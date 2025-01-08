«Встретила пенсионера, который бил дерево»: журналистка отдохнула в Пекине и выяснила, почему это город бытовых чудес

На фото справа — Храм неба, где молились о богатом урожае и делали жертвоприношения Источник: Руфина Калимуллина / 116.RU











Я ехала в Китай ради необычной архитектуры и многовековой истории, а получила культурный шок от бытовых мелочей. Ну где еще вы увидите парикмахерскую под фонарем, танцующих бабушек и конфеты из гороха? Корреспондент 116.RU Руфина Калимуллина провела отпуск в Пекине и рассказывает, почему Китай — настоящее иноземье.

Куда (не) идти: от Запретного города до платных парков

Путь до Пекина вылился в отдельное путешествие: из Казани я вылетела во Владивосток, на автобусе пересекла границу и добралась до маленького города Хуньчунь, затем на скоростном поезде доехала до столицы страны.

Сойдя с вагона, я сразу же увидела взвесь в воздухе. Не было неприятного запаха или рези в глазах, так что списала «туман» на пасмурную погоду. Оказалось, это был знаменитый пекинский смог, и за время поездки он так и «не ушел» из города.

Мое погружение в Китай началось с посещения Великой Китайской стены. И с человеческой реки, которая текла по ней. Похоже, что наибольшей популярностью стена пользуется у китайских пенсионерок-подружек и пожилых пар.

Источник: Руфина Калимуллина / 116.RU











Затем я посетила Запретный город, Храм неба, Летний дворец, парк Цзиншань, стадион, стеклянный мост, «Птичье гнездо».

Что можно сказать о китайских достопримечательностях, кроме того, что это восхитительно? Ну, например, то, что почти везде за вход приходилось платить. И если от исторических зданий этого ожидаешь, то от парков — не очень.

К примеру, билет в парк Цзиншань, с которого открывается вид на Запретный город, стоил 2 юаня (28 рублей). Парк стоит на пяти искусственных холмах: сюда скидывали землю от рвов, выкопанных вокруг императорского дворца.

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В любых странах туристам приходится много ходить. Но Китай выводит эту привычку на новый уровень. Каждый день мой телефон насчитывал несколько десятков тысяч шагов. Например, Запретный город — это как Эрмитаж под открытым небом: за весь день не обойдешь, еще и заблудишься.

На Великой Китайской стене расстояния не такие большие, но трудностей подкидывают ступеньки разной высоты. Пришлось то закидывать ногу, то семенить. И почти вся стена состояла из таких «разнокалиберных» ступеней.

Китай заставляет не только долго шагать, но и долго стоять. Так, очередь в Запретный город была 500-метровой — думаю, это даже не преувеличение.

К топовым достопримечательностям всегда огромные очереди (в основном из китайцев) Источник: Руфина Калимуллина / 116.RU











Онлайн-путеводители посоветовали мне посетить торговые улицы. Сразу предупрежу: первым пунктом в таких списках обычно идет Ванфуцзин. Но если вам не нужны брендовые вещи, то на Ванфуцзин можно и не заглядывать: это обычное асфальтовое поле с высокой концентрацией люкса. Самое удивительное, что я там увидела — рекламный 3D-щит, из которого на тебя будто вываливается панда.

На 3D-щите показывают как «выпуклую», так и обычную рекламу Источник: Руфина Калимуллина / 116.RU

За китайским колоритом я бы посоветовала идти на проспект Цяньмэнь-дацзе. На входе меня встретила арка в китайском стиле, а до другого конца улицы предлагали доехать на трамвае. Здание «Старбакса» будто пришло из 1920-х. Атмосферу старинности разбавляли куклы-роботы, которые перемалывали зерно, размешивали лапшу и кланялись.

Источник: Руфина Калимуллина / 116.RU

Источник: Руфина Калимуллина / 116.RU

Чему поучиться: перевоплощение и туалеты для брезгливых

Туристическим городам России есть чему поучиться у Пекина. Представьте: стоите вы у башни Сююмбике, вам рассказывают про ханшу, а вы в это время поправляете ханский кафтан.

В исторических местах Пекина такая услуга поставлена на поток: туристы, почти все из которых китаянки и китайцы, заходят в один из десятков салонов. В них делают (чуть ли не воздвигают) традиционную прическу с массивными украшениями и сдают в аренду традиционную одежду. В таком образе подружки и парочки весь день гуляют по Запретному городу и храму Неба, ловя презрительные взгляды фоткающихся молодоженов, которые хотели бы быть единственными в особенных нарядах.

Вторая приятная для туриста неожиданность — общественные туалеты. В Пекине кабинки находятся через каждые несколько метров. Сначала я поразилась тому, что вместо унитазов в Китае предпочитают чаши Генуя (напольный унитаз — Прим. ред.). Считается, что они более полезны для организма. Но самое главное — туалеты всегда чистые и почти не пахнут. Думаю, даже брезгливые люди забыли бы поднять низ брюк. И конечно же, все эти общественные туалеты и в туристических местах, и на обычных улицах бесплатны.

«Самая» пекинская еда — утка, пельмени и кипяток

Многие при словах «Азия» и «Китай» думают о зажаренных скорпионах и чипсах-тараканах. А если насмотреться мукбангов (видеоролики, в которых блогер ест большое количество пищи и параллельно общается с подписчиками — Прим. ред.), то можно поверить, что китайцы готовы съесть даже камни или лед, если приправить их любимыми соусами.

В реальности все, конечно, прозаичнее. Самое экзотическое, что я видела, — это куриные лапки со специями и высушенные арбузные семечки, которые продают как закуски. В супермаркетах можно найти маринованные перепелиные яйца, которыми торгуют на развес. В уличных лавках предлагают жареных кальмаров на палочке.

