«Как он вообще в жюри оказался?» Зрители объявили бойкот шоу «Один в один» накануне финала

В финале шоу «Один в один!» (6+) нас ждут самые яркие перевоплощения Источник: пресс-служба телеканала «Россия»











Со зрительской любовью у нового сезона шоу «Один в один!» как-то сразу не заладилось. Проект с первых выпусков начал получать щедрую порцию критики, во многом из-за поведения жюри. Но артисты, регулярно показывающие чудеса перевоплощения, из раза в раз спасали рейтинги. 28 марта нас ждет финал гранд-шоу «Один в один!», и к нему участники и организаторы подготовились основательно.

На протяжении трех месяцев 10 звездных участников представляли на суд жюри перевоплощения в известных артистов разных эпох. Лидеры турнирной таблицы то и дело менялись, а зрители, которые, по правилам проекта, к сожалению, не могут отдать голос за своих фаворитов, с волнением наблюдали за изменениями.

К финалу шоу «Один в один!» тройка лидеров выглядит так:

Мария Зайцева — первое место;

Вячеслав Макаров — второе место;

Алиса Мон — третье место.

Есть вероятность, что в финальном выпуске картина изменится. Тем более что борьба за главный приз обещает быть захватывающей. На этот раз участники сами выбирали, в кого они будут перевоплощаться. Они представят на сцене образы Людмилы Зыкиной, Эдит Пиаф, Монсеррат Кабалье, Владимира Преснякова, Майкла Джексона, Николая Носкова.

В финальном выпуске шоу на сцену выйдут сразу несколько легенд Источник: пресс-служба телеканала «Россия»











А Нодар Ревия решил совсем не скромничать и пошел ва-банк — предпочел образ российского поп-короля Филиппа Киркорова, который в финальном выпуске займет место за столом жюри.

— Нодар, костюм просто бомбический, балет фантастический, вот эта золотая клетка — феерическая. Это лучшая пародия по мне. Нодар, версия-апгрейд Филиппа Киркорова — 2025 у тебя получилась превосходно. Это бомба. Спасибо, что рискнул в присутствии, так скажем, живой легенды исполнить легендарную песню, — также не стал скромничать Филипп Киркоров.

Наряды поп-короля обычно настолько роскошные, что не влезают в объектив целиком Источник: пресс-служба телеканала «Россия»











Далеко не все зрители остались в восторге, узнав, что в финале шоу «Один в один!» в жюри окажется Филипп Киркоров, и натурально отказываются смотреть завершающий выпуск из-за этого.

— Жаль, что финал не удастся посмотреть из-за этого «зашедшего-не-в-ту-дверь», — говорит телезрительница под ником Eve Evans.

Впрочем, есть за жюрейским столом еще кое-кто, на протяжении всего сезона вызывавший недоумение у телезрителей. Вы уже догадываетесь, кто это?

Как думаете, кто из жюри больше остальных проел плешь зрителям? Марина Мещерякова Юрий Стоянов Алексей Чумаков

Больше всего недовольства у телезрителей, как оказалось, вызывает Алексей Чумаков.

— Чумаков никогда не бывает искренним, он всегда только себя хвалит, сидит в пижаме, не является правильным и правдивым идеалом членом жюри, — оценивает Наталия Белова.

— А как Чумаков скуп на похвалу в отношении Славы Макарова? Причем во всех выпусках, кроме одного, где Слава победил. Если б он здесь еще сказал бы какой-нибудь негатив, его бы просто съели Николай и все зрители, — выносит свой вердикт Людмила Бельченко-Неруч.

— Чумаков надоел, вот честно. Везде в жюри, на всех каналах. Критик, второй Соседов, — сравнивает Мария Волченкова. — Коля классный, это шоу, а не корову выигрывают.

— Мне вообще нравится, как Басков ведет это шоу. Шутки, да, бывает перегнет. Зато он с всегда к участникам с позитивом. Надменности нет. А Чумаков чем лучше кого-то из артистов? Он что, профессиональный критик, актер? Как он вообще в жюри оказался? — задается вопросом Таисия Абзалилова.

— Ой как мы не любим, когда что-то не совпадает с нашим мнением. Мне — как Чумаков оценивает выступление (заметьте, не участника, а выступление) очень нравится. Говорит открыто то, о чем мы порой стесняемся сказать, — ставит всех на место Миляуша Гареева. — Никаких оскорбительных замечаний, всё по делу, с юмором. Он сам был в шкуре участников и отлично осознает, как это сложно, поэтому и рассуждает более детально. Внес перчинку в передачу, а так бы было скучновато. И вообще, мужчина настоящий, с сильной энергетикой, в противоположность слащавому пупсику Баскову. Я бы его лидером поставила в шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+) вместо Лазарева. А так — отличная компания для успешного шоу.