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Развлечения обзор Вы только посмотрите на этих очаровашек: 15 фотографий собак, которые растопят сердце

Вы только посмотрите на этих очаровашек: 15 фотографий собак, которые растопят сердце

Уровень милоты в подборке зашкаливает

1 756
1 комментарий
Мы нашли героев мультфильма «Бобик в гостях у Барбоса» (0+) в реальной жизни | Источник: Johanna Mehrke / 35awards.comМы нашли героев мультфильма «Бобик в гостях у Барбоса» (0+) в реальной жизни | Источник: Johanna Mehrke / 35awards.com

Мы нашли героев мультфильма «Бобик в гостях у Барбоса» (0+) в реальной жизни

Источник:

Можно бесконечно спорить, что собакам дается лучше всего: охранять, помогать в охоте или, может быть, пасти овец. Но у создателей премии 35AWARDS припасен свой вариант: собакам нет равных в фотопозировании. Вы только посмотрите, они могут выполнять все свои привычные дела, но при этом оставаться неотразимыми и всегда готовыми к вспышкам фотокамер. Во Всемирный день щенков предлагаем полюбоваться лучшими работами номинантов крупнейшей международной фотопремии и поднять себе настроение.

Игорь Дроздов, Россия

Игорь Дроздов всегда снимал городские пейзажи, но он не смог пройти мимо таких глазок | Источник: Igor Drozdov / 35awards.comИгорь Дроздов всегда снимал городские пейзажи, но он не смог пройти мимо таких глазок | Источник: Igor Drozdov / 35awards.com

Игорь Дроздов всегда снимал городские пейзажи, но он не смог пройти мимо таких глазок

Источник:

Кто сказал, что только Кот из «Шрека» (18+) может делать милую моську? После долгой тренировки или вообще без нее этот пушистый малыш отлично справился. «Покорми меня, погладь и очень много люби», — читается в его глазах, и хочется верить, что все его просьбы были выполнены незамедлительно и в полном объеме.

Беата Магедин, Швеция

Скажите кто-нибудь этой красавице, что эта шапка очень идет к ее мордочке | Источник: Beate Magedin / 35awards.comСкажите кто-нибудь этой красавице, что эта шапка очень идет к ее мордочке | Источник: Beate Magedin / 35awards.com

Скажите кто-нибудь этой красавице, что эта шапка очень идет к ее мордочке

Источник:

Говорят, собаки похожи на своих хозяев. Если это правда, то мы легко можем представить, как выглядит владелица этой пушистой фотомодели. Как рассказала автор снимка Беата, на улице было очень холодно и она решила хорошенько утеплить свою любимую собаку Салюки.

Ольга Легенькая, Россия

Делятся своими первыми в жизни секретиками, интересно узнать, о чём они | Источник: Ольга Легенькая / 35awards.comДелятся своими первыми в жизни секретиками, интересно узнать, о чём они | Источник: Ольга Легенькая / 35awards.com

Делятся своими первыми в жизни секретиками, интересно узнать, о чём они

Источник:

Фотограф-анималист Ольга Легенькая на все фотосессии обязательно берет любимые игрушки своих моделей, но здесь они, кажется, и не понадобились. Два малыша шпица настолько увлеклись игрой друг с другом, что и не заметили, как их снимает не совсем скрытая камера.

Анна Синдикаева, Финляндия

Милому щенку бигля очень нравится пробовать одуванчик | Источник: Anna Sindikayeva / 35awards.comМилому щенку бигля очень нравится пробовать одуванчик | Источник: Anna Sindikayeva / 35awards.com

Милому щенку бигля очень нравится пробовать одуванчик

Источник:

Пока братишки и сестренки не рискнули выбираться из корзинки, щенок бигля отправился исследовать мир. На его пути оказалось незнакомое растение — одуванчик. Малышу оно очень понравилось, особенно когда оказалось, что с ним можно поиграть.

Хэ Хуапэй, Китай

Для этой фотографии не хватает только песни «Какой чудесный день, работать мне не лень» | Источник: He Huapei / 35awards.comДля этой фотографии не хватает только песни «Какой чудесный день, работать мне не лень» | Источник: He Huapei / 35awards.com

Для этой фотографии не хватает только песни «Какой чудесный день, работать мне не лень»

Источник:

Не только люди радуются летним дням, когда светит солнышко, вода уже прогрелась и так и манит поплавать. Эти два пушистых друга тоже отправились резвиться на природу. Пока один всё же не рискует замочить лапки и пузико, второй, кажется, готов хоть море переплыть.

Марта Козел, Белоруссия

Вот что значит работать в молодом коллективе | Источник: Марта Козел / 35awards.comВот что значит работать в молодом коллективе | Источник: Марта Козел / 35awards.com

Вот что значит работать в молодом коллективе

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Высота шпица обычно не больше 25 сантиметров, и каково было удивление этого песика, когда он понял, что есть кто-то еще меньше его. Несмотря на разницу в размерах, утята быстро подружились с пушистым компаньоном и к концу фотосессии уже уютно устроились на его спинке.

