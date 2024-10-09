Эти знаки зодиака — прирожденные лидеры: астролог назвала четверку сильнейших

Некоторые люди от природы лидеры Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Ярославский астролог, основатель школы астрологии «Навигатор» Ольга Кувабина назвала четыре знака зодиака, которые являются прирожденными лидерами. Именно они, по мнению специалиста, могут похвастаться уверенностью в себе, готовы решительно покорять мир и способны доказать свою правоту большому количеству людей.

Смотрим, кто это.

Овен

Овны — целеустремленные, обладают тягой к справедливости, готовы до конца отстаивать свою правду. Они почти всегда способны трезво оценить ситуацию и принять взвешенное решение, не поддаваясь чужому мнению. Также представители этого знака зодиака умеют налаживать контакты, вести за собой. В спорах и соревнованиях они, как правило, становятся победителями. Поэтому состязаться с ними готовы немногие. При этом Овны могут и умеют постоять не только за себя, но и за своих близких, а на посту начальника — за свой коллектив.

Рак

Для кого-то увидеть Раков среди знаков-лидеров будет неожиданно, так как их привыкли считать мягкими и романтичными. Но представители этого знака могут стать хорошими управленцами, так как прекрасно разбираются в людях, а врожденная интуиция помогает им принимать правильные решения. Благодаря этому окружающие доверяют Ракам и готовы следовать по выбранному ими пути. Правда, для этого надо, чтобы и сам Рак захотел занять лидерское место. Как правило, представительницам прекрасного пола это совсем не нужно. А вот Раки-мужчины вполне могут дать фору другим знакам зодиака в достижении своих целей.

Лев

Во Львах лидерство заложено самой природой. Пожалуй, это самый уверенный в себе знак зодиака. Они знают себе цену, не боятся трудностей и при этом готовы подставить плечо ближнему. Львов-руководителей уважают не только за отличные деловые качества, но также за великодушие и щедрость.

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