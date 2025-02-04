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Развлечения обзор «Я была зажатым ребенком из сибирской деревни»: эффектная красотка захватывает мир кино — фильм с ней выходит в США

«Я была зажатым ребенком из сибирской деревни»: эффектная красотка захватывает мир кино — фильм с ней выходит в США

Хоррор с актрисой Ангелиной Пахомовой анонсировали на Amazon

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2 комментария
Ангелина Пахомова, актриса, 26 лет | Источник: angelina_pakhomovaa / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)Ангелина Пахомова, актриса, 26 лет | Источник: angelina_pakhomovaa / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

Ангелина Пахомова, актриса, 26 лет

Источник:

Актриса из Тогучина Новосибирской области уверенным шагом пробивает себе дорогу в Голливуд. Как и многие, Ангелина Пахомова начинала свою карьеру с театральных подмостков, а после с головой ушла в мир теле- и кинокамер. Вы наверняка не раз видели ее в любимом сериале, но не знали, что красивая брюнетка по ту сторону экрана — из сибирской глубинки. NGS.RU рассказывает ее историю.

Пропускала школу, чтобы попасть к Табакову

Ангелина Пахомова родилась и выросла в Тогучине. О детстве будущей актрисы известно мало, разве что то, что родители — фермеры. Ни отец, ни мать о славе для дочери не мечтали, но, разглядев в девочке талант, всё же отдали ее и в музыкальную школу, и в театральный кружок, где Ангелина сразу же получила роль Снегурочки.

Ангелина Пахомова с мамой | Источник: angelina_pakhomovaa / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)Ангелина Пахомова с мамой | Источник: angelina_pakhomovaa / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

Ангелина Пахомова с мамой

Источник:

В Тогучине не было театров, но Ангелине очень хотелось стать настоящей актрисой и играть на сцене. В 15 лет Ангелина узнала о наборе в Московскую театральную школу Олега Табакова — он собирал талантливых детей со всей России. Вместе с мамой она ездила на автобусе в Новосибирск, пропускала школу, возвращалась за полночь и всё-таки прошла отбор.

Ангелина с одногруппниками по театральной школе | Источник: angelina_pakhomovaa / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)Ангелина с одногруппниками по театральной школе | Источник: angelina_pakhomovaa / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

Ангелина с одногруппниками по театральной школе

Источник:

— Мне всё это казалось чем-то невероятным, потому что, честно говоря, тогда во мне не было какого-то яркого таланта. Я была обычным, стеснительным и зажатым ребенком из сибирской деревни, но я очень хотела поступить, — рассказывала Ангелина Пахомова в интервью The Voice.

Ангелина играла в театре с 2018 по 2022 год | Источник: angelina_pakhomovaa / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)Ангелина играла в театре с 2018 по 2022 год | Источник: angelina_pakhomovaa / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

Ангелина играла в театре с 2018 по 2022 год

Источник:

В соцсетях девушки много фото со студенческих времен. В 2018 году после окончания школы ее зачислили в труппу театра Олега Табакова — сибирячка считает, что в начале карьеры опыт работы в театре необходим каждому актеру, потому что именно там он растет как профессионал.

Ангелина работала в театре вплоть до 2022 года и ушла, заявив, что ей стало неинтересно, даже как зрительнице.

Уверенной походкой в сторону Голливуда

Экранный дебют Ангелины Пахомовой случился еще во время учебы в театральной школе. В 2017 году она получила эпизодическую роль в мелодраме «Калейдоскоп судьбы» — сыграла жертву ДТП. После пошла череда небольших ролей в ряде телепроектов.

