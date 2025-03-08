«Всем молчать!»: Герзмава наконец-то показала характер в шоу «Голос»

Оперная дива отчаянно боролась за конкурсантов в новом выпуске Источник: шоу «Голос» (12+), Первый канал, 2025 год











В шоу «Голос» продолжаются этапы слепых прослушиваний. В новом выпуске несколько конкурсантов оказались в эпицентре борьбы наставников. Одной из них стала актриса из Санкт-Петербурга Евгения Шахнович, сыгравшая роковую красотку в четвертом сезоне сериала «Первый отдел» (16+).

К 30-летней артистке, которая исполнила хит Pump Up the Jam («Сделай музыку громче») бельгийской группы Technotronic, повернулись сразу трое членов жюри — Антон Беляев, Хибла Герзмава и Баста.

Евгения рассказала, что ее музыкальный путь начался еще в детстве. Отец играл дома на гитаре и прочил карьеру гитаристки дочери. Она поступила в музыкальную школу, выучилась играть на инструменте, но параллельно начала петь и постепенно ушла в эстраду.

— На какое-то время я стала бардом: играла на гитаре, ездила на фестивали, — поделилась Евгения.

Зрители тепло встретили популярную актрису Источник: шоу «Голос» (12+), Первый канал, 2025 год











Наставники отчаянно заманивали певицу в свою команду. Оперная дива обещала девушке мастер-класс от скрипача Владимира Спивакова. Баста заявил, что тоже может организовать такую встречу. Тогда Хибла пригласила певицу на музыкальный фестиваль в Пицунду. Антон Беляев, выслушав коллег, вынес неожиданный вердикт.

— Вы слышали когда-нибудь сразу столько лжи? — спросил он у Евгении. — Я объясню. Когда человек будет играть на гитаре в моей команде, у него не будет на это всё времени. Давайте решать.

В итоге Евгения выбрала команду Беляева, который повернулся к ней на первых секундах выступления.

— Антон был первый, мне нравится любовь с первого взгляда и звука, — сказала певица.

Антон Беляев не скрывал радости от того, что Евгения выбрала его Источник: шоу «Голос» (12+), Первый канал, 2025 год











За кулисами Евгения призналась, что, как любой человек, мечтает быть счастливой. На проекте ее поддерживали двое детей.

— Чтобы то, что я себе наметила, получалось, чтобы рядом встречались нужные люди, которые, как проводники, — за ручку, и пойдем дальше. Я верю во всё хорошее. Проект «Голос» для меня что-то новое, какой-то зов случился, я пошла за ним — это знак, — рассказала актриса.

Хибла Герзмава, упустив яркую участницу, за следующего конкурсанта Матвея Козина из Зеленодольска решила бороться по-серьезному и даже отправила в блок Беляева. К певцу из Татарстана, который исполнил песню Way Down We Go исландской группы Kaleo, повернулись все наставники. Выступление также очень зашло зрителям.

— Пою, пишу музыку свою, альбом сейчас, преподаю в академии детишкам, — рассказал о себе Матвей.

Зрители долго аплодировали Матвею Источник: шоу «Голос» (12+), Первый канал, 2025 год











Хибла Герзмава сразу взяла ситуацию в свои руки. Она поднялась со своего места, чего до этого, кажется, не делала никогда, и взяла слово.

— Всем молчать! Вы видите, я встала. Я народная артистка этой страны, лауреат Государственной премии. Я бы сейчас заблокировала не только Антона. Я вас никому не отдам. Вы мой! — сказала как отрезала Герзмава.

Хибла была настроена решительно Источник: шоу «Голос» (12+), Первый канал, 2025 год











Дальше свои доводы привели Полина Гагарина и Баста, но они на Матвея не произвели особого впечатления.

— Я не привык спорить с красивыми женщинами. Поэтому я пойду к Хибле, — резюмировал Матвей.

Ведущая Яна Чурикова тоже отметила, что оперная певица ни за кого так рьяно не боролась до этого.

Полина Гагарина в новом выпуске была менее заметна, чем обычно Источник: шоу «Голос» (12+), Первый канал, 2025 год











Отметилась в новом выпуске и Полина Гагарина. После одного из выступлений она рассказала о том, что думает дочь о ее вокальных способностях.