У Тельцов — тема детей, у Львов — самооценка: на что нас заставит обратить внимание солнечное затмение

2 октября произойдет солнечное затмение Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











2 октября произойдет кольцеобразное солнечное затмение. Правда, жители Центральной России его не увидят. Время явления — с 18:42 до 23:39 (по Москве). Максимум придется на 21:45. Лучший обзор на небесное шоу будет из Чили и Аргентины.

Но, как говорят астрологи, затмение повлияет на жизнь всех, кто живет на Земле.

— Солнце в астрологии отвечает за наш род по отцу. Это значит, что кармическая связь с родом усиливается до предела и мы можем работать и со своей кармой, и с кармой наших предков одновременно, — рассказала ведический астролог из Ярославля Мария Орлова.

Она посоветовала в день затмения вспомнить своих предков, поставить свечи в память о них, прочесть молитву, сделать практику очищения.

Также астролог дала рекомендации для представителей каждого знака зодиака.

Овен

Вам стоит быть осторожнее с темой долгов, здоровья. Следует проработать тему взаимоотношения с врагами, завистниками, недоброжелателями и теми, на кого давно таится обида.

Телец

Будьте осторожны с вложениями средств, тратами. В этот период лучше не начинать обучение. Новые знакомства могут разочаровать. Проработайте тему детей — зачатие, рождение, взаимоотношения с ними.

Близнецы

Проявляйте бдительность в вопросах, связанных с имуществом, недвижимостью, транспортом. Проработайте отношения с мамой, ее родом.

Рак

С осторожностью отнеситесь к новым знакомствам, особенно в интернете. Будьте бдительны в сфере продаж, пиара, рекламы, при общении с людьми.

Лев

Проявите осторожность в вопросах финансов, вложений, накоплений, питания, общения. Не поддавайтесь вредным привычкам. Проработайте отношения с родителями, разберитесь с детскими травмами, самооценкой.

Дева

Будьте аккуратны со всем, что касается вашей личности, внешности, здоровья. Сейчас лучше семь раз отмерить и один раз отрезать. Поработайте над своей самооценкой.

Весы

Будьте осторожны в вопросах вложения денег, трат, накоплений. Проработайте отношения со своим родом.

Скорпион

Проявите бдительность в вопросах финансовых вложений, начала бизнеса, получения прибыли. Проработайте отношения со старшими родственниками и покровителями.

Стрелец

Будьте осторожны в вопросах профессиональной реализации, карьеры, работы в целом. Проработайте отношения с коллегами, начальством, подчиненными.

Козерог

Будьте осторожны в путешествиях и поездках, а также в вопросах обучения и повышения по службе. Проработайте отношения с отцом и его родом.

Водолей

Возможно, внимания от вас потребуют какие-то страхи, хронические заболевания. Лучше отказаться от рискованных затей. Проработайте отношения с партнером и его родителями.

Рыбы

Будьте внимательны в поездках, в отношениях с личными и деловыми партнерами, с новыми знакомствами. Проработайте отношения с партнером, подумайте, как наладить личную жизнь.