Есть ли жизнь после дистанта? Как карантин изменит школьное образование в России

Первый блин комом



В первый же день онлайн-обучения стали недоступны многие образовательные сервисы. Одни не были готовы к такой нагрузке, другие справлялись бы с нагрузкой, да оказалось, что они слишком «тяжелы»: не во всех закутках нашей необъятной родины интернет так же хорош, как в крупных городах. Где-то оказалось, что есть проблемы и с оборудованием — не каждая семья готова обеспечить компьютером каждого ребенка. В Минпросвещения заявили, что сейчас обсуждается решение этого вопроса — материальная помощь или предоставление технических средств многодетным семьям. Сроки этой программы Кравцов пока не озвучил.

— Мы в постоянном режиме мониторим ситуацию. Есть школы, где серьезные сложности и с интернетом, и с организацией обучения на дому. Для этих школ для первых-восьмых классов мы дали возможность завершить учебный год и пройти темы, которые в этом году должны были быть пройдены, в следующем, — рассказал министр.

Технические проблемы — не единственные, с которыми пришлось столкнуться детям и учителям. Сама специфика дистанционного образования вызвала на начальном этапе затруднения: ведь и уроки нужно вести немного иначе, и новые сервисы осваивать в срочном порядке.