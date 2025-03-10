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Развлечения обзор Ольга Серябкина не смогла выжить в Самарканде: куда пропала певица

Ольга Серябкина не смогла выжить в Самарканде: куда пропала певица

Ее исчезновение из шоу вызвало много вопросов

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2 комментария
Ольга Серябкина была главным фаворитом звездной команды, но она бесследно исчезла | Источник: пресс-служба ТНТОльга Серябкина была главным фаворитом звездной команды, но она бесследно исчезла | Источник: пресс-служба ТНТ

Ольга Серябкина была главным фаворитом звездной команды, но она бесследно исчезла

Источник:

Очередной выпуск шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» (16+) начался с большой интриги: участники, которым нужно было думать о предстоящих испытаниях, не могли выбросить из головы исчезновение Ольги Серябкиной.

Она была фаворитом звездной команды с самого первого выпуска, и никто не хотел верить, что она могла просто так сдаться и отправиться домой. Тем более что она пропала, ни с кем не попрощавшись.

Как выяснилось, Серябкина действительно покинула проект. Но не потому, что она стала проигрывать — череда ее побед не прервалась, — а из-за того, что выживать в Самарканде для нее больше не в приоритете. Выяснилось, что для певицы оказалось важнее вернуться к семье.

Источник: кадр из шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» (16+), ТНТ, 2025 годИсточник: кадр из шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» (16+), ТНТ, 2025 год
Источник:

— Я невероятно хочу увидеть своего маленького сына. Я никогда не оставляла своего ребенка так надолго, — рассказала Серябкина в объяснительном видео, которое записала для остальных участников. — Я тоже хочу пойти домой, неважно, как я выгляжу, слабая ли я, глупый поступок или нет. Я точно знаю, что мне так надо.

Певица решила уйти красиво и оставить свой иммунитет одному из участников своей команды, хотя многие сочли, что было бы красивым жестом отдать его кому-то из соперников. Тем не менее Серябкина решила, что это будет борец Торнике Квитатиани. Именно его артистка спасла от вылета.

— Я очень рада, что провела здесь столько времени, очень рада, что проверяла себя. Я точно знаю, что не теряю и не оставляю никого. Мои друзья будут и дальше со мной. Это и есть главное приобретение в Самарканде — люди решают всё, — расплакалась напоследок Серябкина.

Источник: кадр из шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» (16+), ТНТ, 2025 годИсточник: кадр из шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» (16+), ТНТ, 2025 год
Источник:

Практически одновременно с Серябкиной проект покинул еще один участник — Алексей Щербаков. Но он, похоже, скоро вернется в шоу. Кто знает, может, и экс-солистка группы «Серебро» передумает.

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Ольга Серябкина Певица Выжить в Самарканде Телевидение Шоу ТНТ Телепроект Группа Серебро
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Комментарии
2
Гость
10 марта, 13:08
Попутного ветра в красивую спину.
Гость
10 марта, 16:56
Видел её в Брагино на очках.
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