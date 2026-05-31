Спорим, вы и на половину вопросов не ответите? Непростой тест на знание мифологии

Думаете, что знаете о Древнем мире абсолютно всё? Предлагаем проверить свои знания и пройти наш новый тест по мифологии, который заставит понервничать даже дипломированных историков. Мы собрали хитрые загадки о богах античности, Скандинавии и Древней Руси. Сможете ответить на все вопросы без ошибки?
Как звали бога Солнца у древних римлян?
Ра
Гелиос
Сол
Анубис
Кто такая Лето?
Нимфа
Титанида
Муза
Ора
Кто не входил в Додекатеон в древнегреческой мифологии?
Гестия
Деметра
Арес
Аид
Чему покровительствовал Либер у древних римлян?
Плодородие
Политика
Животноводство
Науки
Сколько богов-асов перечисляет «Младшая Эдда»?
7
10
12
14
Какими богами клялся князь Олег в «Повести временных лет»?
Сварог и Семаргл
Перун и Волос
Перун и Сварог
Волос и Ярило
Внуками какого бога называются ветры в «Слове о полку Игореве»?
Стрибог
Черноглав
Дажьбог
Мокошь
Как называется мировая бездна в скандинавской мифологии?
Гинунгагап
Эливагар
Вальгалла
Мидгард
Вспомните, как звали внука Венеры — богини красоты и плодородия?
Эней
Асканий
Помпей
Нума
Этот профессор МГУ написал книгу «Легенды и мифы Древней Греции». Сможете вспомнить его фамилию?
Николай Кун
Алексей Лосев
Фаддей Зелинский
Роберт Грейвс