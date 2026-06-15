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Это было смело! Школьник из Ярославля пронес на ЕГЭ по биологии необычный гаджет

Всего с экзаменов удалили троих выпускников

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Многие школьники стараются как можно быстрее перейти к сложным задачам, считая простые задания слишком легкими | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUМногие школьники стараются как можно быстрее перейти к сложным задачам, считая простые задания слишком легкими | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Многие школьники стараются как можно быстрее перейти к сложным задачам, считая простые задания слишком легкими

Источник:
Александр Ощепков / NGS.RU

Ярославские школьники стали виртуознее подходить к списываниям на ЕГЭ. 15 июня школьник в Ярославле попытался сдать экзамен по биологии с помощью «умных очков». Находчивого выпускника раскрыли наблюдатели. Теперь ему придется попытать удачу только в следующем году.

«Продолжаем выявлять нарушителей: в Ярославле с экзамена по географии удален участник с телефоном, с экзамена по биологии удалены два участника — за шпаргалку и „умные очки“», — прокомментировала итоги министр образования Ярославской области Ирина Лобода.

Результаты всех троих аннулируются, право пересдачи у ребят наступит лишь в 2027 году.

Напомним, в понедельник одиннадцатиклассники сдавали экзамены по трем предметам: 1120 ярославцев зарегистрировались на ЕГЭ по биологии, по географии — 147, по английскому языку — 598, по французскому языку — 13, по немецкому языку — 10, по испанскому и по китайскому — по 2 человека.

Результаты ЕГЭ по биологии и географии будут известны не позднее 30 июня, по иностранным языкам — не позднее 1 июля.

Ранее мы рассказывали, как и за что выгоняют с ЕГЭ.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
ЕГЭ Умные очки Удаление с экзамена
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