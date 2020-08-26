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Как дети будут учиться с 1 сентября: объяснение властей

В Ярославской области школы обяжут соблюдать новые санитарные правила

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В школах будут измерять температуру и ученикам, и учителям

В школах будут измерять температуру и ученикам, и учителям

Как в Ярославле будут учиться школьники с 1 сентября

С 1 сентября в Ярославской области школьники начнут учебный год за партами в своих классах. Но из-за ситуации с коронавирусом в учебных заведениях будут действовать новые санитарные правила:

  • помещения должны дезинфицироваться, проветриваться и обеззараживаться;
  • за каждым классом будет закреплен отдельный кабинет — перемещаться ученики будут только на занятия, которые требуют специального оборудования;
  • у преподавателей и детей будут измерять температуру;
  • работники столовых будут обязаны использовать средства индивидуальной защиты;
  • посещение школ для родителей будет ограничено.

— Прежде всего это необходимо для того, чтобы мы могли снизить риск заражения, — рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — На подготовку системы образования к новому учебному году было выделено 950 миллионов рублей. Закуплены учебники, проведены ремонты, приобретены новые школьные автобусы, обеспечена безопасность учеников. В общем, ждем 1 сентября и надеемся, что принятые меры позволят нашим детям учиться безболезненно.

Напомним, рекомендации о том, как организовать учебу в условиях коронавируса, дали Роспотребнадзор и Министерство просвещения. Федеральные структуры допускают, что обучение вновь может перейти в дистанционный режим. По слухам, произойти это может уже с 20 сентября. Но официально эта информация никем не подтверждена.

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