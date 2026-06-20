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Образование Новый предмет введут во всех школах с 1 сентября: что еще добавят в программу

Новый предмет введут во всех школах с 1 сентября: что еще добавят в программу

Школьники начнут изучать еще один иностранный язык

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Ученики начнут изучать арабский язык | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUУченики начнут изучать арабский язык | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Ученики начнут изучать арабский язык

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

В новом учебном году (2026/2027) в школах начнут изучать новый предмет, который касается иностранного языка. Подробнее об этом и о том, что еще добавят в программу, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Три года у нас проводится олимпиада по арабскому языку, утверждена программа изучения арабского языка в российских школах, которая начнет действовать с 1 сентября нового учебного года», — сказал министр (цитата по пресс-службе Правительства РФ).

Вместе с этим учеников ждут и другие изменения. Минпросвещения вводит в программу обучения в старших классах новый образовательный стандарт. Он вступит в силу немного позже — с 1 сентября 2027 года.

«С 1 сентября 2027 года вступит в силу обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. Мы поставили перед собой задачу сделать содержание обучения более прикладным и соответствующим современным реалиям», — рассказал министр просвещения.

Согласно новым правилам, ученик может ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне. Ранее обязательным было изучение двух предметов на углубленном уровне.

«Программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта будут включены в перечень метапредметных результатов. Утвердить проект предполагается в июле», — подытожил Кравцов в разговоре РИА Новости.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Школа Ученик Иностранный язык Арабский язык Школьная программа Минпросвещения Учебный год
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Комментарии
3
Гость
1 час
Как можно изучать иностранный язык если вывески на иностранном языке запретили. Иностранный язык теперь вообще лишняя нагрузка.
Гость
48 минут
в каком году будет обязательна паранджа?
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Гость
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