Забрали из Дома малютки: звезду новых «Папиных дочек» удочерили

Полина Айнутдинова на премьере «Любопытной Варвары» Источник: Ирина Тропина











10-летняя Полина Айнутдинова прославилась благодаря роли Арины в «Папиных дочках. Новых» (12+). Сериал вышел год назад на телеканале СТС. И вот у девочки вновь главная роль. На днях на онлайн-платформе стартовал сериал «Любопытная Варвара» (6+). Юная актриса приехала на премьеру в Пермь. Мало кто знает, что Полина тут родилась, но ее отдали в Дом малютки. Девочку удочерила пара из Москвы. Историю юной актрисы рассказала 59.RU приемная мама Анна Айнутдинова-Потапова.

«Очень любопытная, хитрая, как и я»

«Любопытная Варвара» — сериал об озорной девчонке, которая мечтает стать сыщиком и проводит расследования при любом подозрительном случае, даже в деревне у бабушки с дедушкой. Эту малышку и сыграла Полина.

Кинозал, где проходила встреча с актрисой, был заполнен фанатами. Девочка появилась под восторженные возгласы «Полина, а-а-а!» и аплодисменты.

Юная актриса выглядела, как и ее Варвара, — с кокетливыми косичками и в платье с пышной юбкой. Она много смеялась и бойко общалась со зрителями. Ребята спросили, насколько Полина похожа на свою героиню.

— Она тоже много читает, любопытная, хитрая, как и я, — весело ответила девочка.

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История, похожая на сказку

Перед премьерой мы поговорили с приемной мамой Полины, которая приехала с дочкой на премьеру в Пермь. Анна Айнутдинова-Потапова по профессии журналист, а сейчас занимается детьми.

История Полины похожа на сказку с грустным началом и счастливым концом. Девочка и две ее старшие сестренки родились в Перми, и еще маленькими оказались в Доме малютки — почему так получилось, приемная мама не рассказывает. Но вспоминает: вместе с мужем Павлом они увидели объявление, что для девочек ищут новую семью. Поле тогда было два года.

Супруги настолько прониклись их ситуацией, что решили удочерить всех троих и увезти в Москву. В семье уже подрастали два мальчика — Марк и Арсений, с появлением девочек в дружной семье стало еще веселее.

— Кроме детей, у нас еще и животные — две кошки, пудель Той и кокер-спаниэль Никки, — рассказывает Анна. — Завел животных один из сыновей, но гуляют с ними все. Мы, конечно, стараемся проводить время вместе — любим позавтракать с семьей, раньше много играли в настольные игры, но дети подросли, и у них появились другие приоритеты. Ну и отдыхать вместе ездим на юг.

Тот факт, что девочек удочерили, не держат в секрете.

— Не скрываем, но и не муссируем, — признается Анна. — Да и Полина не помнит то время, в ее памяти уже только то, что связано со мной.

И актриса, и обычный ребенок

По словам мамы, Полина всегда мечтала попасть в кино.

— Узнала я об этом благодаря передаче, — говорит Анна. — В четыре года Поля выложила смешной ролик, и ее пригласили на шоу на Первом канале «Лучше всех» (0+). Когда ведущий спросил о мечтах, она неожиданно заявила: «Хочу сниматься в кино, но меня никто не снимает!». Ее пригласили в новогодний клип группы «Любэ» и после этого стали часто звать на съемки.

На «Папины дочки» и «Варвару» девочка попала через обычный кастинг.

— Полина в «Папиных дочках» такая, какая она и есть, — считает мама. — Так-то она может сыграть любую роль. В комедии сложнее, но как раз этот жанр ей легче — она в нем более органична. Кстати, прямо на съемках «Варвары» Поля начала играть в шахматы и хочет продолжить эту историю.

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Девочка перешла в четвертый класс, но, так как 90 процентов времени отдает съемкам, учится на очно-заочной форме с репетиторами.

— Полина хочет стать актрисой, но она, как и обычный ребенок, много играет, бегает, скачет, любит разговаривать сама с собой, — говорит мама. — Даже перед премьерой «Любопытной Варвары» в Москве долго играла во дворе в дочки-матери с подружками. Я хорошо чувствую детей и могу сказать, что Поля всегда была харизматичной девочкой, от которой сложно оторвать взгляд. У нее есть всё, что должно сочетаться в актрисе: дикое желание, харизма, талант и трудолюбие.

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В этот раз Полина не успела посмотреть родной город, но мама говорит, что они сюда обязательно еще приедут и погуляют.