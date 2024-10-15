Спорим, вы не ответите на 12 вопросов по книге «12 стульев»: хитрый тест для самых внимательных

Листая календарь, мы обнаружили, что 15 октября исполняется 127 лет со дня рождения писателя и драматурга Ильи Ильфа, и незамедлительно перечитали в честь этого знаменитые «12 стульев». И теперь предлагаем и вам проверить, насколько хорошо вы помните эту книгу. (Впрочем, у тех, кто только фильмы смотрел, тоже шансы есть.)
Словарь Вильяма Шекспира, по подсчету исследователей, составляет 12 000 слов. Словарь негра из людоедского племени «Мумбо-Юмбо» составляет 300 слов. Эллочка Щукина легко и свободно обходилась тридцатью. Какого из перечисленных ниже слов не было в ее лексиконе?
Xo-xo!
Xа-xа!
Поедем на извозчике
Поедем в таксо
В «Золотом теленке» Остап Бендер представляся как Бендер-Задунайский. А как он представлялся в «Двенадцати стульях»?
Остап-Мустафа-Фатих-Кемаль-Бендер-бей
Остап-Санта-Мария-Лючия-Франческа-Бендер-Бей
Остап-Сулейман-Берта-Мария-Бендер-бей
Остап-Мурат-Хасан-Сулейман-Бендер-бей
Кстати, в какой главе впервые появляется Остап Бендер?
В первой
В третьей
В пятой
В седьмой
Сокровища, за которыми на протяжении всего романа охотятся Остап Бендер и Киса Воробьянинов, принадлежали теще Ипполита Матвеевича. Как ее звали?
Елена Петровна Журавлева
Мария Геннадьевна Синицына
Екатерина Аркадьевна Кукушкина
Клавдия Ивановна Петухова
Кем был завхоз 2-го дома Старсобеса?
Застенчивый ворюга
Очаровательный хитрюга
Приземистый барыга
Угрюмый сквалыга
На премьеру какого спектакля попали Остап Бендер и Киса Воробьянинов, когда искали стулья в театре Колумба?
«Женитьба»
«Идиот»
«Вишневый сад»
«Гроза»
Помните имя героя, которого «воспевал» в своих произведениях поэт-халтурщик Никифор Ляпис-Трубецкой?
Данила
Гаврила
Персострат
Кукуцаполь
Копирование на кальку в чертежном бюро «Техносила» давало Коле Калачову даже в самые удачные месяцы никак не больше сорока рублей. Обед на двоих в вегетарианской столовой «Не укради» вырывал из бюджета Коли и Лизы Качаловых тринадцать рублей в месяц. Еще десять рублей уходило на обучение Лизы кройке и шитью. Куда девались остальные деньги?
На лечение ангины у Лизы
На квартиру
Они их откладывали
Неизвестно куда
Чего не посылал Бог Александру Яковлевичу на обед в день его знакомства с Остапом Бендером?
Бутылку зубровки
Щи с перловой крупой и квашеной капустой
Домашние грибки
Форшмак из селедки
22 июня 1927 года Остап Бендер проводил лекцию на тему «Плодотворная дебютная идея» и сеанс одновременной игры в шахматы на 160 досках. Как назывался клуб, где всё это происходило?
«Жестянщик»
«Белая ладья»
«Картонажник»
«Культурный крестьянин»
Где Остап Бендер и Киса Воробьянинов повстречались с отцом Федором?
В Дарьяльском ущелье
В Карадахской теснине
В Цолотлинском каньоне
На Зеленом мысе
Как называется последняя глава романа «12 стульев»?
«От Севильи до Гренады»
«Сокровище»
«Авессалом Владимирович Изнуренков»
«И др.»