Зумерам такое и не снилось: угадайте, как использовали эти 5 предметов во времена СССР

Эти предметы из СССР раньше использовали довольно часто Источник: Avito.ru











В новой части нашей постоянной рубрики «Угадай предмет из СССР» публикуем атрибуты прошлого века, которые мы отыскали на просторах «Авито». Среди них есть те, внешний вид которых вводит в заблуждение относительно их назначения. Но поколение, выросшее в Советском Союзе, точно помнит, как их использовали.

Предлагаем вам пройти этот тест и проверить, насколько вы знакомы с атмосферой СССР.

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Если вам нравится проходить тесты, то у нас есть варианты на любой вкус. Например, это испытание поможет проверить, насколько вы знаете правила русского языка.

Любители кино могут попробовать отгадать фильм по ребусу. На самом деле, получится это далеко не у всех.

А на эти вопросы не ответили даже знатоки «Что? Где? Когда?». А у вас получится?