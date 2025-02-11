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Развлечения истории Заставили сменить фамилию: малоизвестные факты о главной красотке «Уральских пельменей»

Заставили сменить фамилию: малоизвестные факты о главной красотке «Уральских пельменей»

Рассказываем, кто такая Илана Дылдина

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Разница между фотографиями Иланы&nbsp;— двенадцать лет | Источник: ilana7788 / Instagram.com*; Илана / T.meРазница между фотографиями Иланы&nbsp;— двенадцать лет | Источник: ilana7788 / Instagram.com*; Илана / T.me

Разница между фотографиями Иланы — двенадцать лет

Источник:

36-летняя Илана Дылдина — одна из самых ярких участниц «Уральских пельменей». Ее карьера началась на детских программах в Киргизии, а после переезда в Санкт-Петербург артистка дебютировала в кино.

В шоу «Уральские пельмени» она пришла в 2012 году, познакомившись по счастливой случайности с капитаном команды Андреем Рожковым. Наши коллеги из E1.RU посмотрели, как менялась красотка, и рассказываем самые интересные факты из ее биографии.

Только посмотрите, какая красотка! | Источник: ilana7788 / Instagram.com*Только посмотрите, какая красотка! | Источник: ilana7788 / Instagram.com*

Только посмотрите, какая красотка!

Источник:

«Проезд в трамвае стоил 2 рубля. Иногда и этих денег не было»

Звезда «Уральских пельменей» Илана Исакжанова родилась во Фрунзе (сейчас Бишкек, Киргизия). Ее мама казашка с примесью татарских кровей, а папа узбек.

Илана стала четвертым ребенком в семье. Она появилась, когда ее маме было 34 года. Родители баловали девочку, потому что старшие сест­ры и брат жили уже отдельно.

— Когда говорю, что родилась во Фрунзе, многие удивляются: а где он находится? Приходится объяснять. Но уже в моем детстве он был довольно большим. Там я училась в 61-й школе с математическим уклоном и музыкальной школе им. Шубина (мы ее ласково называли «Шубинка») на улице Советской, — рассказывала Илана в интервью изданию «Столичность».

Илана (в середине) была творческим ребенком | Источник: ilana7788 / Instagram.com*Илана (в середине) была творческим ребенком | Источник: ilana7788 / Instagram.com*

Илана (в середине) была творческим ребенком

Источник:
Будущая звезда в школе (справа) | Источник: ilana7788 / Instagram.com*Будущая звезда в школе (справа) | Источник: ilana7788 / Instagram.com*

Будущая звезда в школе (справа)

Источник:

Во Фрунзе состоялся дебют Иланы на местном телеканале «Пирамида», где она вела детскую программу «Светлячок» (аналог «Спокойной ночи, малыши!»). Там ей платили за работу не деньгами, а игрушками.

В 1998 году семья переехала в Санкт-Петербург, где Илана окончила школу и поступила в университет на режиссуру и актерское мастерство. По ее словам, переезд для родителей оказался непростым: они не сразу смогли найти работу.

— Хорошо помню, что проезд в трамвае стоил 2 рубля. Иногда и этих денег не было. Этим летом на гастролях в Сочи мы разговорились с фигуристкой Татьяной Тотьмяниной (мы жили в одном отеле), она рассказывала, что в том же самом Санкт-Петербурге ей приходилось три с половиной часа ходить пешком на тренировки и репетиции даже зимой в лютые морозы. Безденежье безденежью рознь. У меня хотя бы были джинсы и ботинки. Так что всё было не так уж и плохо, — поделилась актриса в интервью «Столичности».

В 2009 году Илана начала сниматься в фильмах. Она появилась в эпизоде сериала «Литейный» (16+), а затем сыграла в детективе «Врача вызывали?» (16+), в ситкоме «Универ. Новая общага» (16+), в сериалах «След» (18+), «Реальные пацаны» (16+) и в комедии «Одной левой» (12+).

Илана дебютировала в кино | Источник: «Литейный» (третий сезон)Илана дебютировала в кино | Источник: «Литейный» (третий сезон)

Илана дебютировала в кино

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Узнали под маской Илану? | Источник: «Реальные пацаны»Узнали под маской Илану? | Источник: «Реальные пацаны»

Узнали под маской Илану?

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После получения диплома Илана начала петь в группе «АН-2», где познакомилась с музыкантом Антоном Юрьевым, который стал ее первым мужем.

