Как дети будут учиться с 1 сентября: объяснение властей

Как в Ярославле будут учиться школьники с 1 сентября
С 1 сентября в Ярославской области школьники начнут учебный год за партами в своих классах. Но из-за ситуации с коронавирусом в учебных заведениях будут действовать новые санитарные правила:
- помещения должны дезинфицироваться, проветриваться и обеззараживаться;
- за каждым классом будет закреплен отдельный кабинет — перемещаться ученики будут только на занятия, которые требуют специального оборудования;
- у преподавателей и детей будут измерять температуру;
- работники столовых будут обязаны использовать средства индивидуальной защиты;
- посещение школ для родителей будет ограничено.
— Прежде всего это необходимо для того, чтобы мы могли снизить риск заражения, — рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — На подготовку системы образования к новому учебному году было выделено 950 миллионов рублей. Закуплены учебники, проведены ремонты, приобретены новые школьные автобусы, обеспечена безопасность учеников. В общем, ждем 1 сентября и надеемся, что принятые меры позволят нашим детям учиться безболезненно.
Напомним, рекомендации о том, как организовать учебу в условиях коронавируса, дали Роспотребнадзор и Министерство просвещения. Федеральные структуры допускают, что обучение вновь может перейти в дистанционный режим. По слухам, произойти это может уже с 20 сентября. Но официально эта информация никем не подтверждена.