Вы только посмотрите на этих очаровашек: 15 фотографий собак, которые растопят сердце

Мы нашли героев мультфильма «Бобик в гостях у Барбоса» (0+) в реальной жизни Источник: Johanna Mehrke / 35awards.com











Можно бесконечно спорить, что собакам дается лучше всего: охранять, помогать в охоте или, может быть, пасти овец. Но у создателей премии 35AWARDS припасен свой вариант: собакам нет равных в фотопозировании. Вы только посмотрите, они могут выполнять все свои привычные дела, но при этом оставаться неотразимыми и всегда готовыми к вспышкам фотокамер. Во Всемирный день щенков предлагаем полюбоваться лучшими работами номинантов крупнейшей международной фотопремии и поднять себе настроение.

Игорь Дроздов, Россия

Игорь Дроздов всегда снимал городские пейзажи, но он не смог пройти мимо таких глазок Источник: Igor Drozdov / 35awards.com











Кто сказал, что только Кот из «Шрека» (18+) может делать милую моську? После долгой тренировки или вообще без нее этот пушистый малыш отлично справился. «Покорми меня, погладь и очень много люби», — читается в его глазах, и хочется верить, что все его просьбы были выполнены незамедлительно и в полном объеме.

Беата Магедин, Швеция

Скажите кто-нибудь этой красавице, что эта шапка очень идет к ее мордочке Источник: Beate Magedin / 35awards.com











Говорят, собаки похожи на своих хозяев. Если это правда, то мы легко можем представить, как выглядит владелица этой пушистой фотомодели. Как рассказала автор снимка Беата, на улице было очень холодно и она решила хорошенько утеплить свою любимую собаку Салюки.

Ольга Легенькая, Россия

Делятся своими первыми в жизни секретиками, интересно узнать, о чём они Источник: Ольга Легенькая / 35awards.com











Фотограф-анималист Ольга Легенькая на все фотосессии обязательно берет любимые игрушки своих моделей, но здесь они, кажется, и не понадобились. Два малыша шпица настолько увлеклись игрой друг с другом, что и не заметили, как их снимает не совсем скрытая камера.

Анна Синдикаева, Финляндия

Милому щенку бигля очень нравится пробовать одуванчик Источник: Anna Sindikayeva / 35awards.com











Пока братишки и сестренки не рискнули выбираться из корзинки, щенок бигля отправился исследовать мир. На его пути оказалось незнакомое растение — одуванчик. Малышу оно очень понравилось, особенно когда оказалось, что с ним можно поиграть.

Хэ Хуапэй, Китай

Для этой фотографии не хватает только песни «Какой чудесный день, работать мне не лень» Источник: He Huapei / 35awards.com











Не только люди радуются летним дням, когда светит солнышко, вода уже прогрелась и так и манит поплавать. Эти два пушистых друга тоже отправились резвиться на природу. Пока один всё же не рискует замочить лапки и пузико, второй, кажется, готов хоть море переплыть.

Марта Козел, Белоруссия

Вот что значит работать в молодом коллективе Источник: Марта Козел / 35awards.com











Высота шпица обычно не больше 25 сантиметров, и каково было удивление этого песика, когда он понял, что есть кто-то еще меньше его. Несмотря на разницу в размерах, утята быстро подружились с пушистым компаньоном и к концу фотосессии уже уютно устроились на его спинке.

Рут Казанеллас, Испания

Для друга ничего не жалко Источник: Rut Casanellas / 35awards.com











Фотография с пушистыми колли попала сразу в несколько номинаций конкурса: «Собаки в движении», «Смешные животные» и «Домашние животные». В этой паре принято делиться не только найденной палкой, но и шампунем, а иначе как объяснить их шикарную шевелюру, о которой другие могут только мечтать.

Ирина Мороз, Россия

День 41-й. Щенята так и не подозревают, что среди них есть чужак Источник: Ирина Мороз / 35awards.com











Чего только не увидишь в деревенских домах! Автор фотографии Ирина Мороз из Санкт-Петербурга заметила такую компанию сразу из пяти щенят и… одного несчастного кота. Видимо, он не был готов, что с появлением стольких малышей его спокойная жизнь закончится. Остается верить, что хозяева начали ему за вредность молоко бесплатно давать.

Юлия Зубкова, Россия

Что, говоришь, вести себя прилично? Ни слова больше Источник: Юлия Зубкова / 35awards.com











В каждой паре один друг спокойный, рассудительный и сдержанный, а второй — полная его противоположность. Пока бежево-серая бордер-колли выбрала стиль «фотографируюсь как на паспорт», ее черно-белый приятель решил иначе и добавил снимку немного экспрессии. Судя по тому, что фотография попала сразу в две номинации, «Домашние животные» и «Дружба», решение было правильным.

Оксана Серова, Россия

На что бы эта собака ни смотрела, уверены — так выглядит испанский стыд Источник: Оксана Серова / 35awards.com











Фотограф Оксана Серова 16 лет фотографирует собак, но среди ее последних работ начали встречаться и змеи. Кажется, одна из моделей узнала об этом и ее стыду и удивлению не было предела. Не исключено, что внимание четвероногого привлекли еще и ягоды, которые хозяйка не разрешает есть, но очень хочется. Держись, малыш, диета никогда не была простой.

Бернард Сим, Сингапур

За секунду до победы собаки над мячиком Источник: Bernard Sim / 35awards.com











Автор снимка подписал его так: «Безумный парень с мячом». Точно подмечено, но кто же осудит этого собакена за целеустремленность? Точно не мы. Бернард очень часто фотографирует котов и собак в момент, когда они хотят что-то поймать, но, если на всех снимках помочь могли только лакомства, эта модель согласилась работать за обычный мяч. Как думаете, продешевил?

Вэнь Цяо, Китай

Так выглядят три стадии зажаренных оладушек: подрумянились, подгорели и сгорели Источник: Вэнь Цяо / 35awards.com











При первом взгляде на фотографию мы подумали, что она создана искусственным интеллектом, настолько в ней всё идеально. Эти три пушистые булочки часто попадают в объектив Вэнь Цяо, и не всем из них очень нравится позировать, но они профессионально сохраняют моську до конца.

Маттиа Горно, Италия

Этот малыш задумал снять свою версию сериала «Карточный домик» (18+) Источник: Mattia Gorno / 35awards.com











Маттиа назвал фотографию «Волшебный замок». Владелица такого хлипкого, зато своего жилища — колли Лана. Она чувствует себя в нем вполне уверенно и, возможно, прячет еще пару тузов в рукаве, чтобы достроить в своем домике миску для вкусняшек.

Лувеньи, Китай

Любви не то что все возрасты, но и виды покорны Источник: luwenyi / 35awards.com









