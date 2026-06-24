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Образование В школах сократили нагрузку: что изменится в новом учебном году

В школах сократили нагрузку: что изменится в новом учебном году

Рассказываем всё о нововведениях

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Количество контрольных работ в школах сократили | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUКоличество контрольных работ в школах сократили | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Количество контрольных работ в школах сократили

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

В школах сократили нагрузку на учеников. С нового учебного года контрольных работ станет меньше. Подробнее о нововведениях рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Мы сократили количество контрольных работ, убрав дублирующие и объективно излишние проверки. Если говорить в цифрах: максимальный объем контрольных и проверочных работ, включая всероссийские проверочные работы, теперь составляет не более 10% от всего учебного времени», — сообщил министр в разговоре с РИА Новости.

По информации Кравцова, также школьную программу синхронизировали с ОГЭ и ЕГЭ. На экзаменах проверяют только тот материал, который реально изучают ученики, включая и формулировки самих заданий.

Вместе с этим в новом учебном году (2026/2027) школьники начнут изучать новый предмет, который касается иностранного языка. Речь идет об арабском языке.

Кроме того, Минпросвещения вводит в программу обучения в старших классах новый образовательный стандарт. Он вступит в силу немного позже — с 1 сентября 2027 года. Обо всех изменениях мы рассказали здесь.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Школа Образование Учеба Контрольная работа Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
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