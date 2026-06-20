Новый предмет введут во всех школах с 1 сентября: что еще добавят в программу

Ученики начнут изучать арабский язык Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

В новом учебном году (2026/2027) в школах начнут изучать новый предмет, который касается иностранного языка. Подробнее об этом и о том, что еще добавят в программу, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Три года у нас проводится олимпиада по арабскому языку, утверждена программа изучения арабского языка в российских школах, которая начнет действовать с 1 сентября нового учебного года», — сказал министр (цитата по пресс-службе Правительства РФ).

Вместе с этим учеников ждут и другие изменения. Минпросвещения вводит в программу обучения в старших классах новый образовательный стандарт. Он вступит в силу немного позже — с 1 сентября 2027 года.

«С 1 сентября 2027 года вступит в силу обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. Мы поставили перед собой задачу сделать содержание обучения более прикладным и соответствующим современным реалиям», — рассказал министр просвещения.

Согласно новым правилам, ученик может ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне. Ранее обязательным было изучение двух предметов на углубленном уровне.