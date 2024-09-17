Овнам — контролировать траты, Козерогам — следить за речью: как знакам зодиака пережить коридор затмений

Астролог Мария Орлова дала прогноз для всех знаков зодиака на период коридора затмений Источник: Мария Орлова / Vk.com, Елена Латыпова / NGS55.RU











18 сентября случится лунное затмение. Его пик придется на 05:44 по московскому времени.

Астролог Мария Орлова из Ярославля рассказала, как это космическое явление может отразиться на нас с вами.

— Лунное затмение 18 сентября откроет коридор затмений — период между двумя затмениями. Следующее будет солнечным — оно произойдет 2 октября. Коридор затмений считается турбулентным временем, непростым для нашей психики. Это период эмоциональных качелей и внутренних трансформаций, — рассказала Мария.

Астролог дала прогноз на период коридора затмений для всех знаков зодиака.

Овен

Не вкладывайте деньги в непроверенные источники, откажитесь от крупных трат. Вам сейчас лучше экономить и копить деньги. Неблагоприятное время для путешествий. В поездках вас могут подстерегать какие-то неприятности. Также что-то негативное может произойти в вашем бизнесе, если он связан с заграницей. Сконцентрируйтесь на физическом и эмоциональном здоровье. В этот период о себе могут напомнить старые болезни, которые нужно будет срочно лечить. Следите за своим сном, зрением, берегите стопы. Занимайтесь благотворительностью.

Телец

Для вас главная рекомендация — не тратить деньги бездумно и не вкладывать их в сомнительные проекты. Если у вас запланирован переезд, лучше отложить его до октября. Кроме того, сейчас у вас могут ухудшиться отношения с друзьями, с людьми, которые имеют значимость для вас. Будьте внимательны в этом вопросе. Также берегите ноги.

Близнецы

Затмение может повлиять на вашу работу, карьеру, бизнес. Сейчас не лучшее время для скоропалительных решений, касающихся этих сфер. Несколько раз подумайте, прежде чем уволиться или перейти на новую работу. Не портите отношения с начальством, коллегами, подчиненными. Берегите колени.

Рак

У вас может возникнуть ощущение, что удача отвернулась от вас. Не расстраивайтесь, если что-то не получается с первого раза. На самом деле вам в этот период нужно применять больше усилий для достижения целей. Лучше отказаться от путешествий и дальних поездок. Начало нового обучения отложите до октября. Не портите отношения с отцом. Берегите ноги.

Лев

Вам могут напомнить о себе какие-то старые ситуации, которые пришло время решить. Также о себе могут напомнить хронические заболевания, которые нужно лечить. Поэтому уделите внимание своему здоровью и особенно репродуктивной системе. Не лучшее время для начала новых партнерских отношений, вступления в наследство, решения вопросов со страховыми выплатами. Не паникуйте, ничего не бойтесь, в конечном итоге у вас всё получится. Если нужно, обращайтесь за помощью к психологу или астрологу.

Дева

Затмение затронет у вас сектор партнерства как в личной жизни, так и в бизнесе. Сейчас не лучшее время ссориться, ругаться, выяснять или разрывать отношения. Проявляйте больше терпимости, старайтесь понять вашего партнера и разобраться в непростых ситуациях, которые у вас возникают. Также сейчас не лучший период для смены места жительства или путешествия за границу. Берегите позвоночник и мочеполовую систему.

Весы

Для вас сейчас очень важно обратить внимание на физическое и ментальное состояние, не дать эмоциям управлять вами. Сконцентрируйтесь на своих чувствах и эмоциях, старайтесь их контролировать. Не берите и не давайте деньги в долг. Судебные разбирательства сейчас смогут решаться не в вашу пользу. Берегите нервную систему и желудок. Больше отдыхайте, расслабляйтесь, посетите массаж, спа-процедуры.

Скорпион

Вы можете почувствовать творческое, эмоциональное выгорание. Дайте себе время всё обдумать до октября, не принимайте поспешных решений. Также у вас могут ухудшиться отношения с детьми или с людьми, с которыми вы находитесь в романтических отношениях. Сейчас не лучший период для новых знакомств и романтических связей. Также возможны незапланированные беременности. Не вкладывайте деньги в сомнительные проекты. Если вы хотите начать какое-то обучение, отложите это до октября — возможно, вы передумаете.

Стрелец

Затмение затронет сферу вашей внутренней жизни, психику, эмоции. Пришло время разобраться с этими сферами самостоятельно или с помощью специалистов. Также сейчас не лучший период для решения вопросов, связанных с движимым и недвижимым имуществом — покупкой, продажей, ремонтом. Всё может сложиться не так, как вам хотелось бы. Подождите с этим до октября. Возможно ухудшение отношений с вашей мамой — проявляйте больше терпения к ней. Берегите нервы, сердце и легкие.

Козерог

Затмение проходит по сектору вашего общения. Поэтому вам особенно тщательно в этот период нужно контролировать свою речь. Особенно с теми, кто вам близок и дорог. Сейчас не лучший период для новых знакомств — с этими людьми в вашу жизнь могут прийти трудности или кармические уроки, которые нужно будет пройти. Постарайтесь пересмотреть свои цели и желания, потому что сейчас они могут вскружить вам голову. Будьте внимательны за рулем. Берегите плечи и руки.

Водолей

Не вкладывайте деньги в непроверенные источники, избегайте спонтанных трат и покупок, так как впоследствии вы можете о них пожалеть. На этой почве у вас могут возникнуть недопонимание и ссоры в семье. Контролируйте свою речь, не обижайте близких. Хороший период отказаться от вредных привычек. Берегите лор-зону и глаза.

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