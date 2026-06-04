ЕГЭ приостановили в двух регионах: что случилось

В России в двух регионах пришлось прервать проведение ЕГЭ. Однако позже участники продолжили экзамен, несмотря на право пересдать его в резервный день. О причинах приостановки ЕГЭ рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
«К сожалению, не обошлось без того, что у нас было два случая в Брянской и Курской областях. Была объявлена воздушная тревога, и пришлось ребятам прервать экзамен», — сказал Музаев ТАСС.
Он объяснил, что правилами проведения экзамена предусмотрено требование об убежище, куда можно спрятаться в таких ситуациях. При этом после завершения воздушной тревоги все участники вернулись и продолжили экзамен, несмотря на то, что у них было право записаться на резервный день.
«К сожалению, мы живем в такие времена. И еще раз говорю, для нас этот ЕГЭ проходит под девизом „самое главное для нас — безопасность участников экзамена“, — добавил глава Рособрнадзора.
Ранее Музаев уточнял, что в этом году самым большим вызовом для проведения ЕГЭ станет обеспечение безопасности участников и организаторов. Из-за беспилотной опасности экзамены могут прерывать, но после участники могут вернуться к ЕГЭ или пересдать экзамен в другой день. Кроме того, Рособрнадзор обеспечит необходимое количество дополнительных попыток для сдачи экзамена, если предусмотренных резервных дней окажется недостаточно.