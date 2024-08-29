Киркоров оскандалился из-за Пугачевой, а Лепс, несмотря на юную подругу, заговорил о похоронах. Чем запомнился фестиваль «Новая волна»

Рассказываем, чем запомнился фестиваль «Новая волна» Источник: Newwave_official / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ), newwave_official / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)











В Сочи отгремел Международный музыкальный фестиваль «Новая волна». В его рамках проходил конкурс молодых исполнителей. На сцене выступили российские звезды, в том числе Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Лариса Долина, Ирина Аллегрова. MSK1.RU собрал самые яркие моменты «Новой волны».

Филипп Киркоров с песней от Примадонны

Главной звездой фестиваля стал Филипп Киркоров. Певец исполнил новую композицию «Корона», которую ему подарила бывшая супруга Алла Пугачева.

У многих выступление поп-артиста вызвало праведный гнев.

«Как это так получилось, что песня опальной певицы звучит со сцены в наше время?», «Пусть берет свою корону и едет к Пугачевой!», «Остановите это безобразие, пожалуйста!» — писали разгневанные интернет-пользователи.

Сам же Киркоров никак не ответил на критику.

— Эта песня — подарок на Новый год от великой певицы, от человека, который мне небезразличен, — заявил он со сцены.

Зрители также отметили образ поп-короля. Киркоров в очередной раз поразил публику новой прической — седыми кудрями. Невозможно было не обратить внимание и на то, в какой физической форме артист: на красной дорожке он появился в обтягивающей черной безрукавке, продемонстрировал подтянутый торс и поиграл мощными бицепсами, на которых красовалось множество татуировок. Филипп Бедросович признался журналистам, что всего лишь стал еще внимательнее следить за собой — занялся спортом и отказался от сладкого.

Киркоров похвастался своей физической формой Источник: STARHIT / T.me

Андрей Губин впервые за 20 лет вышел на сцену

Сюрпризом для зрителей стало выступление Андрея Губина. Певец не появлялся на большой сцене почти 20 лет, а несколько месяцев назад заявил, что завершает карьеру. Врачи диагностировали у артиста левостороннюю прозопалгию. Это болезнь, при которой человек постоянно испытывает боли в лице. Чтобы облегчить состояние, артист каждый день занимается плаванием.

На фестивале прошел творческий вечер Андрея Губина. Звезды перепели все главные хиты артиста. Первым выступал Филипп Киркоров с песней «Милая моя». В конце номера он подарил Губину букет и заявил: «Сегодня все цветы для тебя». Также дань уважения хитам артиста отдали Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Севиль, Александр Панайотов и другие знаменитости.

Губин отметил, что не хочет возвращаться на сцену из-за подорванного здоровья. И признался, что ему надоел старый репертуар. Он сообщил, что если и вернется, то только с новыми песнями. По словам артиста, одна новая композиция в запасе у него уже есть. Губин собирался выпустить песню «Покемон» еще в 2022 году, но не сложилось из-за сложной политической ситуации.

Несмотря на болезнь, Губин преуспел в личной жизни. Артист приехал на «Новую волну» вместе с дамой сердца. Пара вместе уже три года. Но деталями отношений исполнитель хита «Ночь» делиться не спешит — Губин даже не взял девушку на концерт, чтобы не нарушать тайну любви.

Андрей Губин не выступал на сцене с 2005 года Источник: STARHIT / T.me

«Скоро будут похороны»

Не успел Лепс появиться на красной дорожке, как в Сети прогремел скандал с его участием. Когда певец и его 18-летняя невеста Аврора Киба вышли из автомобиля, к ним подошла журналистка.

— Григорий Викторович, а когда свадьба? — спросила она.

Вопрос не понравился Лепсу.

— Скоро будут похороны. Скорее всего, у вас, — жестко ответил артист. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Звездач».

Лепс жестко ответил на вопросы журналиста Источник: Звездач / T.me

На красную дорожку пара вышла, держась за руки. Выход получился эффектным: девушка выбрала для дефиле роскошное платье миди персикового цвета. И еще поразила всех пикантным декольте, а стразы сделали наряд ослепительным. Стоимость такого платья — 460 евро (около 50 000 рублей).

62-летний артист соответствовал пассии, подобрав наряд в той же цветовой гамме. Поверх белой рубашки певец надел песочный пиджак. И не забыл про ставшие визитной карточкой солнцезащитные очки — на этот раз красного цвета.

