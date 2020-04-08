На прошлой неделе все российские школьники ушли на дистанционное обучение. Льготникам, которые имеют право на бесплатные обеды, предложили заменить их сухими пайками. Мы посмотрели, чем будут кормить детей в регионах, и сравнили их продуктовые наборы с «собянинскими» коробками.



Сытость по-столичному



В Москве выдают несколько вариантов продуктовых комплектов раз в неделю. Какие именно продукты войдут в набор, зависит от категории льготы. Но какая бы коробка ни досталась семье, она будет увесистой.

