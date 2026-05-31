НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Ярославле
Погода+12°

облачно, дождь

ощущается как +11

2 м/c,

ю-з.

 749мм 88%
Подробнее
1 Пробки
USD 71,02
EUR 82,64
Подросток сорвался с заброшки
Предмет из СССР — викторина
Где россияне отдыхают в 2026 году?
Прогноз погоды
Как отметить свадьбу в Ярославле
Афиша на 1 июня
Где ожидаются пожары летом
Массовая драка в центре города
Пять лет назад не стало Яна Левина
Образование Тест Спорим, вы и на половину вопросов не ответите? Непростой тест на знание мифологии

Спорим, вы и на половину вопросов не ответите? Непростой тест на знание мифологии

Проверьте, как вы помните греческие, скандинавские и славянские легенды

149
Ну что, есть еще богатыри, которые Перуна с Зевсом не перепутают? | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUНу что, есть еще богатыри, которые Перуна с Зевсом не перепутают? | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Ну что, есть еще богатыри, которые Перуна с Зевсом не перепутают?

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Думаете, что знаете о Древнем мире абсолютно всё? Предлагаем проверить свои знания и пройти наш новый тест по мифологии, который заставит понервничать даже дипломированных историков. Мы собрали хитрые загадки о богах античности, Скандинавии и Древней Руси. Сможете ответить на все вопросы без ошибки? 

ТестПройден 31 раз
1 / 10

Как звали бога Солнца у древних римлян?

  • Ра

  • Гелиос

  • Сол

  • Анубис

2 / 10

Кто такая Лето?

  • Нимфа

  • Титанида

  • Муза

  • Ора

3 / 10

Кто не входил в Додекатеон в древнегреческой мифологии?

  • Гестия

  • Деметра

  • Арес

  • Аид

4 / 10

Чему покровительствовал Либер у древних римлян?

  • Плодородие

  • Политика

  • Животноводство

  • Науки

5 / 10

Сколько богов-асов перечисляет «Младшая Эдда»?

  • 7

  • 10

  • 12

  • 14

6 / 10

Какими богами клялся князь Олег в «Повести временных лет»?

  • Сварог и Семаргл

  • Перун и Волос

  • Перун и Сварог

  • Волос и Ярило

7 / 10

Внуками какого бога называются ветры в «Слове о полку Игореве»?

  • Стрибог

  • Черноглав

  • Дажьбог

  • Мокошь

8 / 10

Как называется мировая бездна в скандинавской мифологии?

  • Гинунгагап

  • Эливагар

  • Вальгалла

  • Мидгард

9 / 10

Вспомните, как звали внука Венеры — богини красоты и плодородия?

  • Эней

  • Асканий

  • Помпей

  • Нума

10 / 10

Этот профессор МГУ написал книгу «Легенды и мифы Древней Греции». Сможете вспомнить его фамилию?

  • Николай Кун

  • Алексей Лосев

  • Фаддей Зелинский

  • Роберт Грейвс

ПО ТЕМЕ
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
журналист MSK1.RU
Мифы и легенды Греция Рим Скандинавия
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Детективная история без привычной чернухи: чем покоряет новый российский сериал «Когда горит огонь»
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Сдаст даже молчавший на уроках неуч»: почему новый обязательный экзамен по истории для девятиклассников не имеет смысла
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Мнение
Плакала только один день. Откровения студентки о ЕГЭ
Дарья Харламова
Мнение
«За воровство здесь руки отрубают на самом деле»: бизнесмен закрыл свое дело и поехал работать нефтяником в Афганистан
Анонимный автор
Мнение
«Ничего не отвалилось»: автолюбитель год отъездил на китайском авто из салона — плюсы и минусы
Анатолий Кузнецов
Рекомендуем