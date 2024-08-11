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Развлечения Шашлык за 4 тысячи, туалет — 200 рублей: турист остался в шоке от цен в Сочи. Честный отзыв

Шашлык за 4 тысячи, туалет — 200 рублей: турист остался в шоке от цен в Сочи. Честный отзыв

Он призвал отдыхающих быть аккуратнее

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2 комментария
Туристам следует готовиться к быстро пустеющим кошелькам

Популярный блогер «Щи да каша» отправился на отдых в Краснодарский край и оказался разочарован местными ценами. Подорожало жилье, еда и даже общественные туалеты. Страдает и отношение обслуживающего персонала к отдыхающим. Собрали ниже мнение автора о совсем «не бюджетном» отпуске.

Деньги на бочку

По словам блогера, отдыхающие на побережье Черного моря в Краснодарском крае сталкиваются с высокими ценами и возмутительным поведением местных продавцов. Если раньше поездка в Сочи воспринималась как праздник, то сейчас у автора складывается впечатление, что отдыхающих стремятся лишить последних денег.

Стоимость отдыха в Сочи и других городах Черноморского побережья значительно возросла.

— Ранее существовало мнение, что отдых в Турции дешевле, чем в Сочи, и теперь это мнение подтверждается, — отмечает мужчина.

Цены на жилье увеличились более чем на 50%, считает «Щи да каша». Так, в прошлом году четырехместный номер в июле стоил около 4000 рублей в сутки, а в этом году цена поднялась до 5500 рублей. Блогер позвонил в отель, где останавливался ранее, и узнал, что стоимость проживания значительно выросла. Хозяйка отеля, услышав его замечание о дороговизне, ответила с сарказмом: «А что сейчас не дорого?»

Не вставайте...

Также возросли цены на сопутствующие услуги. Например, аренда лежаков (шезлонгов) увеличилась на 50%. На пляже в прошлом году лежак стоил 200 рублей в день, сейчас цена составляет 300 рублей, а на центральном пляже — 500 рублей в день. Лежаки теперь сдаются в аренду только на полный день, что неудобно для отдыхающих, которые находятся на пляже лишь несколько часов.

Без лежака намного дешевле, чем с ним

Счет, пожалуйста

Цены на еду в местных кафе и ресторанах также вызывают удивление. В частности, стоимость вареной кукурузы, популярного пляжного лакомства, выросла со 100 до 150 рублей за початок.

— Когда я увидел цены на шашлык и блюда на мангале, моему возмущению не было предела. Шашлык из свинины стоит в районе 4000 рублей за килограмм, тогда как в прошлом году он стоил 2400 рублей за килограмм, — делится блогер.

Экономный отдых

В условиях высокой стоимости многие туристы предпочитают покупать продукты в супермаркетах и брать еду с собой на пляж, чтобы хоть как-то сэкономить. Платные туалеты также стали дороже. Один из подписчиков блогера прислал фото таблички на одном из платных туалетов в Сочи, где указана цена 200 рублей за одно посещение. В прошлом году она составляла 30 рублей.

— Теперь понятно, почему многие отдыхающие предпочитают ходить в туалет в море, — подытоживает блогер.

Bye bye bye!

На фоне растущих цен на отдых в Краснодарском крае «Щи да каша» заявляет, что не планирует возвращаться на море в этом сезоне, по крайней мере в разгар.

— Будьте осторожны, товарищи отдыхающие, «голодные» морские «жулики» жаждут ваших денег. Не поддавайтесь на их разводы, — предупреждает он.

ПО ТЕМЕ
Пляж Пляжи Черное море Сочи Курорты Краснодарского края Отдых
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Комментарии
2
Гость
11 августа 2024, 20:36
это дотационый кавказ, скажи спасибо что живой и здоровый
Гость
11 августа 2024, 20:39
пока живут на свете дураки обманом и дотациями жить с руки
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