Посмотрите кусочек выступления Иланы с бывшим мужем Антоном, который создал группу «АН-2»

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Начиная с пятого курса Илана ездила в Москву на пробы. Примерно в 2011 году она оказалась на кастинге скетчкома «Валера-TV» (18+) для СТС. Режиссером тогда выступил Жора Крыжовников, который обрел популярность после выхода фильмов и сериалов «Горько!» (18+), «Кухня» (18+), «Слово пацана» (18+). А продюсировал этот проект Андрей Рожков.

На съемках этой программы Илана и познакомилась с «Уральскими пельменями»

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«Меня некоторые до сих пор путают с Юлей»

Продолжение «Валеры-TV» снимать не стали из-за низких рейтингов. Однако знакомство с командой «Уральских пельменей» для Иланы стало судьбоносным. Через год ее позвали присоединиться к коллективу.

— Собственно, на этом проекте я познакомилась и впервые поработала с «Уральскими пельменями» (Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Вячеслав Мясников также принимали участие в съемках). Тогда я и представить не могла, что стану маленькой частичкой этой команды, но через год, когда ребятам понадобилась вторая актриса, они вспомнили обо мне и пригласили в шоу, — рассказывала Илана.

Илана с актером Дмитрием Брекоткиным | Источник: ilana7788 / Instagram.com*Илана с актером Дмитрием Брекоткиным | Источник: ilana7788 / Instagram.com*

Илана с актером Дмитрием Брекоткиным

Источник:

В 2012 году артистка стала частью команды, чем привлекла внимание не только зрителей, но и журналистов. Илана призналась, что вскоре на всех интервью ее замучили одним и тем же вопросом: «Как вы попали в „Уральские пельмени“?»

— Это такая долгая история совпадений, проб, ошибок… Каждый раз всем было интересно. Но потом я стала говорить, что попала через постель, и уже не спрашивали, — пошутила Илана в интервью Андрею Пределину.

Илана в сценке под названием «Свидание с евреем». Здесь, как артистка говорит, она была полненькой | Источник: «Уральские пельмени»Илана в сценке под названием «Свидание с евреем». Здесь, как артистка говорит, она была полненькой | Источник: «Уральские пельмени»

Илана в сценке под названием «Свидание с евреем». Здесь, как артистка говорит, она была полненькой

Источник:

Тогда она стала второй девушкой в «Уральских пельменях» — первой была Юлия Михалкова. Артистка призналась, что отношения с коллегой у нее были замечательные до ухода Юлии из коллектива в 2019 году.

— Меня некоторые до сих пор путают с Юлей, кричат мне: «Юля!» Но я на это не обижаюсь. А когда Илоной или Миланой называют, вот тут становится неприятно. Приходя в это шоу, я понимала: сравнение с Юлей неизбежно. К тому же, видимо, мы с ней похожи типажом, если меня до сих пор за нее принимают. Хотя, если нас поставить рядом, становится очевидно: внешне мы абсолютно разные.

<p>Илана Дылдина</p><p>Илана Дылдина</p>

Отношения с Юлей у нас всегда были прекрасные, но после ухода из коллектива она приняла решение ни с кем из нас не общаться, так что сегодня я о ней ничего не знаю — где она и чем занимается. Хотя, пока работали вместе, были очень дружны.

Илана и Юлия Михалкова вместе со Стефанией-Марьяной Гурской, которая ушла из команды в 2015 году | Источник: ilana7788 / Instagram.com*Илана и Юлия Михалкова вместе со Стефанией-Марьяной Гурской, которая ушла из команды в 2015 году | Источник: ilana7788 / Instagram.com*

Илана и Юлия Михалкова вместе со Стефанией-Марьяной Гурской, которая ушла из команды в 2015 году

Источник:
Илана в 2018 году | Источник: ilana7788 / Instagram.com*Илана в 2018 году | Источник: ilana7788 / Instagram.com*

Илана в 2018 году

Источник:

Почему у Иланы три фамилии?

Именно в «Уральских пельменях» Илана Исакжанова стала Юрьевой. На самом деле актриса никогда не была так записана в паспорте. По просьбе коллег она взяла фамилию первого мужа Антона, с которым на тот момент ее уже ничего не связывало.

