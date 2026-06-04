ЕГЭ приостановили в двух регионах: что случилось

В этом году ЕГЭ изменилось из-за беспилотников Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В России в двух регионах пришлось прервать проведение ЕГЭ. Однако позже участники продолжили экзамен, несмотря на право пересдать его в резервный день. О причинах приостановки ЕГЭ рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«К сожалению, не обошлось без того, что у нас было два случая в Брянской и Курской областях. Была объявлена воздушная тревога, и пришлось ребятам прервать экзамен», — сказал Музаев ТАСС.

Он объяснил, что правилами проведения экзамена предусмотрено требование об убежище, куда можно спрятаться в таких ситуациях. При этом после завершения воздушной тревоги все участники вернулись и продолжили экзамен, несмотря на то, что у них было право записаться на резервный день.

«К сожалению, мы живем в такие времена. И еще раз говорю, для нас этот ЕГЭ проходит под девизом „самое главное для нас — безопасность участников экзамена“, — добавил глава Рособрнадзора.