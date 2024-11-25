«Не надо писать гадости»: ярославцы поспорили из-за предстоящего концерта SHAMAN'a

Жители Ярославля поспорили из-за предстоящих концертов певца SHAMAN'a (6+). Артист выступит в столице Золотого кольца 14 и 15 декабря. У него будет два концерта подряд в концертно-зрелищном комплексе «Миллениум». Изначально выступление должно было состояться только 15 декабря, но билеты быстро разобрали.
Читатели 76.RU поспорили о том, стоит ли тратить деньги. Некоторые считают, что на выступление идти смысла нет. А другие, напротив, уже были на концертах исполнителя и остались в восторге.
Кто такой SHAMAN
SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) получил узнаваемость в России благодаря хитам, которые он исполнял: «Встанем» (6+), «Я русский» (6+), «Мой бой» (6+) и другими. На YouTube-канале SHAMAN'а под клипами — миллионы просмотров.
Гость:
— Даром бы не пошла.
Гость:
— Желаю приятно провести время на концерте. Красивый свет, великолепный голос. Сами пропоете весь концерт. Удачи всем! Понравится, в памяти останется надолго.
Гость:
— У меня один вопрос: кто все эти люди, которые раскупили билеты?
Гость:
— Люди, которым нравится творчество Ярослава.
Гость:
— В Челябинске полный зал на едином дыхании пели вместе с ним: молодежь, мужчины, школьники. Может, потому что мы из сурового города, а вы — Золотое кольцо?
Гость:
— Кто-то сходил на концерт Лолиты (16+) и счастлив. Кто-то заплатил деньги за концерт Преснякова (6+) и тоже радуется. А другие люди хотят послушать Ярослава Дронова. У нас разные люди живут, с разными вкусами. И не надо писать гадости. Я ходила на его концерт в прошлом году, была в восторге. Шла после концерта и улыбалась. И не одна, со мной еще полторы тысячи человек. Его песни — как глоток чистого воздуха!
Гость:
— Солидарны с вами! Уже куплен билет и ждем концерт!
Алла:
— Есть голос, есть талант. Парень пытается сочинять музыку и тексты. Что в этом плохого? Молодежи он нравится. Во всяком случае не бегает полуголый по сцене и не матерится. Чтобы оскорбить человека много ума не надо. А вот попробовать как он…
Евгений Александрович:
— Мда… Ну и вкус у народа…
Светлана Сывороткина:
— Пой, зажигай, Ярослав в Ярославле, всем злопыхателям назло.
А вы собираетесь на концерт SHAMAN'a?
Напомним, в 2023-м SHAMAN уже приезжал в Ярославль с концертом. Выступление артиста вызвало фурор среди местных жителей. В разгар мероприятия один из зрителей исполнил песню «Улетай на крыльях ветра» (12+), так поразив певца, что Ярослав Дронов поклонился талантливому зрителю. Ролик с выступлением завирусился в соцсетях. Мы рассказывали историю ярославца, который перепел звезду.