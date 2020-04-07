В мэрии Ярославля рассказали и показали, что будет входить в сухпайки, которыми обеспечат школьников-льготников в период дистанционного обучения. Продовольственный набор состоит из риса, гречи, растительного масла, тушёной говядины, чая, сахарного песка и печенья. Список ингредиентов составлялся исходя их перечня продуктов, которые можно использовать в школьном меню. Исключением стала тушёнка — этого продукта нет в школьном меню, но её добавили в паёк по просьбе родителей.
— Мы исходим из 50 рублей в день. Это стоимость школьного завтрака в Ярославской области. Паёк рассчитан на две учебные недели или на 10 дней. В результате стоимость пайка — 500 рублей. Именно на эту сумму был набран продуктовый набор, — пояснил исполнительный директор комбината соцпитания Владимир Руденко.
Ориентировочно раздавать наборы начнут с 9 апреля.
— Выдача будет по графику, который каждая школа составит с учётом санэпидемиологических и гигиенических норм, — подчеркнул мэр Ярославля Владимир Волков.
Предполагается, что помощь в Ярославле получат около 12 тысяч детей.
По социальному кодексу Ярославской области, продуктовые наборы положены следующим категориям:
— детям из малоимущих семей;
— детям-инвалидам;
— детям, находящимся под опекой (попечительством), опекуны (попечители) которых не получают ежемесячную выплату на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством);
— детям, состоящим на учёте в противотуберкулёзном диспансере;
— детям из многодетных семей (за исключением детей из многодетных семей, имеющих статус малоимущих);
— детям с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с решением муниципалитета № 787:
— детям, один из родителей (законных представителей) которых является неработающим инвалидом 1-й или 2-й группы;
— детям, один из родителей (законных представителей) которых относится к категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а также ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, либо граждан из подразделений особого риска;
— детям, один из родителей (законных представителей) которых погиб в местах ведения боевых действий;
— детям одиноких матерей (дети, у которых в свидетельстве о рождении сведения об отце отсутствуют либо записаны со слов матери) — с 50-процентной оплатой.