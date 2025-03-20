«Вячеслав Макаров — победитель этого сезона»: шоу «Один в один» ждет большой финал

А вы узнаете, кто скрывается за этим образом? Источник: пресс-служба телеканала «Россия»











Несколько долгих месяцев мы наблюдаем за жаркими схватками артистов на сцене шоу «Один в один» (16+). В открытый бой они, конечно, не лезут — формат не тот, — но за несколько минут успевают выложиться так, что еще долго не могут отдышаться. Но ничего, скоро у них будет возможность отдохнуть. Ведь проект близится к финалу. На носу последний конкурсный день.

Заключительный конкурс шоу «Один в один» поклонники проекта увидят в пятницу 21 марта. Для участников это будет последний шанс показать всё свое мастерство и подняться в турнирной таблице или закрепиться в ней на своей недосягаемой высоте.

Оценивать выступления конкурсантов будут три постоянных члена жюри: Юрий Стоянов, Марина Мещерякова и Алексей «Изменяют все и всегда» Чумаков. Четвертое кресло займет народный артист России Александр Буйнов. Кстати, его образ примерит Родион Газманов.

Скоро мы перенесемся в эпоху крышесносной химии на голове Источник: пресс-служба телеканала «Россия»











На этот раз выпуск будет не тематическим: конкурсанты перевоплотятся в популярных исполнителей и своих коллег по сцене — Сосо Павлиашвили, Любовь Успенскую, Елену Ваенгу, Мадонну и других.

Будут и специальные гости. Например, Дарья Храмова из группы «Непара» составит компанию Жану Милимерову, который скопирует Александра Шоуа.

Кажется, Жан Милимеров во время исполнения песни так расчувствовался, что у него прихватило спину Источник: пресс-служба телеканала «Россия»











Лидером предыдущего выпуска впервые в шестом сезоне стал Вячеслав Макаров. Он впечатлил членов жюри и зрителей своим захватывающим и сложным номером, в котором блестяще перевоплотился одновременно в две роли из знаменитого киномюзикла «Мулен Руж» (18+).

Однако высокие баллы в седьмом выпуске не позволили Макарову взлететь на первую строчку рейтинга, где с отрывом в 24 балла от него находится Мария Зайцева. Но, как водится, не все зрители согласны с турнирной таблицей.

А это мы, когда обсуждаем шоу «Один в один» Источник: пресс-служба телеканала «Россия»











— С первым местом категорически не согласна! Моя тройка лидеров: Вячеслав Макаров, Арсений Бородин, Юлия Савичева, — пишет постоянная зрительница шоу Марина.

— Не успеть Вячеславу подняться выше, а уж тем более Арсению и Юле, — сожалеет Галина Воробьева. — А ведь за эту тройку многие болеют.

— Да, уже всё очевидно. Известна «липовая» победительница. Как и во всех шоу, всё определено заранее, ничего нового, увы, — сокрушается еще одна поклонница.

— Вячеслав Макаров — победитель этого сезона! Независимо от результата голосования, — утверждает еще одна сочувствующая. — С каждым выпуском удивлял и был разным в каждом своем номере.