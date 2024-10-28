«В поисках вдохновения зашел»: SHAMAN'а заметили на рынке в соседнем от Ярославля городе. Фото

Артист опубликовал фотографии в личном канале Источник: SHAMAN / T.me











Ярослав Дронов, широко известный как SHAMAN, провел воскресенье в соседней от Ярославля Костроме. В частности, блондина, скрывающегося за кепкой и черными очками, заметили на местном рынке. Певец опубликовал фотографии в своем Telegram-канале.

— Перед концертом в поисках вдохновения прогулялся по Сусанинской площади, зашел на рынок в Красные и Мучные ряды, ну и, конечно, поклонился памятнику патриоту земли русской, не пожалевшему собственной жизни ради Отчизны, герою Ивану Сусанину, — написал певец.

27 октября Ярослав выступал в концертно-выставочном центре «Губернский». К слову, билеты были раскуплены заранее — костромичи раскошелились даже на самые дорогие места по 8 тысяч.

В Костроме недавно завершили ремонт Сусанинской площади Источник: SHAMAN / T.me











32-летний Ярослав прошелся по отремонтированной «сковородке» (так костромичи называют центральную площадь у Пожарной каланчи), заглянул в Большие Мучные ряды, а также подошел к памятнику Ивану Сусанину на Молочной Горе.

Иван Сусанин — крестьянин из костромского села, который ценой своей жизни защитил царя Михаила Романова от польско-литовского отряда во время русско-польской войны. Сусанин завел поляков на болота в противоположную от села сторону.

Ярослав Дронов поклонился памятнику Ивану Сусанину Источник: SHAMAN / T.me