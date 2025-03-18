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Развлечения обзор Самая красивая царевна российского кино: почему все без ума от Валентины Ляпиной

Самая красивая царевна российского кино: почему все без ума от Валентины Ляпиной

От каждого ее появления на экране пульс зрителей начинает биться чаще

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9 комментариев
От этого взгляда еще ни один принц не устоял | Источник: кадр из фильма «Царевна-лягушка» (6+), реж. Александр Амиров, «Наше кино», 2025 годОт этого взгляда еще ни один принц не устоял | Источник: кадр из фильма «Царевна-лягушка» (6+), реж. Александр Амиров, «Наше кино», 2025 год

От этого взгляда еще ни один принц не устоял

Источник:

Кажется, в современном российском кино нашлась главная принцесса. Ради нее одной можно смотреть какой угодно фильм и не обращать внимание на его недочеты. Хотя в откровенном ширпотребе она и не снимается. Потому что может себе позволить. К 22 годам Валентина Ляпина снялась в 60 картинах и очаровала добрую половину страны. Не иначе — ведьма! Но нет, колдовать ей не пришлось. Рассказываем, в чем главный секрет огненноволосой актрисы, покорившей сердца зрителей.

Маленькая модель

С самых ранних лет Валентина Ляпина была заводной девчонкой. Пела, танцевала, занималась спортом — лишь бы не сидеть на месте. Родители поддерживали любое ее начинание, а когда девочке исполнилось девять лет, решили, что пора бы ее таланты и красоту направить в верное русло.

— Мы нашли в интернете кастинг на рекламу зимней распродажи ЦУМа, — рассказывает Валентина. — Помню, что там были французские режиссеры, пробовались более 300 детей, очереди стояли по пять часов. Но несмотря на это, всё прошло довольно легко. Мы были детьми: сидели, болтали и играли. Я прошла этот кастинг и начала свою карьеру в качестве модели. Это продолжалось с 9 до 13 лет.

Под напором такого взгляда на зимней распродаже можно купить что угодно | Источник: lyapina_valentina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Под напором такого взгляда на зимней распродаже можно купить что угодно | Источник: lyapina_valentina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Под напором такого взгляда на зимней распродаже можно купить что угодно

Источник:

Параллельно с модельной карьерой Валентина подалась в кино. Первой работой в ее фильмографии стала роль Таисии Барышниковой в сериале «Закрытая школа» (16+).

Валентина Ляпина украшала собой «Закрытую школу» на протяжении 30 серий | Источник: lyapina_valentina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Валентина Ляпина украшала собой «Закрытую школу» на протяжении 30 серий | Источник: lyapina_valentina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Валентина Ляпина украшала собой «Закрытую школу» на протяжении 30 серий

Источник:

После «Закрытой школы» Ляпина снималась в «Ералаше» (0+), «Ворониных» (18+) и в других проектах, а в 13 лет получила главную женскую роль в сериале «Чужая дочь» (18+).

— Она стала моей первой главной женской ролью и была как эмоционально сложная, так и физически. Например, я научилась кататься на карте и скейте. Еще там были сцены, где нужно было истерить и плакать. Это был мой первый такой опыт, — рассказала в одном из интервью Валентина.

Роль далась артистке тяжело еще и из-за необходимости постоянно находиться на площадке и следить за работой коллег. Как бы утомительно это ни было для актрисы, она получила бесценный опыт. К тому же на съемках ее всегда поддерживали родители.

Примерно так выглядит переутомленная Валентина Ляпина | Источник: lyapina_valentina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Примерно так выглядит переутомленная Валентина Ляпина | Источник: lyapina_valentina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Примерно так выглядит переутомленная Валентина Ляпина

Источник:

— У меня не было никаких проблем с родителями. Они находились со мной на площадке в Москве до четырнадцати лет, а в другие города я не имела права ездить без сопровождения до семнадцати, что было прописано в договорах, и мне это нравилось, потому что я была спокойна, — поделилась Валентина.

«Я готова была уйти во все тяжкие»

Если в школьные годы Валентина ловко совмещала съемки с учебой, то при поступлении в вуз возникли проблемы. Приемная комиссия поставила ее перед выбором: либо наука, либо кино.

— Когда я поступала, у меня были проекты, которые вот-вот должны были закончиться. Там оставалось всего 10 съемочных дней, после которых я готова была уйти во все тяжкие — в учебу. Но приемная комиссия настаивала, чтобы я отказалась от них. Тогда я им ответила: «Подождите, а как же профессиональная этика? Я не могу взять и бросить эти проекты, подставить людей». Они ответили, что я сделала свой выбор.

Иногда Валентина фантазирует, что поступила в университет | Источник: lyapina_valentina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Иногда Валентина фантазирует, что поступила в университет | Источник: lyapina_valentina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Иногда Валентина фантазирует, что поступила в университет

Источник:

Особенно не расстраиваясь, Валентина поступила на очно-заочное отделение в Институт современного искусства, но и там долго не проучилась. Поняв, что усидеть на двух стульях у нее не получится, она полностью отдалась работе.

— По поводу образования я пока очень сомневаюсь, особенно в России, потому что у нас это большая, сложная государственная система. Ты очень от нее зависим, а я хочу быть свободной творческой личностью, — решила актриса.

Высшее образование оказалось несовместимо с полноценной жизнью актрисы, но Валентине и без него хорошо | Источник: lyapina_valentina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Высшее образование оказалось несовместимо с полноценной жизнью актрисы, но Валентине и без него хорошо | Источник: lyapina_valentina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Высшее образование оказалось несовместимо с полноценной жизнью актрисы, но Валентине и без него хорошо

Источник:

Предложений от режиссеров с каждым днем становилось всё больше, а выходных или хотя бы свободных часов у Валентины заметно поубавилось. Актриса не успевала уследить, в кого ей нужно перевоплощаться сегодня, а в кого завтра. В какой-то момент она начала путать, где ее мысли и взгляды, а где — ее героини.

Валентине очень идут образы если не королевы, то принцессы | Источник: lyapina_valentina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Валентине очень идут образы если не королевы, то принцессы | Источник: lyapina_valentina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Валентине очень идут образы если не королевы, то принцессы

Источник:

— Когда эти звоночки прозвенели, я уменьшила количество работы, стала сниматься только в проектах, в которые точно верю. На понимание себя понадобилось год–полтора. Я была в очень сложном эмоциональном состоянии, чуть ли не в депрессии, — вспоминает актриса.

Последние пару лет у Ляпиной выходит порядка 5–6 картин в год, что она считает вполне достаточно, чтобы продолжать расти и развиваться, но при этом не выгореть. Кроме этого, артистка занимается музыкой и создает украшения.

Как и многие девушки, иногда Валентина не знает, что надеть, и тогда начинает выдумывать себе украшения | Источник: lyapina_valentina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Как и многие девушки, иногда Валентина не знает, что надеть, и тогда начинает выдумывать себе украшения | Источник: lyapina_valentina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Как и многие девушки, иногда Валентина не знает, что надеть, и тогда начинает выдумывать себе украшения

Источник:

— У меня вышла песня «Не на связи». Выпустила лимитированную коллекцию украшений, чей дизайн придумала сама, и который в первую очередь очень личный. А мне очень важно дарить людям частичку себя, делиться своей энергией и любовью к жизни, — рассказала Ляпина.

«Полностью не оголяюсь»

Больше, чем о фильмах, где снимается Валентина, говорят о ее личной жизни. Актриса придерживается простого принципа: откровенность не всегда хороша.

— Полностью не оголяюсь на экране, только частично. Да, в «Жизе» (18+) есть одна постельная сцена, но если посмотреть, то там всё снято очень аккуратно — и ничего не видно. Для меня это принципиально. Возможно, когда-нибудь я пойму, что хочу и готова это сделать, но пока точно нет, — расставила границы Ляпина.

Работу в «Жизе» Валентина называет важной для себя ролью и одной из самых сложных за всю карьеру | Источник: lyapina_valentina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Работу в «Жизе» Валентина называет важной для себя ролью и одной из самых сложных за всю карьеру | Источник: lyapina_valentina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Работу в «Жизе» Валентина называет важной для себя ролью и одной из самых сложных за всю карьеру

Источник:

Показать своего спутника жизни Валентина пока тоже не готова, из-за чего каждый ее новый кинопартнер в глазах поклонников попадает в статус потенциального парня.

В списке потенциальных ухажеров Ляпиной были Егор Кирячок, с которым она снималась в сериале «Юность» (18+), Тихон Жизневский, ставший ее партнером по фильму «Бременские музыканты» (6+). Но как бы ни хотелось людям свести ее с тем или иным актером, она говорит, что их связывают исключительно дружеские отношения. Эх, Валя, а часики-то тикают!

— Он прекрасен, великолепный актер, партнер и просто чудесный человек. С удовольствием снялась бы с Тихоном еще раз. Один из самых моих крутейших партнеров за все десять лет съемок, — отзывалась Ляпина о Жизневском.

Тихон Жизневский пал в ноги Валентине Ляпиной. И мы его прекрасно понимаем | Источник: lyapina_valentina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Тихон Жизневский пал в ноги Валентине Ляпиной. И мы его прекрасно понимаем | Источник: lyapina_valentina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Тихон Жизневский пал в ноги Валентине Ляпиной. И мы его прекрасно понимаем

Источник:

Сейчас фотографии актрисы в компании мужчин не редкость, но каждый раз они оказываются лишь коллегами по съемочной площадке или друзьями.

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Комментарии
9
Гость
18 марта, 16:14
Что-то не верится,что она без протеже появилась. Прямо скажем, очень внешность на любителя...
Гость
18 марта, 17:15
в русских старых фильмах в сто раз красивее были
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