Рут Казанеллас, Испания

Для друга ничего не жалко | Источник: Rut Casanellas / 35awards.comДля друга ничего не жалко | Источник: Rut Casanellas / 35awards.com

Для друга ничего не жалко

Источник:

Фотография с пушистыми колли попала сразу в несколько номинаций конкурса: «Собаки в движении», «Смешные животные» и «Домашние животные». В этой паре принято делиться не только найденной палкой, но и шампунем, а иначе как объяснить их шикарную шевелюру, о которой другие могут только мечтать.

Ирина Мороз, Россия

День 41-й. Щенята так и не подозревают, что среди них есть чужак | Источник: Ирина Мороз / 35awards.comДень 41-й. Щенята так и не подозревают, что среди них есть чужак | Источник: Ирина Мороз / 35awards.com

День 41-й. Щенята так и не подозревают, что среди них есть чужак

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Чего только не увидишь в деревенских домах! Автор фотографии Ирина Мороз из Санкт-Петербурга заметила такую компанию сразу из пяти щенят и… одного несчастного кота. Видимо, он не был готов, что с появлением стольких малышей его спокойная жизнь закончится. Остается верить, что хозяева начали ему за вредность молоко бесплатно давать.

Юлия Зубкова, Россия

Что, говоришь, вести себя прилично? Ни слова больше | Источник: Юлия Зубкова / 35awards.comЧто, говоришь, вести себя прилично? Ни слова больше | Источник: Юлия Зубкова / 35awards.com

Что, говоришь, вести себя прилично? Ни слова больше

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В каждой паре один друг спокойный, рассудительный и сдержанный, а второй — полная его противоположность. Пока бежево-серая бордер-колли выбрала стиль «фотографируюсь как на паспорт», ее черно-белый приятель решил иначе и добавил снимку немного экспрессии. Судя по тому, что фотография попала сразу в две номинации, «Домашние животные» и «Дружба», решение было правильным.

Оксана Серова, Россия

На что бы эта собака ни смотрела, уверены&nbsp;— так выглядит испанский стыд | Источник: Оксана Серова / 35awards.comНа что бы эта собака ни смотрела, уверены&nbsp;— так выглядит испанский стыд | Источник: Оксана Серова / 35awards.com

На что бы эта собака ни смотрела, уверены — так выглядит испанский стыд

Источник:

Фотограф Оксана Серова 16 лет фотографирует собак, но среди ее последних работ начали встречаться и змеи. Кажется, одна из моделей узнала об этом и ее стыду и удивлению не было предела. Не исключено, что внимание четвероногого привлекли еще и ягоды, которые хозяйка не разрешает есть, но очень хочется. Держись, малыш, диета никогда не была простой.

Бернард Сим, Сингапур

За секунду до победы собаки над мячиком | Источник: Bernard Sim / 35awards.comЗа секунду до победы собаки над мячиком | Источник: Bernard Sim / 35awards.com

За секунду до победы собаки над мячиком

Источник:

Автор снимка подписал его так: «Безумный парень с мячом». Точно подмечено, но кто же осудит этого собакена за целеустремленность? Точно не мы. Бернард очень часто фотографирует котов и собак в момент, когда они хотят что-то поймать, но, если на всех снимках помочь могли только лакомства, эта модель согласилась работать за обычный мяч. Как думаете, продешевил?

Вэнь Цяо, Китай

Так выглядят три стадии зажаренных оладушек: подрумянились, подгорели и сгорели | Источник: Вэнь Цяо / 35awards.comТак выглядят три стадии зажаренных оладушек: подрумянились, подгорели и сгорели | Источник: Вэнь Цяо / 35awards.com

Так выглядят три стадии зажаренных оладушек: подрумянились, подгорели и сгорели

Источник:

При первом взгляде на фотографию мы подумали, что она создана искусственным интеллектом, настолько в ней всё идеально. Эти три пушистые булочки часто попадают в объектив Вэнь Цяо, и не всем из них очень нравится позировать, но они профессионально сохраняют моську до конца.

Маттиа Горно, Италия

Этот малыш задумал снять свою версию сериала «Карточный домик» (18+) | Источник: Mattia Gorno / 35awards.comЭтот малыш задумал снять свою версию сериала «Карточный домик» (18+) | Источник: Mattia Gorno / 35awards.com

Этот малыш задумал снять свою версию сериала «Карточный домик» (18+)

Источник:

Маттиа назвал фотографию «Волшебный замок». Владелица такого хлипкого, зато своего жилища — колли Лана. Она чувствует себя в нем вполне уверенно и, возможно, прячет еще пару тузов в рукаве, чтобы достроить в своем домике миску для вкусняшек.

Лувеньи, Китай

Любви не то что все возрасты, но и виды покорны | Источник: luwenyi / 35awards.comЛюбви не то что все возрасты, но и виды покорны | Источник: luwenyi / 35awards.com

Любви не то что все возрасты, но и виды покорны

Источник:

При каких бы обстоятельствах ни встретились эта собака и лошадь, надеемся, они больше не расстанутся. Считается, что вельштерьеры очень любят играть и резвиться и даже маленькое проявление симпатии могут воспринять как приглашение побегать. Так что будем ждать следующие фотографии, где эти два красавчика вместе несутся по полям.

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Комментарии
1
Гость
23 марта, 12:15
Прекрасные собаки и фотографии, но очень глупые и неприятные подписи под ними. Зачем они вообще нужны?
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