Львов ждет большая премия, а Близнецы потерпят крах: финансовый гороскоп на февраль

Эльза Кушина предсказала финансовый успех всем знакам зодиака. Только одним это будет сделать легко, а другим не очень Источник: Дмитрий Гладышев/ Городские порталы











В феврале у многих знаков зодиака откроются денежные потоки. Правда, есть нюанс. Финансы будут легко приходить и точно так же быстро улетучиваться. Выиграют в этой ситуации самые бережливые. Как быть в такой ситуации — читайте в гороскопе 72.RU от Эльзы Кушиной.

Овен

В феврале большую часть времени Овен может посвящать себя прошлым заработкам либо обдумывать и рассматривать новые методы приумножения своих доходов. Важно учесть, что до 24-го числа (пока управитель данного знака — планета Марс — не выйдет из своего ретродвижения). Овну лучше не начинать каких-либо новых дел. Слишком уж велика вероятность провала — представители знака рискуют допустить досадную ошибку, которая приведет к затяжному финансовому кризису.

Эксперименты с инвестициями и новыми проектами противопоказаны. Оставьте эти свои порывы на конец месяца. Этот период будет благоприятен для воплощения творческих задумок, необычных идей и перехода на новую работу. Результат точно порадует, поскольку Овны сумеют найти более прибыльный источник дохода.

Телец

Февраль очень удачный для пополнения бюджета. Телец может рассматривать новые источники заработка и не переживать за свое будущее. Новая работа, должность или какое-то иное предложение по увеличению сбережений — все эти перспективы могут внезапно появиться на горизонте и поменять жизнь Тельцов на 180 градусов.

Самый главный совет: не лениться и быть заметным.

Близнецы

Финансовый поток в феврале будет зависеть от действий Близнецов. Самые трудолюбивые будут наслаждаться изобилием, а те, кто ленился и лишь находил себе оправдания, потерпят крах.

Важно учесть, что помощь свыше присутствует у Близнецов с самого начала месяца — тригон Меркурия с Юпитером тому подтверждение. Поэтому представители этого знака зодиака способны в феврале сколотить целое состояние. Но только при условии, что они будут действовать. Большую часть удачи Близнецам принесет социум — это значит, что успех скрывается либо в деле, связанном с обществом, либо непосредственно в каком-то коллективе. Главная рекомендация — не избегать компаний людей, ведь, возможно, именно там попадутся нужные союзники.

Рак

Рак — еще один счастливчик, который может решить денежный вопрос в этом месяце. Особое положение планет способно открыть большие перспективы на будущее. Например, соглашаясь на подработку, Раки могут получить выгодное предложение. И что важно, они могут взрастить свои доходы на долгие годы.

Особое внимание Ракам нужно уделить своим увлечениям, поскольку именно они могут вдохновить представителей знака на создание новых проектов.

Лев

В первой половине месяца Львы неплохо приумножат свои финансы. Сейчас у представителей знака могут появиться новые возможности: повышение, премии или подработка.

Особенно удачное время для зарабатывания денег — середина месяца. В этот период для Львов откроются перспективы на будущее. Представители знака почувствуют в себе силы на новые свершения. И уже к концу февраля Львы по-новому взглянут на свои финансы — это послужит мощным толчком для самореализации. Возможно, представители знака захотят примерить на себя новую специальность.

Дева

Дева в этом месяце почувствует, как ее финансы выросли. Это вдохновит представителей знака на новые свершения, но есть небольшое предостережение: важно распланировать свой бюджет и не тратить деньги на мимолетные желания.

И если Девы сумеют удержаться перед напрасными покупками, то в середине месяца у них появится возможность совершить удачную сделку, например связанную с недвижимостью. В конце февраля Девы рискуют нарваться на мошенников, поэтому давать в долг или участвовать в авантюрах в этот период строго запрещено.

Весы

Для Весов февраль — довольно интересный месяц в финансовом плане. Перед представителями знака встанет выбор — быстро заработать деньги или старым проверенным способом. Правильного ответа здесь нет, поскольку Весам будет везти даже в рискованных делах. Однако именно в феврале деньги не будут надолго задерживаться в кошельках Весов. И чем больше им удастся заработать, тем сильнее вырастут и траты.

Совет для представителей знака прост: относитесь к деньгам с умом, не пытайтесь идти на хитрости ради заработка.

Скорпион

В феврале Скорпиону выпадет неплохой шанс для приумножения своих финансов. Важно не упустить свою возможность и не пренебрегать предложениями подзаработать. В то же время у Скорпиона прослеживается опасное положение планет, которое говорит о том, что в феврале представители знака рискуют потерять большую сумму, нарвавшись на мошенников.

Но есть и хорошие новости. Именно сейчас Скорпион может запустить «денежную удачу» самостоятельно. Например, открыв новый счет в банке или попробовав другой способ накопления.

Стрелец

Для Стрельцов февраль — отличный месяц для пополнения счета. Финансовые возможности буквально преследуют представителей знака зодиака. Это позволит им не только почувствовать свою значимость, но и наконец расслабиться. В прошлые месяцы Стрельцам не везло, но теперь и правда можно выдохнуть, поскольку черная полоса закончилась.

Однозначно плюсом для Стрельцов станет новая стратегия поведения. Жизненный опыт, который они получили еще с осени 2024 года, даст о себе знать и не позволит относиться к деньгам так же легкомысленно. Стрельцов ждут новые предложения по работе и много вдохновения на собственные проекты и реализацию.

Козерог

У Козерогов дела с финансами обстоят в этом месяце не хуже, чем у остальных знаков зодиака. Но тут ни о каком везении даже речи не идет. Козероги будут добывать деньги через усердный труд.

Важно поставить для себя четкую задачу и идти к ней, избегая лени, маргинального образа жизни. Из хороших новостей: вознаграждение придет сполна — и даже с дополнительными «плюшками» в виде подарков, бонусов, премий и всеобщего признания.

Водолей

Февраль открывает Водолеям большие финансовые перспективы, отсюда важно действовать и не сидеть сложа руки. Водолей сможет не только хорошо заработать, но и открыть перспективы на будущее. Например, найти небольшую подработку, но в последствии получить новую и высокооплачиваемую должность.

Но есть одно но. Подобное сработает в том случае, если Водолей будет открыт к подобным изменениям, находя компромисс с социумом (через поток людей, коллективы, корпорации), отбросив страх, апатию, гордость и прочее.

Рыбы

Рыбам в феврале представится шанс заработать. Но нельзя сказать, что эти деньги достанутся представителям знака легко. Пополнить сбережения Рыбы смогут, лишь усердно трудясь. При этом относиться к своим обязанностям безответственно сейчас нельзя, поскольку слишком большая вероятность нарваться на неприятности. Особенно актуально для высокопоставленных лиц.

Есть риск быть втянутым в авантюру, которая в последствии выльется в мошенничество. Поэтому эксперименты с заработками лучше отложить. Тем более что начальство и так заметит каждодневные старания представителей знака и с большой долей вероятности захочет их за это вознаградить. Ожидайте новую должность или хорошую премию по результатам своей работы.

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