Заводила, чуткий наставник, строгий управленец: какой вы лидер по гороскопу

Каждый знак зодиака — по-своему лидер Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Ярославский астролог, основатель школы астрологии «Навигатор» Ольга Кувабина назвала четыре знака зодиака, которые являются прирожденными лидерами — Овен, Рак, Лев и Скорпион. Однако она добавила, что лидерские черты есть у представителей и других знаков.

— В каждом знаке зодиака заложено лидерство по какому-то определенному качеству, и в зависимости от этого каждый из нас может вести за собой людей, — отметила специалист.

Астролог назвала сильные качества каждого знака и рассказала, какими лидерами они могут стать.

Овен — сверхактивный лидер

Овны — прирожденные лидеры. Они энергичны, харизматичны. Часто импульсивны, но отходчивы. Их не пугают трудности и препятствия. Представители этого знака зодиака прекрасно чувствуют себя на руководящих должностях. Как начальники, они могут войти в положение подчиненных, учитывать их интересы. Но при этом требуют, чтобы поставленные задачи команда выполняла четко и в срок. Овны сами часто работают на износ и поэтому ожидают полной самоотдачи от коллег и партнеров. За счет своих грандиозных амбиций, Овны всегда будут впереди и поведут за собой других.

Телец — финансовый лидер

Тельцы предпочитают роль руководителей-наставников. Они проявляют к сотрудникам чуткость и заботу, помогают им профессионально совершенствоваться. По мнению Тельцов, все должны заниматься чем-то полезным, а не тратить время впустую. Сильными сторонами Тельцов являются практичность, надежность, ответственность, терпеливость и рассудительность. Они любят и умеют наводить порядок, вести учет. Из Тельцов получаются отличные хозяйственники. Также они прекрасно проявляют себя на должностях, связанных с материальной ответственностью. Представители этого знака способны блестяще сохранять, аккумулировать и преумножать материальные и человеческие ресурсы.

Близнецы — командный лидер

Близнецы — один из самых подвижных и коммуникабельных знаков зодиака. Они способны выполнять несколько задач одновременно, обычно в курсе всех последних новостей. Но при этом не любят брать на себя ответственность, подчиняться строгим правилам, соблюдать графики. Поэтому Близнецы, как правило, не стремятся занимать руководящие посты. Официальными лидерами они готовы стать только в коллективах, где у них есть связи и чувствуется поддержка хороших знакомых. Представители этого знака зодиака способны собрать отличную рабочую команду. Как правило, Близнецы не давят на подчиненных. Грамотно руководить коллективом им помогают острый ум, а где-то — и хитрость.

Рак — чуткий лидер

Открыто доминировать и властвовать — это точно не про Раков. Представители этого знака зодиака способны стать гибкими, чуткими, заботливыми, дружественными лидерами-менторами и лидерами-покровителями. К своим коллегам и партнерам Раки часто относятся как к членам семьи. Они прекрасно разбираются в людях и могут найти подход к каждому. А хорошо развитая интуиция помогает Ракам-руководителям найти оптимальные способы достижения целей.

Лев — царствующий лидер

Львы — идеальные руководители. Им важно внимание, уважение, признание окружающих. Поэтому Львы часто занимают позицию лидера. Они способны сплотить коллектив и стать для подчиненных не только начальниками, но и вдохновителями. Львы умеют воодушевлять людей на свершения, заряжать их энтузиазмом. Команда Льва всегда горит своим делом. Представители этого знака зодиака часто выбирают властный и энергичный тип руководства. Они любят доминировать, при этом очень харизматичны и обаятельны. Подчиненные часто воспринимают такого лидера как этакого «доброго барина», чертами которого являются не только отличные деловые качества, но еще великодушие и щедрость.

Дева — строгий лидер

Плюсы Дев — ответственность, надежность, исполнительность, преданность делу, которым они занимаются. При этом представители этого знака зодиака редко сами рвутся на место руководителя. Как правило, начальниками они становятся только по распоряжению сверху. В этом случае Девы часто выбирают авторитарный стиль управления. Они требуют от подчиненных четкого и своевременного выполнения поручений, с осторожностью относятся к креативным предложениям, не склонны к неоправданному риску. При принятии решений предпочитают семь раз отмерить и один отрезать. Это помогает им найти оптимальный и самый безопасный вариант решения той или иной проблемы.

Весы — дипломатичный лидер

Весы — мастера общения. Они способны нивелировать любые конфликты, мгновенно расположить к себе людей и склонить их на свою сторону. Весы довольно мягкие и тактичные руководители, но при этом здраво оценивают компетенции, сильные и слабые стороны подчиненных. Они всегда готовы дать шанс исправить ошибки. Но если уж решили кого-то уволить, то не поменяют своего мнения ни при каких условиях.

Скорпион — мощный лидер

Важные черты Скорпионов — огромная сила воли и уверенность в себе. Эти качества помогают им добиваться поставленных целей. Скорпионов считают жесткими, но справедливыми, честными и прогрессивными управленцами, показывающими отличные результаты. Они тщательно подбирают команду, умеют четко и понятно формулировать подчиненным задачи, требуют их неукоснительного выполнения. Прямо говорят о плюсах и минусах. Щедро награждают за блестяще проделанную работу.

Стрелец — оптимистичный лидер

Стрельцам нравится руководить. И они умеют это делать. Представители этого знака зодиака фонтанируют идеями, всегда уверены в благоприятном исходе начатого дела. Судьба, действительно, им часто благоволит. Энтузиазм Стрельцов вдохновляет других, заставляет идти за ним. Представители этого знака зодиака устремлены в будущее, продумывают всё на шаг вперед, поэтому мало сосредоточены на текучке и деталях. Стрельцы не выносят застоя и промедления, зато любят давать советы. Они могут вмешаться в работу подчиненных и потребовать ускориться. При этом как наставники Стрельцы довольно демократичны и либеральны.

Козерог — амбициозный лидер

Козероги терпеливы, упорны, ответственны, настойчивы и предусмотрительны. Они не склонны к риску и необдуманным поступкам. Зато способны идти к поставленной цели даже тогда, когда другие сдались. У Козерогов развито чувство долга, они всегда держат слово и требуют этого от других. Представители этого знака зодиака заинтересованы в продвижении по карьерной лестнице, часто занимают руководящие должности. Они любят и умеют управлять людьми. К команде требовательны, но справедливы.

Водолей — креативный лидер

Водолеи отличаются умом и креативностью. Они прекрасные стратеги, способны генерировать интересные и новые идеи. При этом не любят жестких рамок, не хотят брать на себя ответственность за других, не стремятся кого-либо контролировать, поэтому среди руководителей Водолеев немного. Если же представители этого знака зодиака все-таки становятся начальниками, то выбирают дружеский и демократичный стиль взаимодействия с коллективом. Водолеи дают подчиненным достаточно свободы, одобряют инициативу, сами предлагают новаторские решения и поддерживают свежие идеи других.

Рыбы — творческий лидер