«Не надо писать гадости»: ярославцы поспорили из-за предстоящего концерта SHAMAN'a

Ярославцы поделились отзывами на концерт Шамана Источник: Полина Листопад / Voronezh1.ru











Жители Ярославля поспорили из-за предстоящих концертов певца SHAMAN'a (6+). Артист выступит в столице Золотого кольца 14 и 15 декабря. У него будет два концерта подряд в концертно-зрелищном комплексе «Миллениум». Изначально выступление должно было состояться только 15 декабря, но билеты быстро разобрали.

Читатели 76.RU поспорили о том, стоит ли тратить деньги. Некоторые считают, что на выступление идти смысла нет. А другие, напротив, уже были на концертах исполнителя и остались в восторге.

Кто такой SHAMAN Узнать SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) получил узнаваемость в России благодаря хитам, которые он исполнял: «Встанем» (6+), «Я русский» (6+), «Мой бой» (6+) и другими. На YouTube-канале SHAMAN'а под клипами — миллионы просмотров.

Гость:

— Даром бы не пошла.

Гость:

— Желаю приятно провести время на концерте. Красивый свет, великолепный голос. Сами пропоете весь концерт. Удачи всем! Понравится, в памяти останется надолго.

Гость:

— У меня один вопрос: кто все эти люди, которые раскупили билеты?

Гость:

— Люди, которым нравится творчество Ярослава.

Гость:

— В Челябинске полный зал на едином дыхании пели вместе с ним: молодежь, мужчины, школьники. Может, потому что мы из сурового города, а вы — Золотое кольцо?

Гость:

— Кто-то сходил на концерт Лолиты (16+) и счастлив. Кто-то заплатил деньги за концерт Преснякова (6+) и тоже радуется. А другие люди хотят послушать Ярослава Дронова. У нас разные люди живут, с разными вкусами. И не надо писать гадости. Я ходила на его концерт в прошлом году, была в восторге. Шла после концерта и улыбалась. И не одна, со мной еще полторы тысячи человек. Его песни — как глоток чистого воздуха!

Гость:

— Солидарны с вами! Уже куплен билет и ждем концерт!

Алла:

— Есть голос, есть талант. Парень пытается сочинять музыку и тексты. Что в этом плохого? Молодежи он нравится. Во всяком случае не бегает полуголый по сцене и не матерится. Чтобы оскорбить человека много ума не надо. А вот попробовать как он…

Евгений Александрович:

— Мда… Ну и вкус у народа…

Светлана Сывороткина:

— Пой, зажигай, Ярослав в Ярославле, всем злопыхателям назло.

А вы собираетесь на концерт SHAMAN'a? Да, уже купил билет Нет, но очень хотел бы Нет, я не собирался Я не хожу на концерты