На фестивале Лепс и его спутница дали небольшое интервью. Певец заверил, что не запрещает невесте контактировать с прессой.

— Ради бога, пожалуйста, милости прошу. Если есть настроение — пускай пообщается, — сказал он.

Впрочем, Аврора была немногословна: о «Новой волне» она раньше не слышала.

Артист приехал на фестиваль, чтобы спеть на творческом вечере Андрея Губина композицию «Ночь». Лепс подчеркнул, что его выступление — дань уважения коллеге, но не более того:

— Не являюсь поклонником этого человека и его музыки. Но очень приятный парень, всегда хотелось сделать коллеге что-то такое приятное, потому что такова моя натура, — сказал артист.

Григорий Лепс и Аврора Киба на красной дорожке Источник: STARHIT / T.me

Долина выступила, несмотря на арест квартиры

Лариса Долина, несмотря на тяжелый период в жизни, нашла в себе силы появиться на фестивале. Недавно певица стала жертвой мошенников, которые обманом завладели ее пятикомнатной квартирой в Хамовниках. Доверившись преступникам, артистка продала жилье стоимостью 112 миллионов рублей. Дело еще расследуется, а на квартиру наложен арест.

Певица сообщила, что стойко проходит испытания, и в этом ей помогают родные и близкие. Тем не менее на «Новой волне» артистка появилась без дочки и внучки. На красную дорожку Долина вышла вместе с рэпером ST. Ситуацию с арестом квартиры она комментировать отказалась, сказав лишь, что это «запрещенный вопрос».

Для фестиваля стилисты подобрали Долиной оранжевый брючный костюм покроя оверсайз. Многим пользователям Сети не понравился такой наряд, поскольку он полностью скрыл фигуру певицы.

Перед выходом на сцену Долина переоделась в черно-белый костюм. Зрители отметили, что он визуально полнил певицу. В интернете предположили, что дело не в ошибке стилистов, а в том, что певица поправилась на фоне пережитого стресса.

Аллегрова закатила скандал

Народная артистка России Ирина Аллегрова отличилась на фестивале скандалом с прессой. Перед выступлением певица была уже не в духе, а после — поспешила уехать, избежав общения с журналистами. Помощники и охрана Аллегровой требовали не снимать артистку и даже несколько раз ударили по аппаратуре.

Пресса всё же проводила певицу до машины, и тогда звезда не выдержала:

— Вот скажите, обязательно мне в лицо светить сейчас?! Мало на вас наехали? Я тоже сейчас наеду! — стала возмущаться артистка.

Ирина Аллегрова была на «Новой волне» явно не в духе Источник: STARHIT / T.me

Свое поведение она объяснила позже в личном Telegram-канале:

— Хочется спросить: «Ребята, вы хоть отдаленно имеете понятие, о чем и о ком пишете? Зачем вы вводите своих читателей в заблуждение? Или в вашей среде всё затмил дешевый хайп и слово „профессионализм“ стало грубым ругательством?» — заявила Аллегрова.

Звезда пояснила: всё, что она хочет донести до поклонников, транслирует через песни и свой блог. А отвечать на «однотипные и глупые вопросы» журналистов у нее нет ни сил, ни желания.

Общаться с журналистами «шальная императрица» наотрез отказалась Источник: STARHIT / T.me

Шура раскрыл секрет Глюкозы

Певец Шура исполнил на «Новой волне» свой хит «Твори добро». На время выступления певец, неожиданно для поклонников, отказался от экстравагантных нарядов. Артист появился на сцене в образе тотал-блэк: классический пиджак и однотонная майка в тон объемных сапог на шнуровке.

Во время разговора с журналистами артист ненароком раскрыл секрет своей подруги — певицы Глюкозы. Недавно общественность осудила артистку за выступление в Красноярске на Дне металлурга. На концерте Глюкоза была странной: материлась и трогала себя за интимные места. По словам Шуры, после инцидента артистка по настоянию родителей прошла лечение в реабилитационном центре:

— Девочка моя. Слава богу, ее родители устроили в больничку. Девочка наша вышла, уже всё хорошо, — рассказал певец.

Ранее Шура и сам признавался, что боролся с наркотической и алкогольной зависимостью. Поворотной точкой стал диагноз — онкология. Сейчас артист не употребляет запрещенные вещества и старается вести здоровый образ жизни.

Шура раскрыл секрет Глюкозы Источник: STARHIT / T.me