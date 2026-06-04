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Образование ЕГЭ приостановили в двух регионах: что случилось

ЕГЭ приостановили в двух регионах: что случилось

О причинах рассказали в Рособрнадзоре

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В этом году ЕГЭ изменилось из-за беспилотников | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUВ этом году ЕГЭ изменилось из-за беспилотников | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В этом году ЕГЭ изменилось из-за беспилотников

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

В России в двух регионах пришлось прервать проведение ЕГЭ. Однако позже участники продолжили экзамен, несмотря на право пересдать его в резервный день. О причинах приостановки ЕГЭ рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«К сожалению, не обошлось без того, что у нас было два случая в Брянской и Курской областях. Была объявлена воздушная тревога, и пришлось ребятам прервать экзамен», — сказал Музаев ТАСС.

Он объяснил, что правилами проведения экзамена предусмотрено требование об убежище, куда можно спрятаться в таких ситуациях. При этом после завершения воздушной тревоги все участники вернулись и продолжили экзамен, несмотря на то, что у них было право записаться на резервный день.

«К сожалению, мы живем в такие времена. И еще раз говорю, для нас этот ЕГЭ проходит под девизом „самое главное для нас — безопасность участников экзамена“, — добавил глава Рособрнадзора.

Ранее Музаев уточнял, что в этом году самым большим вызовом для проведения ЕГЭ станет обеспечение безопасности участников и организаторов. Из-за беспилотной опасности экзамены могут прерывать, но после участники могут вернуться к ЕГЭ или пересдать экзамен в другой день. Кроме того, Рособрнадзор обеспечит необходимое количество дополнительных попыток для сдачи экзамена, если предусмотренных резервных дней окажется недостаточно.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
ЕГЭ Образование Беспилотник Беспилотная опасность Экзамен Рособрнадзор Безопасность
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Комментарии
2
Гость
26 минут
ЕГЭ и так нервотрёпка. Но для детей эта ситуация наверняка стала чудовищным стрессом. Многие сдадут на худшие результаты. Неужели нельзя было занранееорганизовать проведение ЕГЭ в безопасном месте чтоб лишний раз не калечить психику детей?
Гость
22 минуты
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