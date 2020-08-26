Как дети будут учиться с 1 сентября: объяснение властей

С 1 сентября в Ярославской области школьники начнут учебный год за партами в своих классах. Но из-за ситуации с коронавирусом в учебных заведениях будут действовать новые санитарные правила:



помещения должны дезинфицироваться, проветриваться и обеззараживаться;

за каждым классом будет закреплен отдельный кабинет — перемещаться ученики будут только на занятия, которые требуют специального оборудования;



у преподавателей и детей будут измерять температуру;



работники столовых будут обязаны использовать средства индивидуальной защиты;



посещение школ для родителей будет ограничено.

— Прежде всего это необходимо для того, чтобы мы могли снизить риск заражения, — рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — На подготовку системы образования к новому учебному году было выделено 950 миллионов рублей. Закуплены учебники, проведены ремонты, приобретены новые школьные автобусы, обеспечена безопасность учеников. В общем, ждем 1 сентября и надеемся, что принятые меры позволят нашим детям учиться безболезненно.

