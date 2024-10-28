НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +3

3 м/c,

южн.

 752мм 87%
Подробнее
3 Пробки
USD 97,23
EUR 105,22
Скоростные поезда из Москвы
Рыбинское море обмелело
Учитель — об изнанке профессии
Дорогое сливочное масло
Почему вымирают ярославцы
Про отдых в Дубае
Стрелял по автобусу
Куда пойти работать в Ярославле
Развлечения «В поисках вдохновения зашел»: SHAMAN'а заметили на рынке в соседнем от Ярославля городе. Фото

«В поисках вдохновения зашел»: SHAMAN'а заметили на рынке в соседнем от Ярославля городе. Фото

Что звезда забыл у прилавков

911
6 комментариев

Артист опубликовал фотографии в личном канале

Ярослав Дронов, широко известный как SHAMAN, провел воскресенье в соседней от Ярославля Костроме. В частности, блондина, скрывающегося за кепкой и черными очками, заметили на местном рынке. Певец опубликовал фотографии в своем Telegram-канале.

— Перед концертом в поисках вдохновения прогулялся по Сусанинской площади, зашел на рынок в Красные и Мучные ряды, ну и, конечно, поклонился памятнику патриоту земли русской, не пожалевшему собственной жизни ради Отчизны, герою Ивану Сусанину, — написал певец.

27 октября Ярослав выступал в концертно-выставочном центре «Губернский». К слову, билеты были раскуплены заранее — костромичи раскошелились даже на самые дорогие места по 8 тысяч.

В Костроме недавно завершили ремонт Сусанинской площади

32-летний Ярослав прошелся по отремонтированной «сковородке» (так костромичи называют центральную площадь у Пожарной каланчи), заглянул в Большие Мучные ряды, а также подошел к памятнику Ивану Сусанину на Молочной Горе.

Иван Сусанин — крестьянин из костромского села, который ценой своей жизни защитил царя Михаила Романова от польско-литовского отряда во время русско-польской войны. Сусанин завел поляков на болота в противоположную от села сторону.

Ярослав Дронов поклонился памятнику Ивану Сусанину

В Ярославль SHAMAN приедет ближе к Новому году — 15 декабря. Артист, как и в прошлом году, выступит в КЗЦ «Миллениум», цены на билет варьируются от 3,5 до 6,5 тысячи рублей.

ПО ТЕМЕ
SHAMAN Ярослав Дронов Певец Кострома
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
49 минут
Опять этого кремлёвского шута пиарят.
Гость
1 час
Молодец
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Село Архыз — это Тольятти 90-х»: путешественники оценили кавказский горный курорт. Стоит ли туда ехать
Анонимное мнение
Мнение
«Если он делает маникюр, почему я не могу быть инженером?»: колонка россиянки о сексизме на вахте
Анонимное мнение
Мнение
«Придется снижать цены»: миллиардер — о том, что ждет рынок недвижимости в 2025 году
Анонимное мнение
Мнение
«Кринжануть, так с рофлом»: журналист изучил язык современных подростков — личный опыт автора
Сергей Уланов
Видеопродюсер NGS.RU
Мнение
«Сложно объяснить, почему не пью даже бокальчик». Россиянка рассказала, почему стала трезвенницей и есть ли в этом минусы
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление