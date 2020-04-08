На прошлой неделе все российские школьники ушли на дистанционное обучение. Льготникам, которые имеют право на бесплатные обеды, предложили заменить их сухими пайками. Мы посмотрели, чем будут кормить детей в регионах, и сравнили их продуктовые наборы с «собянинскими» коробками.
Сытость по-столичному
В Москве выдают несколько вариантов продуктовых комплектов раз в неделю. Какие именно продукты войдут в набор, зависит от категории льготы. Но какая бы коробка ни досталась семье, она будет увесистой.
В набор № 1 входит: 2 коробки молока по 1 л, 2 кг муки, пачка сухого завтрака 450 г, 4 банки рыбных консервов 240 г, 1 л подсолнечного масла, пачка соленых палочек 150 г, 2 шоколадные плитки, пачка растворимого какао 250 г, 2 пачки черного чая по 25 пакетиков.
Во второй набор включили 2 л молока, по пачке гречки и манки, 2 пакета риса, 3 пакетика арахиса, пачку макарон, по банке сгущенки и консервированной кукурузы, пакет сахара, 2 литра сока.
Согласитесь, достойная альтернатива горячим обедам?
Видео: радио «Свобода»
«Родительская» тушенка в Ярославле
У соседей москвичей набор уже значительно проще. В него входят рис, греча, растительное масло, тушёная говядина, чай, сахарный песок и печенье. Список составлялся исходя из перечня продуктов в школьном меню. Единственное, что было добавлено по инициативе родителей, — это тушенка.
Набор продуктов на две учебные недели можно оценить в 500 рублей: 50 рублей в день — это стоимость школьного завтрака в Ярославской области. Первые коробки малоимущие семьи региона увидят ориентировочно 9 апреля, графики выдачи каждая школа составит индивидуально. Какие категории населения могут на них рассчитывать, можно прочитать здесь.
Разбавленная гречка в Питере
Во второй столице сухпайки начали выдавать с 6 апреля. Здесь подорожавшую гречку во многих коробках решили разбавить пшенкой и рисом. В целом в Санкт-Петербурге из ста продуктов школьного меню получилось добавить в наборы только 11. В зависимости от категории льгот собраны три вида продуктовых наборов стоимостью от 426 до 1616 рублей.
В набор № 1 вошли: 2,7 кг крупы (гречка, рис), рыбные консервы 490 г, 2 упаковки чая по 25 пакетиков, 2 л сока, 300 г печенья, вафель или пряников, 255 г молочного шоколада, 900 г макарон, 2 л молока, 600 г сгущенки, джема или варенья, 1,8 кг подсолнечного масла, 1 кг сахара.
Продуктовый набор № 2: 900 г гречки или риса, 300 г сгущенки, джема или варенья, 450 г макарон, упаковка чая 25 пакетиков, 85 г молочного шоколада, 1 кг сахара, 200 г печенья, вафель или пряников.
В третий набор включили: 1,8 кг гречки или риса, банку рыбных консервов 245 г, 2 упаковки чая по 25 пакетиков, 1 л сока, 300 г печенья, вафель или пряников, 170 г молочного шоколада, 900 г макарон, 1 л молока, 600 г сгущенки, джема или варенья, 900 г подсолнечного масла, 1 кг сахара.
Питерские поставщики оказались не готовы к сбору коробок для школьников. Многие из них сейчас вынуждены работать в авральном режиме и самостоятельно фасовать некоторые продукты на складах.
«Химия» для тюменских детей
Движемся в сторону Урала. Тюменские родители начали получать сухие пайки с 4 апреля и возмутились их содержанием и стоимостью в соцсетях.
— Сегодня нам, как малоимущим, выдали набор продуктов на десять дней. Масло сливочное, сыр, колбаса «Деревенская», сгущенка и семь яблок. Ребенок должен питаться десять дней вот этой химией. А обещали нам гречку, макароны... Где все эти продукты? А цена этому набору написана — 800 рублей! — рассказывает тюменка.
Другие родители рассказывают, что наборы в разных школах отличаются: где-то выдают и макароны, и сладости. В департаменте образования пояснили, что опять же всему виной разные категории льготников: малообеспеченным полагается меньше, так как их кормили в школе один раз, а детям с ограниченными возможностями — больше.
Если сравнить заявленную стоимость одного из наборов с ценами в магазинах Тюмени, получается разница минимум в 200 рублей.
Видео: Евгений Анисимов
Неразбериха в Прикамье
В этом регионе пока происходит что-то непонятное. Например, в Оханске перестали выдавать наборы с 4 апреля, хотя детям еще долго предстоит учиться удаленно. В округе Коми сухой паек состоит только из сока и конфет — про полноценное питание никто не подумал. В каких-то коробках были излишки конфет, кукурузы и горошка, а в некоторых школах образовались очереди за получением продуктовой помощи — в то время, когда всем рекомендовано находиться дома. Однако некоторые семьи получили весьма достойный набор — сахар, макароны, рис, гречку, чай в пакетиках, растительное масло, банку сгущенки и два литра сока.
