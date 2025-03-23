Вы только посмотрите на этих очаровашек: 15 фотографий собак, которые растопят сердце

Можно бесконечно спорить, что собакам дается лучше всего: охранять, помогать в охоте или, может быть, пасти овец. Но у создателей премии 35AWARDS припасен свой вариант: собакам нет равных в фотопозировании. Вы только посмотрите, они могут выполнять все свои привычные дела, но при этом оставаться неотразимыми и всегда готовыми к вспышкам фотокамер. Во Всемирный день щенков предлагаем полюбоваться лучшими работами номинантов крупнейшей международной фотопремии и поднять себе настроение.
Игорь Дроздов, Россия
Кто сказал, что только Кот из «Шрека» (18+) может делать милую моську? После долгой тренировки или вообще без нее этот пушистый малыш отлично справился. «Покорми меня, погладь и очень много люби», — читается в его глазах, и хочется верить, что все его просьбы были выполнены незамедлительно и в полном объеме.
Беата Магедин, Швеция
Говорят, собаки похожи на своих хозяев. Если это правда, то мы легко можем представить, как выглядит владелица этой пушистой фотомодели. Как рассказала автор снимка Беата, на улице было очень холодно и она решила хорошенько утеплить свою любимую собаку Салюки.
Ольга Легенькая, Россия
Фотограф-анималист Ольга Легенькая на все фотосессии обязательно берет любимые игрушки своих моделей, но здесь они, кажется, и не понадобились. Два малыша шпица настолько увлеклись игрой друг с другом, что и не заметили, как их снимает не совсем скрытая камера.
Анна Синдикаева, Финляндия
Пока братишки и сестренки не рискнули выбираться из корзинки, щенок бигля отправился исследовать мир. На его пути оказалось незнакомое растение — одуванчик. Малышу оно очень понравилось, особенно когда оказалось, что с ним можно поиграть.
Хэ Хуапэй, Китай
Не только люди радуются летним дням, когда светит солнышко, вода уже прогрелась и так и манит поплавать. Эти два пушистых друга тоже отправились резвиться на природу. Пока один всё же не рискует замочить лапки и пузико, второй, кажется, готов хоть море переплыть.
Марта Козел, Белоруссия
Высота шпица обычно не больше 25 сантиметров, и каково было удивление этого песика, когда он понял, что есть кто-то еще меньше его. Несмотря на разницу в размерах, утята быстро подружились с пушистым компаньоном и к концу фотосессии уже уютно устроились на его спинке.
Рут Казанеллас, Испания
Фотография с пушистыми колли попала сразу в несколько номинаций конкурса: «Собаки в движении», «Смешные животные» и «Домашние животные». В этой паре принято делиться не только найденной палкой, но и шампунем, а иначе как объяснить их шикарную шевелюру, о которой другие могут только мечтать.
Ирина Мороз, Россия
Чего только не увидишь в деревенских домах! Автор фотографии Ирина Мороз из Санкт-Петербурга заметила такую компанию сразу из пяти щенят и… одного несчастного кота. Видимо, он не был готов, что с появлением стольких малышей его спокойная жизнь закончится. Остается верить, что хозяева начали ему за вредность молоко бесплатно давать.
Юлия Зубкова, Россия
В каждой паре один друг спокойный, рассудительный и сдержанный, а второй — полная его противоположность. Пока бежево-серая бордер-колли выбрала стиль «фотографируюсь как на паспорт», ее черно-белый приятель решил иначе и добавил снимку немного экспрессии. Судя по тому, что фотография попала сразу в две номинации, «Домашние животные» и «Дружба», решение было правильным.
Оксана Серова, Россия
Фотограф Оксана Серова 16 лет фотографирует собак, но среди ее последних работ начали встречаться и змеи. Кажется, одна из моделей узнала об этом и ее стыду и удивлению не было предела. Не исключено, что внимание четвероногого привлекли еще и ягоды, которые хозяйка не разрешает есть, но очень хочется. Держись, малыш, диета никогда не была простой.
Бернард Сим, Сингапур
Автор снимка подписал его так: «Безумный парень с мячом». Точно подмечено, но кто же осудит этого собакена за целеустремленность? Точно не мы. Бернард очень часто фотографирует котов и собак в момент, когда они хотят что-то поймать, но, если на всех снимках помочь могли только лакомства, эта модель согласилась работать за обычный мяч. Как думаете, продешевил?
Вэнь Цяо, Китай
При первом взгляде на фотографию мы подумали, что она создана искусственным интеллектом, настолько в ней всё идеально. Эти три пушистые булочки часто попадают в объектив Вэнь Цяо, и не всем из них очень нравится позировать, но они профессионально сохраняют моську до конца.
Маттиа Горно, Италия
Маттиа назвал фотографию «Волшебный замок». Владелица такого хлипкого, зато своего жилища — колли Лана. Она чувствует себя в нем вполне уверенно и, возможно, прячет еще пару тузов в рукаве, чтобы достроить в своем домике миску для вкусняшек.
Лувеньи, Китай
При каких бы обстоятельствах ни встретились эта собака и лошадь, надеемся, они больше не расстанутся. Считается, что вельштерьеры очень любят играть и резвиться и даже маленькое проявление симпатии могут воспринять как приглашение побегать. Так что будем ждать следующие фотографии, где эти два красавчика вместе несутся по полям.