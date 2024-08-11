Шашлык за 4 тысячи, туалет — 200 рублей: турист остался в шоке от цен в Сочи. Честный отзыв

Туристам следует готовиться к быстро пустеющим кошелькам Источник: Валерия Дульская / 93.RU











Популярный блогер «Щи да каша» отправился на отдых в Краснодарский край и оказался разочарован местными ценами. Подорожало жилье, еда и даже общественные туалеты. Страдает и отношение обслуживающего персонала к отдыхающим. Собрали ниже мнение автора о совсем «не бюджетном» отпуске.



Деньги на бочку

По словам блогера, отдыхающие на побережье Черного моря в Краснодарском крае сталкиваются с высокими ценами и возмутительным поведением местных продавцов. Если раньше поездка в Сочи воспринималась как праздник, то сейчас у автора складывается впечатление, что отдыхающих стремятся лишить последних денег.



Стоимость отдыха в Сочи и других городах Черноморского побережья значительно возросла.



— Ранее существовало мнение, что отдых в Турции дешевле, чем в Сочи, и теперь это мнение подтверждается, — отмечает мужчина.



Цены на жилье увеличились более чем на 50%, считает «Щи да каша». Так, в прошлом году четырехместный номер в июле стоил около 4000 рублей в сутки, а в этом году цена поднялась до 5500 рублей. Блогер позвонил в отель, где останавливался ранее, и узнал, что стоимость проживания значительно выросла. Хозяйка отеля, услышав его замечание о дороговизне, ответила с сарказмом: «А что сейчас не дорого?»



Не вставайте...

Также возросли цены на сопутствующие услуги. Например, аренда лежаков (шезлонгов) увеличилась на 50%. На пляже в прошлом году лежак стоил 200 рублей в день, сейчас цена составляет 300 рублей, а на центральном пляже — 500 рублей в день. Лежаки теперь сдаются в аренду только на полный день, что неудобно для отдыхающих, которые находятся на пляже лишь несколько часов.

Без лежака намного дешевле, чем с ним Источник: Анастасия Щеглова / 93.RU











Счет, пожалуйста

Цены на еду в местных кафе и ресторанах также вызывают удивление. В частности, стоимость вареной кукурузы, популярного пляжного лакомства, выросла со 100 до 150 рублей за початок.



— Когда я увидел цены на шашлык и блюда на мангале, моему возмущению не было предела. Шашлык из свинины стоит в районе 4000 рублей за килограмм, тогда как в прошлом году он стоил 2400 рублей за килограмм, — делится блогер.



Экономный отдых

В условиях высокой стоимости многие туристы предпочитают покупать продукты в супермаркетах и брать еду с собой на пляж, чтобы хоть как-то сэкономить. Платные туалеты также стали дороже. Один из подписчиков блогера прислал фото таблички на одном из платных туалетов в Сочи, где указана цена 200 рублей за одно посещение. В прошлом году она составляла 30 рублей.



— Теперь понятно, почему многие отдыхающие предпочитают ходить в туалет в море, — подытоживает блогер.



Bye bye bye!

На фоне растущих цен на отдых в Краснодарском крае «Щи да каша» заявляет, что не планирует возвращаться на море в этом сезоне, по крайней мере в разгар.

