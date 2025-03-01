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Развлечения Угадай предмет из СССР тест Зумерам такое и не снилось: угадайте, как использовали эти 5 предметов во времена СССР

Зумерам такое и не снилось: угадайте, как использовали эти 5 предметов во времена СССР

Ответы лежат вовсе не на поверхности

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Эти предметы из СССР раньше использовали довольно часто | Источник: Avito.ru Эти предметы из СССР раньше использовали довольно часто | Источник: Avito.ru

Эти предметы из СССР раньше использовали довольно часто

Источник:

В новой части нашей постоянной рубрики «Угадай предмет из СССР» публикуем атрибуты прошлого века, которые мы отыскали на просторах «Авито». Среди них есть те, внешний вид которых вводит в заблуждение относительно их назначения. Но поколение, выросшее в Советском Союзе, точно помнит, как их использовали.

Предлагаем вам пройти этот тест и проверить, насколько вы знакомы с атмосферой СССР.

ТЕСТПройден 19 раз
Угадай предмет из СССР

Если вам нравится проходить тесты, то у нас есть варианты на любой вкус. Например, это испытание поможет проверить, насколько вы знаете правила русского языка.

Любители кино могут попробовать отгадать фильм по ребусу. На самом деле, получится это далеко не у всех.

А на эти вопросы не ответили даже знатоки «Что? Где? Когда?». А у вас получится?

Если хотите проверить свои знания по истории, можете пройти вот этот тест. Кстати, с ним легко справляются школьники, а вот взрослых вопросы вводят в ступор.

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