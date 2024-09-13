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Развлечения «Позаботьтесь о своем комфорте»: что можно и нельзя делать в пятницу 13-го

«Позаботьтесь о своем комфорте»: что можно и нельзя делать в пятницу 13-го

Нумеролог Екатерина Климова рассказала о мистическом значении этого дня

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2 комментария

Нумеролог — о мистическом значении пятницы 13-го

Пятница 13-е — день, который часто ассоциируется с суевериями и мистикой. Многие из нас могли слышать о его дурной репутации. Так ли страшен этот день на самом деле и чего ждать от него в этом году, мы спросили у нумеролога из Ярославля Екатерины Климовой.

— С точки зрения нумерологии 13 сентября 2024 года даст новые возможности, отпускание старого и расширение того, куда вы направите свое внимание, — отметила эксперт. — Важно не конфликтовать, проживать все эмоции этого дня корректно, то есть не подавлять, но и не сваливать на других гнев и раздражение.

Чтобы тревожные мысли не мешали прожить этот день, нумеролог дала рекомендации, чем лучше заняться в пятницу 13-го.

— Позаботьтесь о своем комфорте: наведите порядок дома или купите что-то для уюта. Будьте в обществе единомышленников, с кем вам уютно и интересно. Также будет отлично прописать план ваших шагов к желаемой цели. Духовные практики тоже благоприятны, — рассказала нумеролог Екатерина Климова.

Неудачи и мелкие провалы в этот день принято связывать с особым мистическим символом даты. Но подкреплены ли эти суеверия нумерологическим объяснением? На самом деле да.

— Если мы обратимся к Таро-нумерологии, то число 13 будет означать смерть отжившего, старого и энергию трансформаций. Поэтому многие тревожатся в пятницу 13-го. От нас и от нашего состояния зависит, в плюс пойдут изменения либо же расстроят и напугают, — пояснила Екатерина.

<p>Екатерина Климова</p><p>Екатерина Климова</p>

Настройтесь на свой прекрасный день, последуйте рекомендациям выше, и никакая пятница 13-е вам не будет страшна. Проживите этот день в радости.

Ранее мы публиковали объяснение нумеролога о том, какое значение имеют числа в дате рождения человека.

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Пятница 13 Нумерология Цифры Числа Таро
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Комментарии
2
Гость
13 сентября 2024, 06:29
Здесь всегда пятница 13 😱
Гость
13 сентября 2024, 07:37
Это просто дата в календаре, ничего сверхъестественного в ней нет.
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