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Развлечения обзор Бегемоты из «Киндеров» и тамагочи: эта подборка предметов из 90-х заставит вас прослезиться

Бегемоты из «Киндеров» и тамагочи: эта подборка предметов из 90-х заставит вас прослезиться

На «Авито» в Ярославле выставили на продажу легендарные атрибуты 30-летней давности

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На сайте объявлений в Ярославле появились предметы из 90-х | Источник: Avito.ruНа сайте объявлений в Ярославле появились предметы из 90-х | Источник: Avito.ru

На сайте объявлений в Ярославле появились предметы из 90-х

Источник:

Когда речь заходит о 90-х, многие ностальгически вздыхают, вспоминая времена своей молодости или детства. Кажется, что это было совсем недавно, однако стоит взглянуть на календарь, чтобы понять — прошло больше тридцати лет.

Как и в любые годы, заставшие эти времена люди помнят милые вещицы, которые раньше были практически у каждого, но теперь стали пережитком прошлого, или предметами коллекционирования.

На «Авито» есть объявления с подобными предметами. В этой подборке показываем вещи, которые заставят вас пустить ностальгическую слезу.

Пейджеры

Как использовали пейджеры в 90-х | Источник: Avito.ruКак использовали пейджеры в 90-х | Источник: Avito.ru

Как использовали пейджеры в 90-х

Источник:

Одним из предметов, при упоминании которого возникает ассоциация с 90-ми — это пейджер. На тот момент он был альтернативой мобильным телефонам, но механика работы была сложнее.

Чтобы отправить сообщение, изначально нужно было позвонить в специализированную компанию. Связаться с абонентом можно было таким образом: указать его номер и продиктовать сообщение.  

С распространением сотовой связи пейджеры отошли на второй план. Но некоторые используют большее современные версии приспособления до сих пор.

Тамагочи

Кажется, что в 90-е тамагочи были у каждого | Источник: Avito.ruКажется, что в 90-е тамагочи были у каждого | Источник: Avito.ru

Кажется, что в 90-е тамагочи были у каждого

Источник:

Одной из любимых детских игрушек в 90-е годы были тамагочи. Её суть: ухаживать за электронным питомцем, «живущем» в маленькой пластиковой коробочке. Его нужно было кормить, поить, играть с ним, укладывать спать и даже лечить. А если за ним не досмотреть — питомец мог даже умереть. Если это происходило, электронного зверька нужно было выращивать заново.

«Волк ловит яйца»

Дети обожали игру, где волк из популярного мультика «Ну погоди!» (0+) ловил яйца | Источник: Avito.ruДети обожали игру, где волк из популярного мультика «Ну погоди!» (0+) ловил яйца | Источник: Avito.ru

Дети обожали игру, где волк из популярного мультика «Ну погоди!» (0+) ловил яйца

Источник:

Игра, посвященная Волку из культового мультфильма «Ну погоди!» (0+) вышла в свет в начале 1980. Но в 90-х у многих детей были серебристые коробочки с небольшим экраном.

Суть игры заключается в том, что четыре курицы с разных сторон несли яйца, а волк ловил их в шляпу, чтобы не разбились. Управлять персонажем нужно было с помощью кнопок, расположенных на устройстве. Каждое пойманное яйцо считалось за один балл.

Интересно, что с ростом популярности игры вокруг нее рождалось все больше мифов. Например, дети верили, что если набрать 1000 баллов, то игра закончится, а в награду им покажут «секретную» серию мультика «Ну погоди!».

Но на самом деле никакого мультика не было. На определенном количестве очков счет просто обнулялся. Правда, правила усложнялись — курицы начинали быстрее нести яйца, а поймать их становилось труднее.

Стационарный «Нокиа»

Телефоны «Нокиа» в 90-е годы были не у всех | Источник: Avito.ruТелефоны «Нокиа» в 90-е годы были не у всех | Источник: Avito.ru

Телефоны «Нокиа» в 90-е годы были не у всех

Источник:

Это сейчас сотовый телефон есть практически у каждого. А в 90-е годы такие вещи были роскошью. Тем более речь шла о технике зарубежного производства.

Одним из самых желанных и имиджевых атрибутов того времени стал портативный «Nokia Talkman 620», который в шутку прозвали ядерным чемоданчиком. Его стационарно устанавливали в автомобиль, для этого был специальный разъем. Правда, он выполнял лишь функции звонков. Ни возможности отправить СМС, ни, тем более, игр, в устройстве не было.

Бегемотики из «Кидер-сюрпризов»

Такие игрушки были дома у многих | Источник: Avito.ruТакие игрушки были дома у многих | Источник: Avito.ru

Такие игрушки были дома у многих

Источник:

От этих предметов уж точно веет ностальгией. Игрушки из «Киндер-сюрпризов» стали столь популярны, что их скупают коллекционеры. Особенно известной в народе стала линейка, посвященная забавными бегемотикам в различных костюмах. Их называли по-разному: «Бегемоты на каникулах» или «Морские бегемоты». По популярности с ними сравнимы пингвины, лягушки, динозавры и акулы, которые дети в те времена находили в пластиковых «желтках» шоколадных яиц.

Дети 90-х находили в «Киндер-сюрпризах» разные игрушки | Источник: Avito.ruДети 90-х находили в «Киндер-сюрпризах» разные игрушки | Источник: Avito.ru

Дети 90-х находили в «Киндер-сюрпризах» разные игрушки

Источник:

Теперь цены на полные коллекции бегемотиков на некоторых сайтах доходят до нескольких тысяч рублей.

А если времена СССР вызывают у вас большую ностальгию, предлагаем пройти тест на знание предметов тех лет.

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90-е годы Коллекционирование Авито
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