Фото из актерского портфолио Ангелины | Источник: kinopoisk.ru Фото из актерского портфолио Ангелины | Источник: kinopoisk.ru

Фото из актерского портфолио Ангелины

Источник:

Ангелина стала заметной благодаря сериалу «Содержанки». Она сыграла Аниту — хитрую особу с ангельским лицом, которая на самом деле не такая простушка, как кажется. Среди заметных работ Ангелины также участие в сериалах «Медиатор» (вместе с другим известным сибиряком — Андреем Бурковским), «Секс. До и после», «Черное облако», «Бедные Абрамовичи», «Золотое дно» и других проектах.

Актриса активно ведет соцсети и делится с фанатами своими успехами | Источник: angelina_pakhomovaa / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)Актриса активно ведет соцсети и делится с фанатами своими успехами | Источник: angelina_pakhomovaa / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

Актриса активно ведет соцсети и делится с фанатами своими успехами

Источник:

Ангелина сконцентрировалась на кино и сериалах, даже замахнувшись на Голливуд: в разных интервью сибирячка признавалась, что хочет пожить в Лос-Анджелесе и мечтает поработать с Мартином Скорсезе, Квентином Тарантино и Дэвидом Финчером. Ориентиром среди актрис для нее служат Натали Портман в «Черном лебеде» и Розамунд Пайк в «Исчезнувшей» — оказалось, Ангелину привлекают сложные, психопатические образы.

Можно сказать, что актрисе уже удалось прорваться в штаты: хоррор «Отражение тьмы» с ее участием 11 февраля выходит на американском сервисе Amazon под названием The Demoness — Ангелина анонсировала это событие в своих соцсетях. И пошутила, что «они с Юрой тащат», имея в виду Юру Борисова и его успех в Голливуде.

В сериале «Золотое дно» Ангелина снимается вместе с Алексеем Гуськовым и Юлией Снигирь | Источник: angelina_pakhomovaa / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)В сериале «Золотое дно» Ангелина снимается вместе с Алексеем Гуськовым и Юлией Снигирь | Источник: angelina_pakhomovaa / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

В сериале «Золотое дно» Ангелина снимается вместе с Алексеем Гуськовым и Юлией Снигирь

Источник:

На счету у 26-летней Ангелины Пахомовой уже 21 проект, карьера актрисы из сибирской глубинки идет в гору. В скором времени на экраны выйдет фильм Александра Фомина «Дорогая, я больше не перезвоню», где Ангелина появится вместе с популярной группой TheHatters.

Красота — это дар

О личной жизни Ангелины Пахомовой известно мало. На ковровых дорожках она позирует одна, в соцсетях актрисы постоянный мужчина замечен не был. Ходили слухи, что Ангелину связывали теплые отношения с коллегой Павлом Чернышевым, но подтверждений не было.

Изданию «Аргументы недели» актриса признавалась, что у нее проскальзывает страх одиночества.

— Есть миллионы одиноких людей. Можно быть одиноким, даже встречаясь с молодым человеком, — сказала Ангелина.

Сериалы с участием актрисы часто показывают на платформе Premier | Источник: angelina_pakhomovaa / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)Сериалы с участием актрисы часто показывают на платформе Premier | Источник: angelina_pakhomovaa / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

Сериалы с участием актрисы часто показывают на платформе Premier

Источник:

Девушка обладает яркой запоминающейся внешностью. Не раз она рассуждала в интервью на тему красоты: помогает она в актерской карьере или, наоборот, мешает. Ангелина воспринимает красоту как дар природы и не считает, что она может влиять на профессионализм. Всё остальное — стереотипы.

Актриса уделяет много внимания спорту, правильному питанию и считает, что самое важное для человека — здоровый сон. Ей нравится отдыхать у моря, заниматься медитативными практиками, читать и смотреть кино.

Сибирячка не забывает малую родину и старается чаще приезжать в Новосибирск, в родную деревню и купаться в речке — говорит, это ее место силы.

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* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

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Ангелина Пахомова Актриса Тогучин Российские сериалы Кино
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Комментарии
2
Гость
34 минуты
Вау ♥️
Гость
16 минут
"А хоррор это про что?" - интересуются учащиеся одной из школ.
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