источник: пресс-служба телеканала «Россия»

Наряды поп-короля обычно настолько роскошные, что не влезают в объектив целиком

Источник:

пресс-служба телеканала «Россия»

Далеко не все зрители остались в восторге, узнав, что в финале шоу «Один в один!» в жюри окажется Филипп Киркоров, и натурально отказываются смотреть завершающий выпуск из-за этого.

— Жаль, что финал не удастся посмотреть из-за этого «зашедшего-не-в-ту-дверь», — говорит телезрительница под ником Eve Evans.

Впрочем, есть за жюрейским столом еще кое-кто, на протяжении всего сезона вызывавший недоумение у телезрителей. Вы уже догадываетесь, кто это?

Как думаете, кто из жюри больше остальных проел плешь зрителям?

Марина Мещерякова
Юрий Стоянов
Алексей Чумаков

Больше всего недовольства у телезрителей, как оказалось, вызывает Алексей Чумаков.

— Чумаков никогда не бывает искренним, он всегда только себя хвалит, сидит в пижаме, не является правильным и правдивым идеалом членом жюри, — оценивает Наталия Белова.

— А как Чумаков скуп на похвалу в отношении Славы Макарова? Причем во всех выпусках, кроме одного, где Слава победил. Если б он здесь еще сказал бы какой-нибудь негатив, его бы просто съели Николай и все зрители, — выносит свой вердикт Людмила Бельченко-Неруч.

— Чумаков надоел, вот честно. Везде в жюри, на всех каналах. Критик, второй Соседов, — сравнивает Мария Волченкова. — Коля классный, это шоу, а не корову выигрывают.

— Мне вообще нравится, как Басков ведет это шоу. Шутки, да, бывает перегнет. Зато он с всегда к участникам с позитивом. Надменности нет. А Чумаков чем лучше кого-то из артистов? Он что, профессиональный критик, актер? Как он вообще в жюри оказался? — задается вопросом Таисия Абзалилова.

— Ой как мы не любим, когда что-то не совпадает с нашим мнением. Мне — как Чумаков оценивает выступление (заметьте, не участника, а выступление) очень нравится. Говорит открыто то, о чем мы порой стесняемся сказать, — ставит всех на место Миляуша Гареева. — Никаких оскорбительных замечаний, всё по делу, с юмором. Он сам был в шкуре участников и отлично осознает, как это сложно, поэтому и рассуждает более детально. Внес перчинку в передачу, а так бы было скучновато. И вообще, мужчина настоящий, с сильной энергетикой, в противоположность слащавому пупсику Баскову. Я бы его лидером поставила в шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+) вместо Лазарева. А так — отличная компания для успешного шоу.

А теперь вопрос от нашего постоянного читателя Нодара Киркорова: будете смотреть финал «Один в один!»?

Обязательно
Не буду из-за Чумакова
Не буду из-за Стоянова
Не буду из-за Киркорова
Не буду из-за Мещеряковой
Не буду из-за членов жюри в целом
Вообще не смотрю никакие шоу
Ой, я не туда нажал(а), как переголосовать?
ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Шоу Один в один! Телевидение Развлечения Телепроект Нодар Ревия Юрий Стоянов Алексей Чумаков Филипп Киркоров Николай Басков Клава Кока Вячеслав Макаров Мария Зайцева Алиса Мон Юлия Савичева Жан Милимеров Родион Газманов Николай Носков Владимир Пресняков
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Комментарии
2
Гость
2 часа
Повторять за кем-то это всё что можно и можем Зазеркалье в масках
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