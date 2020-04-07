В мэрии Ярославля рассказали и показали, что будет входить в сухпайки, которыми обеспечат школьников-льготников в период дистанционного обучения. Продовольственный набор состоит из риса, гречи, растительного масла, тушёной говядины, чая, сахарного песка и печенья. Список ингредиентов составлялся исходя их перечня продуктов, которые можно использовать в школьном меню. Исключением стала тушёнка — этого продукта нет в школьном меню, но её добавили в паёк по просьбе родителей.





— Мы исходим из 50 рублей в день. Это стоимость школьного завтрака в Ярославской области. Паёк рассчитан на две учебные недели или на 10 дней. В результате стоимость пайка — 500 рублей. Именно на эту сумму был набран продуктовый набор, — пояснил исполнительный директор комбината соцпитания Владимир Руденко.