«Звезды только в небе, а всё остальное — чепуха». Наставница Алисы Мон — о своей ученице, эстраде и шоу «Один в один»

Нэля Агафонова и сама участвовала в шоу на ТВ, например в «Ты супер! 60+» Источник: Ntv.ru











Уроженка Слюдянки Иркутской области, популярная в конце 80-х и 90-х годов певица Алиса Мон дошла до финала нового сезона шоу «Один в один». Ее наставница и педагог по вокалу Нэля Агафонова, которая в свои 83 года продолжает учить детей петь, высоко оценила выступления ученицы и поделилась с журналистом «ИрСити» своим мнением о современной эстраде.

В самом начале разговора Нэля Васильевна посетовала, что на телевидении сейчас очень мало по-настоящему талантливых артистов.

— Вот проходит конкурс замечательный — «Один в один». И там у участников такое богатство души, такое актерское мастерство! А где-то приглашают кого-то вроде Славы, которая вообще не поет, да еще и плохо воспитана. А скромная, талантливая Алиса в стороне стоит, — посетовала Нэля Агафонова.

Алиса Мон в шоу «Один в один» воплотила множество ярких образов, например Людмилы Гурченко Источник: пресс-служба телеканала «Россия»

Наставница Алисы Мон выразила сожаление, что мы очень часто забываем о своих родных талантливых земляках.

— Она сибирячка до мозга костей. И актриса, она певица, без всяких выступлений, выделываний. Она себя особо и не рекламирует, кстати. И меня это тоже удивляет: чем слабее звездочка, тем больше шума вокруг нее, — говорит она.

Алиса Мон пришла к Нэле Васильевне уже состоявшейся певицей. О судьбе певицы мы рассказывали в отдельной публикации.

Источник: Городские медиа

— Это было в начале 90-х. Я знала по телевизионным передачам, что она очень яркая девочка. Я тогда работала директором ДК «Энергетик» в Ангарске. Она была просто красавица, в нее были влюблены все наши мужчины. Я была в Иркутске по делам, а Алисе искали аккомпаниатора для выступления в филармонии. Меня тогда знали хорошо на телевидении, потому что я с Юрием Николаевым тогда организовывала «Утреннюю звезду». У Алисы был период, когда она вернулась сюда и работала у меня худруком, — вспоминает Нэля Николаевна.

Нэля Агафонова была наставницей уже успешной к началу 90-х Алисы Мон Источник: Dkn38.ru

Она отмечает, что Алиса, которая к тому времени уже поездила с гастролями по стране и год проработала в США, уже тогда была очень мудрой.

— Она не «звездилась», и друг она хороший, благодарный человек. Продюсер Максим Фадеев однажды сказал, я перефразирую, конечно, он изящнее сформулировал, но: «Скажите детям, что звезды только в небе, а всё остальное — чепуха». Алиса всегда это понимала и не считала себя элитой, — рассказывает Агафонова.

Свою культовую песню «Алмаз» Алиса Мон написала именно во время работы в ДК «Энергетик».

— Помимо того, она талантливая, музыкальная. Она сама писала и песни, и сценарии, и режиссер она превосходный: у нее видение свое и хороший вкус. Мы долго вместе работали, а потом она уехала, но дружба наша осталась. До сих пор созваниваемся, общаемся, — говорит Нэля Васильевна.

Алиса Мон блестяще вжилась в образ Гарика Сукачева Источник: «Один в один» / Vk.com











Конечно же, каждый выпуск шоу «Один в один», где участвовала Алиса Мон, наставница смотрела внимательно.

— Она так сценически богата. Когда она делала Гарика Сукачева — это было шикарно. Я знакома с Гариком, он очень сумасбродный мужичок, но талантище. И Алиса очень точно его поймала. Очень мне понравилась Клавдия Шульженко в Алисином исполнении — она великолепна. Очень глубоко, очень вдумчиво, — сказала Нэля Васильевна.

Кстати, она отметила, что из жюри ей нравится Алексей Чумаков, который очень тонко чувствует музыку.

— «Один в один» — шикарная программа, мне не очень нравятся вот эти «Маски» всякие. Не люблю искусственное, а вот то, что естественно, где звук натуральный, где слышно диапазон артиста, — это очень ценно. Там действительно от Бога артисты, а я считаю, что, если тебе Бог дал талант, ты должен его дарить людям, — говорит Агафонова.

Также из участников шоу «Один в один» Нэля Агафонова отметила Вячеслава Макарова.

— Хороший, замечательный мальчик, просто замечательный. И актерски, и как вокалист, и как исполнитель — всё замечательно. Там хорошая вообще команда. Поэтому я считаю, что там ребята очень сильные, — заявила Нэля Васильевна.

Алиса Мон блестяще изобразила Клавдию Шульженко Источник: «Один в один» / Vk.com











Нэля Васильевна Агафонова с 10 лет принимала участие в различных областных смотрах художественной самодеятельности, неоднократно была их победительницей. В студенческие годы солировала в Театре миниатюр под руководством ведущих солистов Иркутского театра оперетты Виктора Жибинова и Елены Волошиной.

Окончила Иркутское музыкальное училище в 1973 году как хормейстер, затем — Ленинградскую высшую профсоюзную школу культуры имени Крупской. Затем возглавила Дворец культуры в Усть-Илимске, руководила ДК «Энергетик», была организатором цеховой самодеятельности на ТЭЦ № 1 и Ангарском электролизном заводе.