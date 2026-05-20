Образование Тест Только 5% читателей узнают литературного героя по его описанию. А вы сможете?

Только 5% читателей узнают литературного героя по его описанию. А вы сможете?

Проверьте свою начитанность и память

А вы сможете легко узнать героя или произведение по его краткому описанию?

А вы сможете легко узнать героя или произведение по его краткому описанию?

Источник:

Анна Золотова / NGS.RU

Литературные герои — это люди со своими маниями, страхами и скелетами в шкафу. Один бредит теорией и хватается за топор, другой не может встать с дивана годами, а третий и вовсе творит нечто невероятное. Мы собрали описания, в которых нет имен, но есть характерные «улики». Оказывается, отличить Обломова от Раскольникова по одной детали гардероба или странной привычке может стать задачей со звездочкой даже для круглого отличника. Проверьте, не зря ли вы просиживали штаны на уроках литературы или вам пора снова открывать учебник?

ТестПройден 61 раз
1 / 10

Этот герой очень скучал, затем застрелил своего друга и отказал девушке. Потом он в нее влюбился, но было уже поздно. О каком персонаже идет речь?

  • Григорий Печорин

  • Евгений Онегин

  • Владимир Ленский

  • Андрей Болконский

2 / 10

Он долго-долго лежал на диване, и ему было хорошо. Какие имя и отчество у этого персонажа?

  • Илья Ильич

  • Семен Семенович

  • Сергей Сергеевич

  • Макар Макарович

3 / 10

Этот герой пересадил собаке человеческие органы, а потом пожалел об этом. О ком идет речь?

  • Доктор Борменталь

  • Профессор Преображенский

  • Профессор Доуэль

  • Профессор Лебединский

4 / 10

Одна замужняя женщина влюбилась в бедняка, переехала в его маленький дом и получила вечную жизнь. Как ее звали?

  • Катерина Кабанова

  • Маргарита Николаевна

  • Софья Павловна

  • Елена Ильина

5 / 10

Этого персонажа хотели зарезать ближайшие родственники, но он успел сбежать и погулять по миру, хотя в конце всё равно погиб от лап животного. Узнали?

  • Иван-царевич

  • Авель

  • Исаак

  • Колобок

6 / 10

Ему не нравился социальный строй, после чего он совершил двойное убийство, влюбился в проститутку и попал на каторгу. Вспомните отчество этого героя?

  • Романович

  • Никанорович

  • Михайлович

  • Александрович

7 / 10

Он обманывает бедную девушку, чтобы узнать у ее бабушки тайну, запугивает старуху до смерти и теряет всё свое состояние. Как зовут этого персонажа?

  • Германн

  • Печорин

  • Арбенин

  • Чичиков

8 / 10

Герои этого романа лишены имен, слушаются приказов системы, которая указывает им путь к счастью. А главный герой однажды влюбляется в инакомыслящую и начинает бунтовать. О каком произведении речь?

  • «1984»

  • «О дивный новый мир»

  • «Мы»

  • «Котлован»

9 / 10

Чтобы порадовать любимого, она отрезала свои волосы, а он продал свои часы, чтобы сделать ей подарок. О каком произведении идет речь?

  • «Дары волхвов»

  • «Ожерелье»

  • «Гранатовый браслет»

  • «Куст сирени»

10 / 10

Маленький горбун становится сиротой, его прогоняют родственники, и он отправляется искать счастье по свету. О ком идет речь?

  • Квазимодо

  • Маленький Мук

  • Старик Хоттабыч

  • Ходжа Насреддин

Анна Голубницкая
Анна Голубницкая
журналист MSK1.RU
Литература Чтение Школьная программа Тест Образование Развлечение
