Что можно и нельзя делать на ЕГЭ в 2026 году: полный список правил

Для большинства предметов длительность экзаменации составляет почти 4 часа Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Совсем скоро выпускники начнут сдавать ЕГЭ. Каждый год правила проведения экзамена обновляют. В материале рассказываем, что можно и чего нельзя делать на ЕГЭ в 2026 году.

Длительность ЕГЭ

Одиннадцатиклассникам важно знать, сколько времени дается на сдачу каждого государственного экзамена. Длительность экзаменов варьируется в зависимости от предмета и регламентируется совместным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора. Экзамены начинаются в 10:00 по местному времени.

Для большинства предметов длительность экзаменации составляет 3 часа 55 минут или 3 часа и 30 минут.

Продолжительность экзаменов:

биология, информатика, литература, математика профильного уровня, физика — 3 часа 55 минут;

история, обществознание, русский язык, химия — 3 часа 30 минут;

иностранные языки (английский, испанский, немецкий, французский, письменная часть) — 3 часа 10 минут;

география, иностранный язык (китайский, письменная часть), математика базового уровня — 3 часа;

иностранные языки (английский, испанский, немецкий, французский, устная часть) — 17 минут;

иностранный язык (китайский, устная часть) — 14 минут.

Некоторые выпускники получают дополнительные 1,5 часа для сдачи ЕГЭ. В этом списке участники с ОВЗ, инвалиды — при наличии заключения ПМПК или справки об инвалидности.

Следить за временем во время экзамена нужно по настенным часам, которые обязательно есть в каждой аудитории. О времени также напоминают наблюдатели: они сообщают, когда до сдачи ответов остается полчаса и затем 5 минут, передает ТАСС.

Основные экзамены стартуют 1 июня с истории, литературы и химии. Резервные дни — с 22 по 25 июня. Дополнительная пересдача одного предмета по желанию выпускника пройдет 8 и 9 июля. С полным расписанием можно ознакомиться по ссылке.

Правила заполнения бланков ЕГЭ

Одна из ответственных частей экзамена — это заполнение бланков. Всего их три. Два из них для ответов: первый — для заданий с краткими ответами, второй — для заданий с развернутыми.

Согласно документу Рособрнадзора, все бланки госэкзамена нужно заполнять только черной гелевой или капиллярной ручкой. Строго запрещается писать в них карандашом или цветными чернилами.

Особое внимание уделяется требованию точного копирования символов: каждая буква и цифра должны четко соответствовать образцу из верхней части бланков регистрации и ответов № 1.

Задания с кратким ответом, включая результаты вычисления, записываются в бланк ответов № 1. Для развернутых ответов предназначены бланки № 2 (лист 1 и лист 2).

Если место в бланке закончилось, то выпускник может запросить у наблюдателя в аудитории дополнительный бланк ответов № 2. Однако его использование допускается только после полного заполнения обоих листов основного бланка.

При заполнении бланков недопустимо делать записи или пометки на полях бланков, за их пределами или в областях, заполненных типографским текстом. Также запрещено указывать личные данные.

Что можно делать на ЕГЭ

На экзамене каждый выпускник должен оставаться на своем месте. Покинуть аудиторию можно только по уважительной причине: если нужно в туалет или требуется медицинская помощь. При этом необходимо предупредить наблюдателей. До уборной и обратно экзаменуемого сопровождают, а все материалы должны оставаться на столе.

Участникам госэкзамена можно использовать черновики и делать пометки в контрольно-измерительных материалах (КИМ). Важно помнить, что записи на черновиках и в КИМ не обрабатываются и не проверяются.

Также экзаменуемый может запросить у организатора дополнительный бланк для ответа, если в выданном не хватает места. Можно использовать разрешенные для конкретного предмета технические средства. К ним относятся:

непрограммируемый калькулятор — на физике и биологии;

орфографический словарь — на литературе;

географические карты и статистические приложения — на географии;

периодическую таблицу Менделеева, таблицу растворимости и электрохимический ряд напряжений металлов — на химии.

Также можно пить бутилированную воду и есть продукты для перекуса в аудитории, которые вы принесли с собой на ЕГЭ. Однако важно не отвлекать других участников.

Что запрещено делать на ЕГЭ

Во время ЕГЭ участникам запрещено выполнять работу несамостоятельно. Нельзя списывать или получать помощь от посторонних лиц или выполнять задания при их помощи.

Также запрещается общаться с другими участниками в аудитории. Нельзя разговаривать, обсуждать работы, обмениваться любыми предметами (ручками, листочками, линейками и т. д.). Всё это будет считаться нарушением.

Экзаменуемым нельзя иметь при себе запрещенные предметы. К ним относятся:

средства связи (смартфоны, калькуляторы и т. п.), фото-, аудио- и видеоаппаратура;

электронно-вычислительная техника;

справочные материалы;

письменные заметки, шпаргалки.

Уведомление о регистрации на экзамены также запрещено — его нужно оставить в месте для хранения личных вещей или передать сопровождающему. Участникам ЕГЭ нельзя выносить из аудитории экзаменационные материалы (бумажные или электронные), черновики. Запрещается фотографировать экзаменационные материалы и черновики.

Пересаживаться в аудитории тоже нельзя. За каждым участником закреплено определенное место.

Без сопровождения организатора выходить из аудитории не разрешается. Запрещается переписывать задания в черновики.

За нарушение правил участника удалят с экзамена, составят акт, копия которого направляется в государственную экзаменационную комиссию (ГЭК).

Дополнительные правила

На экзамене могут возникнуть ситуации, когда участнику нужно досрочно покинуть аудиторию и пункт проведения экзамена, если по состоянию здоровья или другим объективным причинам нет возможности завершить работу. В таком случае организаторы должны провести выпускника в медкабинет, пригласить члена ГЭК и составить акт о досрочном завершении экзамена. Этот документ позже позволит пересдать экзамен в резервные дни.

Когда можно подать апелляцию из-за нарушений на ЕГЭ

Основные правила ЕГЭ предусматривают возможность подачи апелляции и оспаривания полученных баллов. Ее можно подать, если вам что-то мешало корректно выполнить задания, отвлекало во время сдачи.