Все это происходит потому, что школам разрешили самостоятельно решать, как потратить выделенные деньги. Сейчас Минобр бьется за то, чтобы навести порядок и уравнять наборы для всех семей.
Щедрость по-башкирски
В Уфе начали раздачу сухпайков с 6 апреля. Родители, уже успевшие их получить, искренне удивились: одной семье на неделю достались кулек гречки и макарон, банка рыбных консервов и сгущенки, другой — рожки, рис и пакетик сока.
— Сгущенка, правда, из Красноярского края. Большое спасибо! — с сарказмом говорит жительница республики Таслима Казанцева.
Никаких привилегий в Челябинске
На Южном Урале отказались от помощи льготникам в виде продуктовых наборов. Вот объяснение.
— Областная субсидия выделяется муниципалитетам на организацию в школах горячего питания, у нас это звучит именно так. Если в других регионах другие формулировки, они позволяют тратить деньги на другие нужды, — объяснила пресс-секретарь регионального Минобрнауки Светлана Платонова. — Сухие пайки — это не горячее питание, поэтому тратить деньги на них мы просто не имеем права. Мы должны думать о том, что дети всё-таки выйдут с самоограничительных мероприятий, и их нужно будет обеспечивать горячим питанием.
Супчик и 10 рублей в Омске
В Омске продуктовые коробки с 5 апреля получают пока только многодетные малоимущие семьи. Помогать другим категориям льготников — например, инвалидам и матерям-одиночкам — планируют на следующей неделе.
В пресс-службе Минтруда сообщили, что к формированию наборов подключается местный бизнес, поэтому их содержимое может меняться с появлением новых партнеров. Заглядываем, что входит в коробки уже сейчас: пачка риса и гречки 0,8 кг, 1 кг макарон, 1 кг сахара, 2 кг муки, банка супа 0,5 л, 1 л подсолнечного масла, пачка чая 25 пакетиков, упаковка пряников, пачка вафель, 2 упаковки печенья.
А с 6 апреля родители омских школьников, на питание которых из бюджета выделялись дополнительные 10 рублей, могут получить эту сумму на карту. Это касается учеников из семей, где средний доход на каждого человека не превышает полуторной величины прожиточного минимума в регионе.
Самарская коробка с «самым необходимым»
В состав сухпайка в Самаре включили хлебобулочные и кондитерские изделия без крема, ультрапастеризованное молоко, фруктовые соки и нектары, макароны, рыбные консервы, тушенку из говядины, рис, гречку, фруктовый джем и шоколад. В правительстве области сообщили, что цена набора соответствует стоимости питания, которое дети получали в школах. Все строго по правилам.
Гнилая картошка и манка с жучком в Волгограде
В другом городе на Волге семьи взбунтовались из-за содержимого сухпайков. Их начали выдавать с 4 апреля, и родители тут же стали «хвастаться» подарками от чиновников. На снимках — полугнилая картошка, проросшая морковь и манка.
— Вот так выглядит обещанный сухпаек, — рассказала одна из жительниц области. — Ничего не скажешь, Волгоград — самый щедрый край. Сегодня такие наборы нам раздавали в Дубовке в школе № 2.
— То, в каком состоянии морковь, видно и так, — делится другая женщина. — От килограмма картофеля у меня после чистки осталось граммов 300 всего, а в пакете с манной крупой побывала шашель.
В регионе больше всего возмущаются разницей в качестве пайков по сравнению с московскими наборами. «Мы бомжи, что ли?» — жалуются родители.
После публикации на V1.RU продуктовые наборы для волгоградских школьников изменили: убрали овощи не первой свежести, включили крупы, макароны, печенье, сок и чай.
Маргарин от карельских чиновников
Еще один регион «отличился»: в Питкяранте состав сухпайка не лучше того, что вручили в Волгограде.
— 5 картошин, 2 сосиски, кусок маргарина, полкило сахарного песка и килограмм муки. Это всё. На две недели. Для малоимущих и детей-инвалидов. В одном из пакетов с мукой родители обнаружили жука, — пишут в соцсетях недовольные родители.
На ситуацию в Питкяранте уже отреагировали глава Карелии Артур Парфенчиков и министр образования Роман Голубев.
— Я тоже удивился и уже дал соответствующие поручения, — написал Парфенчиков.
— Набор не соответствует рекомендованному перечню. Администрация района начала разбирательства по данному вопросу, выдача наборов временно приостановлена, — отметил Роман Голубев.
Еда на 430 рублей в Архангельске
Малоимущие архангелогородцы тоже могут рассчитывать на бесплатные сухпайки, но определять их состав каждая школа будет индивидуально. На это из бюджета выделили по 430 рублей на человека.
Обычно стоимость завтрака в неделю в школе Архангельска составляет 330 рублей на человека.