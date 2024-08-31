SHAMAN объяснил отсутствие обручального кольца, а Бородина похвасталась новым возлюбленным: главные события уходящей недели из мира звезд

Шаман отказался от покупки обручального кольца Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Бывшая основателя Telegram Павла Дурова обвинила его в насилии над детьми. Ксения Бородина показала нового возлюбленного. Юлия Барановская чуть не лишилась жилья, а Люся Чеботина — волос.

В мире знаменитостей всегда происходит что-то интересное. Давайте узнаем, какие события случились у звезд на этой неделе.

Бородина рассказала, как закрутила роман с новым возлюбленным

Телеведущая Ксения Бородина впервые встретила блогера Николая Сердюкова на Алтае во время шоу «Последний герой» (16+). Она призналась, что начала испытывать симпатию к новому избраннику еще во время съемок. Однако Ксения утверждает, что отношения начались уже за пределами проекта.

— Первое общение наедине произошло в последний съемочный день, когда уже проект завершился и все могли спокойно познакомиться ближе. Мы провели вместе весь вечер, не могли отклеиться друг от друга. Но об отношениях и речи не было, — написала Бородина в Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ).

Пара долго скрывала свой роман Источник: borodylia / Instagram.com* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

Недавно телеведущая опубликовала романтическое видео с Сердюковым. На кадрах пара мило танцует, обнимается и смеется.

— Я чувствую себя такой особенной рядом с тобой, — написала Бородина.

Ксения уже познакомила Николая с детьми. По ее словам, они прекрасно ладят.

Жена Курбана Омарова беременна

Бывший Бородиной, блогер и бизнесмен Курбан Омаров тоже время не терял. Его супруга Валерия ждет ребенка. Пара узаконила отношения весной этого года. Недавно они посетили УЗИ и убедились, что беременность протекает хорошо.

Этим знаковым моментом Омаров поделился в соцсетях. Он выложил видео с супругой. На нём она плачет, но улыбается.

Омаров с супругой сходили на первое УЗИ Источник: zimamoscow / Instagram.com* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

— Как настроение, мамуля? — обратился к ней бизнесмен.

Блогер также написал, что в его жизни произошло множество перемен, и ему предстоит еще многим поделиться с подписчиками.

У Курбана есть еще двое детей. Сын от первого брака и дочь от второго. С Бородиной Омаров расстался из-за измен. Причем оба в паре обвиняли друг друга в интрижках на стороне.

SHAMAN рассказал, почему не носит обручальное кольцо

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) тоже сделал заявление по поводу своей семьи. Оказалось, что он не носит обручальное кольцо. Артист признался, что часто терял украшение в первом браке, поэтому решил вовсе от него отказываться.

Шаман рассказал, как постоянно терял обручальное кольцо Источник: Starhit.ru / T.me

— А в этом ли вообще суть брака? Чтобы носить кольцо? У меня его вообще нет. Мы его не покупали — заявил Дронов.

Артист отказался не только от кольца, но и от нижнего белья. Ранее певец рассказал, что просто не видит смысла в этом предмете гардероба.

У Барановской случился потоп

А у телеведущей Юлии Барановской много вещей. Однако сохранить их в целости и сохранности не удалось. Пока звезда была в отъезде с одним из детей, подвал ее дома затопило.

Вещи семьи Барановской буквально плавали Источник: Юлия Барановская / T.me

— Улетев с Артемом в Астрахань, я следующим утром получила звонок с новостью о том, что наш дом затопило. Там оставались Рая, Яна и Арсений. Затоплен подвал, в котором находилось больше половины вещей: зимняя и летняя одежда, в том числе пуховики, куртки, шубы, платья, обувь, коллекция моих медведей, которой 20 лет, семейные альбомы с фотографиями, техника и еще много всего, — сообщила телеведущая у себя в Telegram-канале.

Телеведущая пытается высушить вещи после потопа Источник: Юлия Барановская / T.me











Юлия надеется, что вещи удастся спасти, поскольку вода была чистая. Барановская поблагодарила друзей, которые примчались на помощь детям, пока она была в отъезде.

Блиновская лишится еще одной квартиры

Королева марафонов Елена Блиновская вынуждена продать квартиру за 90 млн рублей, чтобы погасить долги по налогам. Суд разрешил ей это сделать.

Блиновская признала вину в неуплате налогов и объяснила, почему так поступила. Дело в том, что в этот период жизни она отстранилась от всего и занималась своим новорожденным ребенком.

Елена Блиновская во время суда Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











— Я кормила его на руках до года, не расставаясь. Естественно, всё это время увлекалась своим любимым делом, которое вообще не отнимает у меня никаких душевных и моральных сил. Это обучение, психология, бесконечная учеба онлайн у меня была, и это мне несложно, — заявила блогер в суде.

Она продолжает отрицать свою вину по другим статьям. В частности, не признает свою причастность к легализации средств.

Елену Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года за уклонение от уплаты налогов. Создательница «Марафона желаний» пыталась сбежать из России, но ее задержали по пути.

По версии следствия, блогер использовала схему дробления бизнеса и за период 2019–2021 годов не уплатила налоги на доходы на общую сумму более 918 млн рублей. А с пенями сумма превысила миллиард.

Дурова обвинили в насилии над детьми

Перед общественностью открывается всё больше шокирующих подробностей жизни основателя Telegram Павла Дурова. Стоило ему выйти из тени и рассказать, что у него 100 детей, так на него свалились всевозможные беды.

Дурова задержали во Франции 24 августа и отпустили под судебный надзор только 28-го числа. В качестве залога ему пришлось заплатить 5 млн евро.

По данным французских СМИ, на основателя Telegram был выписан ордер как на арест гражданина Франции за отказ от сотрудничества с правоохранительными органами. Это делает его соучастником незаконного оборота наркотиков и тяжких преступлений, в том числе против детей. Ему грозит до десяти лет тюрьмы, сообщили в парижской прокуратуре.

С другой стороны Дурова атакует его бывшая возлюбленная Ирина Болгар. Сначала она раскрыла, что у них с Павлом трое общих детей. Затем же от нее посыпались различные обвинения в адрес основателя Telegram.

По ее словам, он самовольно прекратил платить ей алименты, а это целых 150 000 евро (около 15,3 миллиона рублей) в месяц. Далее Болгар сообщила, что Дуров был не очень нежен с детьми, и из-за его действий у младшего диагностировали сотрясение мозга. Ирина уверяет, что у ребенка до сих пор проблемы со сном.

Чеботина сменила имидж прямо во время концерта

Певица Люся Чеботина выступала на «Новой Волне» в Сириусе. Во время исполнения припева девушка взяла большие ножницы и отрезала себе волосы. Теперь у нее каре.

Чеботина рассталась с длинными волосами Источник: Яна Рудковская / T.me

— Вот так легко надо расставаться не только с волосами, а со всем, что тебе мешает по жизни. И делать из этого шоу, — написала продюсер Яна Рудковская, которая поделилась видео с выходкой Чеботиной.

В прошлом году певица рассталась с артистом ЮрКиссом. Она долго переживала разрыв отношений. Не исключено, что смена образа говорит: теперь у Люси новый возлюбленный.