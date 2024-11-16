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Развлечения «Слово пацана» тест Попробуйте угадать, что спрятано на кадре: быстрый тест для сериаломанов

Попробуйте угадать, что спрятано на кадре: быстрый тест для сериаломанов

Помните, как в прошлом году в это время следили за хулиганами Маратиком и Пальто?

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5 комментариев

Угадайте сериал по одному кадру

С премьеры сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) прошел уже год. Помните, как прошлой осенью ждали выхода новых серий, сравнивали слитые версии и обсуждали, что же будет с Маратиком?

За это время вспыхнувший проект поднадоел пользователям соцсетей. Но мы-то знаем, что историю о казанских подростках из 80-х успели посмотреть многие. А вы помните, на чем играл Андрей Пальто и что подбросили Турбо? Собрали для вас легкую фотовикторину. Угадайте, что пропало из кадра.

ТЕСТПройден 40 раз
Насколько вы помните сериал «Слово пацана» (18+)?

Напомним, сериал «Слово пацана» снимали в Ярославле, вместе с нашими читателями мы активно следили за процессом подготовки сериала. К слову, для сцены очереди за вином в городе набирали самую масштабную массовку — почти 500 человек. Мы показывали места съемок сериала Жоры Крыжовникова, а также публиковали репортаж со съемочной площадки, которую осадили десятки подростков-фанатов.

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О чем сериал «Слово пацана»

«Слово пацана. Кровь на асфальте» — сериал про казанскую молодежь в годы перестройки, которая сбивалась в уличные группировки. Режиссер картины Жора Крыжовников (настоящее имя — Андрей Першин, известен по сериалу «Кухня» (18+), фильмам «Горько» (18+), «Елки новые» (6+) и «Лед-2» (6+)) писал сценарий вместе со сценаристом Андреем Золотаревым (сценарист сериала «Триггер» (18+), двух частей фильма «Лед» (6+) и других картин). В основу сценария лег сборник воспоминаний «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х» (18+) писателя и журналиста Роберта Гараева. В сборнике воспоминаний описывается «казанский феномен» (собирательный образ группировок подростков).

В картине снимаются звезды российского кино Иван Янковский, Сергей Бурунов, Юлия Александрова (кстати, бывшая жена режиссера) и Антон Васильев, а также начинающие актеры Рузиль Минекаев и дочка Юлии Пересильд (той самой, что в космос летала) Анна.

А вы смотрели сериал «Слово пацана»?

Да! Классный проект
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Комментарии
5
Гость
2 часа
Упаси Господь от сериалов и прочего ТВ мусора
Гость
1 час
вязгина - твой интеллектуальный уровень развития - плинтус, не выше...
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