Это действительно красивое блюдо, если вы купили его ради атмосферного фото для соцсетей. Но отдавать за полкальмара, в котором чувствуется только вкус специй, 24 юаня (336 рублей)? Сомнительное удовольствие.

Если зайти на любой пекинский фуд-корт, то создастся впечатление, что Китай — это страна лапши, пельменей и засахаренных фруктов. Пельмени в Поднебесной, как и заверял известный китайский блогер Александр Зубарев, божественны. Начинка более пряная и насыщенная, а ее текстура мягче, чем у российских пельмешков (не в обиду нашему блюду).

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Утку по-пекински стоит попробовать хотя бы потому, что это гастрономический символ столицы КНР. Она жирновата, но с закусками в самый раз. Немногочисленные кусочки утки нужно заворачивать в блинчик и добавлять к ним зелень и брусочки сливы.

Если решитесь попробовать традиционное блюдо в ресторане, то готовьтесь к высокому ценнику. Например, за небольшую порцию я заплатила 108 юаней, или 1500 рублей. Более бюджетный вариант нашла на фуд-корте улицы Ванфуцзин: ролл с уткой по-пекински обошелся в 30 юаней (420 рублей).

Совет бывалого дегустатора: не ведитесь на аппетитный вид рисового пирога. Он полит сладким сиропом, но внутри это будто пережеванный рис.

Якобы сладкий рисовый пирог Источник: Руфина Калимуллина / 116.RU











Это предостережение относится ко всем пекинским сладостям или тому, что выглядит как сладость. У китайцев другое представление о десертах. Однажды в отделе со сладким я случайно купила конфеты из гороха. На вкус они были как крахмал.

На всех крупных торговых улицах продают стеклянные фрукты — плоды боярышника, дикие яблоки, клубнику, виноград в прозрачной карамели. К сожалению, горячий чай к такому сладкому шашлыку не прилагается. Так что туристам с кариесом противопоказано.

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Еще один символ китайской кухни — это, неожиданно, горячая вода. В каждом ресторане, «Макдоналдсе» или забегаловке обязательно стоит термос с бесплатным кипятком. Это связано с традициями. Китайцы верят, что горячая вода не только согревает, но и помогает при болях в животе или горле, при температуре и усталости.

Быт: танцующие бабушки и парикмахерская «на коленке»

Быт китайцев мне показался таким же необычным, как и их история. Меня восхищают китайские бабушки (дедушек видела реже), которые каждые утро собирались на ближайшей площадке и делали танцевальную зарядку. По вечерам — снова танцевали, либо играли в пинг-понг, либо разрезали воздух в стиле цигун или тайцзицюань. Однажды я встретила пенсионера, который с громкими выдохами бил дерево.

Китайские бабушки танцуют каждое утро и вечер Источник: Руфина Калимуллина / 116.RU

Источник: Руфина Калимуллина / 116.RU

Рядом с ним работала мобильная парикмахерская. Описываю, что это такое, без прикрас: прямо посреди улицы, под лампой мужчина стриг соседа, сидевшего на кресле, а рядом стоял мопед.

Местные пятиэтажки вызвали у меня ностальгию. Все из-за решеток на окнах. В Пекине их устанавливают как на первых, так и на верхних этажах. Сами ограждения выпирают наружу и похожи на клетку. Как мне объяснили местные жители, эти решетки ставят, чтобы дети не вывалились из окна.

Вы когда-нибудь видели такие парикмахерские? Источник: Руфина Калимуллина / 116.RU











Почти все окна закрыты решетками Источник: Руфина Калимуллина / 116.RU











Лайфхаки для туристов

Преобразую свой небольшой опыт в советы для тех, кто собирается в недолгую поездку в Китай.

Если не знаете хотя бы базовый китайский, то скачайте переводчик, а лучше подключите себе интернет. В Китае английский почти не пригодится, разве что молодые бариста захотят потренировать свои навыки на вас — иностранце. Беда еще и в том, что названия не всегда дублируются на пиньине (латинице), уж тем более на английском.

Не желаете возиться с визой? Тогда придется лететь с тургруппой. Но готовьтесь к тому, что вам будут навязывать экскурсии с гидом. Стоимость экскурсий варьируется в зависимости от количества туристов. И если вам не повезло оказаться в маленькой группе, то цена за одну прогулку может достигнуть 800–1000 юаней с человека (11–14 тысяч рублей). Причем большая часть суммы — это комфортная поездка до достопримечательности, а не услуги гида.

В Китае не работают многие приложения, распространенные в России: Telegram, нельзяграм, YouTube. ВПН лучше скачать заранее, в России. И советую найти сразу несколько, потому что по приезде выясняется, что не все они работают в КНР.

Стандартный совет, но все же: не соблазняйтесь сувенирами, которые продают рядом с достопримечательностями. Такие же памятные вещицы (и даже с большим выбором) можно найти на рынке, где можно еще и поторговаться. Также цены ниже в книжных магазинах.

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Помимо магнитов с храмами и китайской стеной, приглядитесь к менее очевидным сувенирам. Например, статуэтки, сумки с изображением Мао Цзэдуна, ритуальные чаши на трех ножках, национальная одежда (ципао, ханьфу), комиксы на китайском. А еще в КНР почему-то любят металлические ковырялки для ушей.

В других частях этого длинного рассказа я делилась впечатлениями, как впервые попробовала китайский чак-чак. Он показался мне более мокрым и не таким ароматным, как татарское блюдо.