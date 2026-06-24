В школах сократили нагрузку: что изменится в новом учебном году

В школах сократили нагрузку на учеников. С нового учебного года контрольных работ станет меньше. Подробнее о нововведениях рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
«Мы сократили количество контрольных работ, убрав дублирующие и объективно излишние проверки. Если говорить в цифрах: максимальный объем контрольных и проверочных работ, включая всероссийские проверочные работы, теперь составляет не более 10% от всего учебного времени», — сообщил министр в разговоре с РИА Новости.
По информации Кравцова, также школьную программу синхронизировали с ОГЭ и ЕГЭ. На экзаменах проверяют только тот материал, который реально изучают ученики, включая и формулировки самих заданий.
Вместе с этим в новом учебном году (2026/2027) школьники начнут изучать новый предмет, который касается иностранного языка. Речь идет об арабском языке.
Кроме того, Минпросвещения вводит в программу обучения в старших классах новый образовательный стандарт. Он вступит в силу немного позже — с 1 сентября 2027 года. Обо всех изменениях мы рассказали здесь.