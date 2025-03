«Всем молчать!»: Герзмава наконец-то показала характер в шоу «Голос»

К 30-летней артистке, которая исполнила хит Pump Up the Jam («Сделай музыку громче») бельгийской группы Technotronic, повернулись сразу трое членов жюри — Антон Беляев, Хибла Герзмава и Баста.

Хибла Герзмава, упустив яркую участницу, за следующего конкурсанта Матвея Козина из Зеленодольска решила бороться по-серьезному и даже отправила в блок Беляева. К певцу из Татарстана, который исполнил песню Way Down We Go исландской группы Kaleo, повернулись все наставники. Выступление также очень зашло зрителям.