— У меня девичья фамилия — Исакжанова — достаточно сложная для зрителя, для Нетиевского она была почему-то сложной. И он говорит: «Ну как тебя назвать?» При этом в первом выпуске, в котором я появилась, был День знаний «Уральских пельменей», где есть песня: «Вела собрание Илана Исакжанова», — рассказала Илана в интервью Андрею Пределину. — У моего бывшего молодого человека была фамилия Юрьев. И Нетиевский сказал: «Всё, будешь Юрьева, хорошо же звучит». Это сейчас я могу отстаивать свои границы, могу сказать нет. А когда ты только попал в такое шоу, ты боишься что-то поперек сказать.

Позже звезда вовсе отказалась и от псевдонима, и от фамилии в работе на шоу и решила быть просто Иланой. Из своего имени она также сделала собственный бренд средств по уходу за волосами. Ведь у самой артистки очень красивые длинные локоны, которыми она гордится.

Ну а третью фамилию — Дылдина — Илана взяла, когда вышла замуж в последний раз.

Длина волос Иланы&nbsp;— больше полуметра | Источник: ilana7788 / Instagram.com*Длина волос Иланы&nbsp;— больше полуметра | Источник: ilana7788 / Instagram.com*

Длина волос Иланы — больше полуметра

Источник:

«Я страдаю от того, что меня долго не бывает дома»

Первым мужем Иланы стал музыкант Антон Юрьев, о котором мы уже упомянули выше. Отношения не сложились, и пара развелась спустя семь лет.

Илана с первым мужем Антоном | Источник: Антон Юрьев / Vk.comИлана с первым мужем Антоном | Источник: Антон Юрьев / Vk.com

Илана с первым мужем Антоном

Источник:

Вскоре в одном из московских ресторанов артистка встретила своего будущего мужа, предпринимателя Дмитрия Дылдина.

Они не раз признавалась, что это была любовь с первого взгляда. Уже в день знакомства они в шутку планировали свою свадьбу, которую сыграли ровно через год, в 2014 году. А в 2015-м родилась их дочка Диана. Сейчас семья живет в столице.

— Секрет брака — в любви. На самом деле, я страдаю от того, что меня долго не бывает дома: достаточно напряженный график. Я говорю, что, когда я возвращаюсь домой, мне просто хочется запереться с мужем и дочкой в одном пространстве, чтобы нас никто не трогал. Я достаточно семейный человек, мне нужно это. Для меня эта реализация более важна, чем реализация в профессии, — говорила Илана на шоу Андрея Пределина.

В 2015 году у Иланы и Дмитрия родилась дочка, которую они назвали Дианой | Источник: ilana7788 / Instagram.com*В 2015 году у Иланы и Дмитрия родилась дочка, которую они назвали Дианой | Источник: ilana7788 / Instagram.com*

В 2015 году у Иланы и Дмитрия родилась дочка, которую они назвали Дианой

Источник:

В начале декабря звезда снова вышла замуж: они во второй раз обменялись кольцами со своим супругом Дмитрием. Так пара отметила оловянную свадьбу — женаты они уже десять лет. Илана рассказала, что в семье у них полная гармония и никто не дает поводов для ревности.

— Мой супруг — очень уверенный в себе мужчина. Поэтому за все одиннадцать лет жизни со мной у него не было ни одного приступа ревности. Ну и, конечно, еще немаловажно, что я для них повода не даю. В нашей семье царит полное доверие. Поэтому муж спокойно отпускает меня на гастроли даже с десятью мужчинами — именно столько в команде «Уральские пельмени». К тому же, когда мы с Димой встретились, я уже была артисткой, поэтому он понимал, на ком женится, — рассказала Илана «Леди Mail.ru».

Пара вместе уже десять лет | Источник: Илана / T.meПара вместе уже десять лет | Источник: Илана / T.me

Пара вместе уже десять лет

Источник:

* Соцсеть запрещена на территории РФ.

Ранее мы посмотрели, как менялась Юлия Михалкова — одна из самых ярких и узнаваемых комедийных артисток страны. Ее карьера началась с игры в КВН в студенческие годы, а звездный час пробил во время работы в «Уральских пельменях» (она была участницей шоу с 2009 по 2019 год).

Как живут и чем занимаются нынешние и бывшие участники «Пельменей»? Рассказываем обо всём на отдельной странице!

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Илана Юрьева Илана Дылдина Уральские пельмени Звезда Биография Актриса
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