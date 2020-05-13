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ЕГЭ в России перенесли из-за коронавируса

Сдавать экзамены будут только те, кто готовится поступать в вуз

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Госэкзамены у выпускников должны были начаться 8 июня, но их сдвинули

Госэкзамены у выпускников должны были начаться 8 июня, но их сдвинули

Сроки сдачи единого госэкзамена в России перенесены из-за коронавируса, об этом сегодня во время совещания с регионами заявил заместитель министра просвещения Виктор Басюк.

Конкретных дат ЕГЭ еще нет. По словам замминистра, сроки будут согласованы с правительством РФ им закреплены на законодательном уровне. Проводить экзамены планируется только для тех, кто намерен поступать в вуз. Остальным выставят оценки по итогам года.

Для девятиклассников отменят обязательные экзамены по русскому языку и математике. Итоговые оценки также выставят на основании годовых.

Вопрос об отмене ЕГЭ подняли, когда школьники перешли на дистанционное образование. Министр просвещения Сергей Кравцов тогда объяснил это однозначной позицией министерства: «Учебный год можно наверстать, экзамены пересдать, а жизнь и здоровье никто не вернет». Домашнее обучение сочли лучшим вариантом в условиях, когда никто не знает, «как будет развиваться ситуация».

Позже сроки сдачи ЕГЭ перенесли с 25 мая на 8 июня, с соблюдением особых мер предосторожности, а ОГЭ планировали вообще отменить. Об отмене экзамена для 11-классников речь даже не шла, потому что, по мнению Сергея Кравцова, «несправедливо зачислять в вузы только на основании аттестата». Министр заявлял, что такое решение породит ситуацию, когда большинство школьников подаст документы в двадцать ведущих университетов, в то время как все остальные вузы останутся без подготовленных абитуриентов, будущих студентов.

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ЕГЭвыпускные экзаменыМинпросвещениякоронавирус
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