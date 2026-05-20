В ярославском Минобре сообщили о нехватке педагогов для летних лагерей: в чем причина

В Министерстве образования Ярославской области сообщили о проблеме нехватки педагогов для работы в летних лагерях.
«Сейчас стоит вопрос об обеспечении кадрами, особенно в первую смену. В июне у нас все педагоги на государственной итоговой аттестации — ОГЭ и ЕГЭ. Раньше у нас экзамены начинались в мае. В этом году стоит требование — проводить экзамены в июне. Поэтому мы используем даже воспитателей детских садов. Ищем воспитателей в помощь нашим лагерям», — рассказала заместитель министра образования Ярославской области Светлана Астафьева 19 мая на заседании комитета Ярославской областной Думы.
Всего по ее данным, в Ярославской области летом откроется 485 детских лагерей — 25 загородных, 435 профильных и с дневным пребыванием, 6 палаточных, 16 лагерей труда и отдыха. В них должны отдохнуть более 51 тысячи ребят.
Для работы в эти организации будет привлечено более 3 тысяч педагогов и около 400 медработников. На базах ярославских вузов и колледжей прошли подготовку 840 вожатых.
Мы писали о стоимости путевок в детские загородные лагеря Ярославской области.
А вы отдыхали в летних лагерях?
Достижения
Первая сотка
Написать 100 комментариев
На полпути к тысяче
Написать 500 комментариев
Словесный поток
Написать 1000 комментариев