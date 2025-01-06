«Это уже хамство и тухлятина». Туристы возмутились ценами на новогодний отдых в Сочи, которые растут каждый день

На зимних пляжах люди выпивают и закусывают Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Мэрия Сочи отчиталась, что на курорте сейчас отдыхают около 123 тысяч гостей, средняя загрузка номерного фонда составляет 78 процентов. В горном кластере — пик заездов. За сутки на горнолыжных курортах продают около 17,5 тысячи ски-пассов — как спортивных, так и прогулочных. К кассам выстраиваются многочасовые очереди. Наши коллеги из SOCHI1.RU поговорили с туристами и узнали, как им отдыхается на новогодних праздниках в Сочи и сколько они заплатили.



За вафлями и глинтвейном за тысячу рублей выстраиваются очереди Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











10 тысяч за обед

В первые дни Нового года туристы и местные жители активно прогуливались по сочинским набережным — благо погода позволяла, было солнечно и тепло. За недорогим фастфудом выстраивались очереди — так называемая гонконгская вафля с разными наполнителями и стакан глинтвейна — тысяча рублей. А вот рестораны — полупустые. Отдыхающие говорят, цены там растут каждый день.

— Ходили в ресторан 30 декабря на набережной в Адлере, как только приехали, порция мидий стоила 700 рублей, сегодня зашли туда же — уже 850 рублей, чисто визуально порция стала меньше, — рассказывает туристка из Ростова-на-Дону Марина Извекова. По ее словам, стоимость каждого блюда выросла за несколько дней на 100-150 рублей. Семья Марины всегда была фанатом Сочи, приезжали два раза в год — летом и зимой. Но в этот раз отдых разочаровал всех, ничего нового туристам предложить не смогли, говорит женщина.

— На горнолыжных курортах ничего нового для тех, кто не катается как мы. Поехали туда, а там одно и то же. Парк альпак, Родельбан, горные качели, парк «Моя Россия». Мы все это видели уже несколько раз. Даже новогоднее убранство в этом году какое-то скучное. Пообедали там не очень вкусно и отдали 10 тысяч рублей за двоих взрослых и двоих детей, — рассказала Марина. По ее словам, четыре тысячи рублей заплатили за трансфер из Адлера и обратно. 9100 рублей отдали за прогулочные ски-пассы, чтобы посмотреть панораму Красной Поляны. 8200 рублей заплатили за два круга на Родельбане по тарифу взрослый+ребенок. Поднялись в парк альпак, там оставили больше пяти тысяч рублей.

— В итоге поездка на один день в Красную Поляну нам обошлась почти в 34 тысячи рублей — это просто погулять. Плюс две тысячи ушло на кофе, сладости и небольшие сувениры. При этом никаких особых впечатлений, новых, захватывающих дух, мы не получили. Простояли в очереди на подъемник, люди злые, толкаются, — рассказывает Марина. Она говорит, что может быть кто-то упрекнет ее в том, что сейчас в период СВО не до развлечений, но, они с мужем много работают, в том числе и на оборону страны, поэтому хочется хорошо отдохнуть, но, кроме раздражения, в этом году в Сочи они ничего не получили.

Елки и пальмы — необычное сочинское сочетание Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Даже москвичам уже дорого

Юрий Беляев вместе с семьей приехал в Сочи на новогодние праздники из Москвы. Сняли два номера в четырехзвездочном отеле на набережной в Адлере. В нем же отдыхали летом, номер тогда стоил семь тысяч рублей, теперь 12 тысяч. Проживание с 31 декабря по 8 января обошлось семье, где двое взрослых и двое детей-подростков, в 216 тысяч рублей.

— Даже москвичам уже дорого. На дорогу у нас ушло 80 тысяч рублей, покупали билеты на самолет заранее, по 10 тысяч на человека. В ресторанах цены конские, при этом каждый день повышаются. Персонал говорит, что каждый день привозят продукты по новой стоимости, в Москве даже теперь дешевле, — говорит Юрий. Два дня катались в Красной Поляне, там цены еще выше, утверждает собеседник. Только на питание там ушло 30 тысяч рублей. Аренда экипировки и ски-пассы для всей семьи обошлись в 15 тысяч рублей в день. Один день посвятили походу в «Сочи парк». Там оставили больше 33 тысяч рублей, покупали тариф, который позволяет проходить на все аттракционы по ускоренной очереди. И это не считая такси и питания.

— Если раньше тысячами выкладывал деньги, то теперь десятками тысяч. Это уже хамство и тухлятина! Два года назад мы уже были в этом парке, ничего нового практически с тех пор там не появилось, скучно. Вообще в этом году очень тоскливо в Сочи, только пить в номере. Еще и дожди обещают, — говорит Юрий. Хотя прикладываться к бутылке не планировал, но что делать на курорте до 8 января — в этот день они улетают, не понимает.

— Доехали до Сочи, чтобы посмотреть «Ривьеру», «Дендрарий» или Морской вокзал, три тысячи отдали за такси, еще и в пробках постояли. Мы всё это уже видели много раз. Побродили там, посмотрели Навагинскую всю сияющую, сфотографировались. Зашли поужинать, отдали больше 10 тысяч рублей. Всё, никаких интересных мест, ни катка, как в прошлом году, ничего нет, — жалуется москвич. Теперь решил, что в Сочи его семья больше не поедет, лучше будут путешествовать по России, например, следующий Новый год мечтают встретить у Байкала, или на Горном Алтае. Он планирует открывать для себя разные места и не по сумасшедшим ценам.

Сочинская зима богата на цветение Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Просто хотелось тепла и зелени

Туристка из Омска Людмила Майорова впервые в Сочи, обычно отдыхала в Таиланде, но действие загранпаспорта у нее закончилось, не успела поменять и пришлось выбирать российское направление.

— Просто хотелось тепла и зелени. Конечно, это не Таиланд, вчера было очень холодно, но зелени тут достаточно и даже цветут цветы. После зимнего Омска глаз радуется. Но только очень дорого — и дорога, и проживание. Хотелось бы, чтобы правительство наше как-то обращало внимание на внутренний туризм, чтобы он был доступным. Для большинства среднестатистических россиян — Сочи очень дорогой курорт и они не могут себе его позволить, — считает Людмила. Только за перелет туда и обратно ей пришлось отдать 68 тысяч рублей. Часть компенсировали ее дети, которые хотели сделать матери подарок на Новый год. Отель с подругами выбирали с бассейном, спа и массажем, всё вроде есть, но сервис далеко не тайский.

— Нет такого радушия, персонал отеля как будто всё время уставший. В столовых и ресторанах тоже. У таксистов только рубли в глазах. Когда прилетели, вызвали такси, ждали багаж долго, вышли, нашего такси нет. Кое-как дозвонились до водителя, он нам целый скандал устроил, что ему пришлось ждать и платить за стоянку на территории аэропорта. Пришлось компенсировать. Всю дорогу до отеля бубнил, — рассказывает женщина. Но и хорошего в Сочи много, Людмиле понравился чистый воздух, субтропическая природа, олимпийские объекты и музыкальный фонтан, а еще кавказская кухня. Но второй раз в Сочи она не поедет.