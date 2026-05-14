Кого примут в университет без вступительных испытаний: условие

Победители и призеры всероссийской олимпиады школьников смогут поступить в ведущие российские вузы без вступительных испытаний. Об этом рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Статус победителя и призера дает ребятам право поступить в ведущие российские вузы без вступительных испытаний по направлению подготовки или специальности, соответствующей профилю олимпиады», — пояснил министр в интервью РИА Новости.
Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ) — ежегодная олимпиада по 24 предметам, организованная Минпросвещения РФ.
Кроме того, олимпиадники могут рассчитывать на денежные выплаты. Регионы выделяют им единовременные суммы, а также ежемесячные выплаты на весь период обучения в вузе за счет президентских грантов.
В этом году дипломы заключительного этапа всероссийской олимпиады получили 4241 человек. Из них 732 стали победителями, 3509 — призерами.
Прием документов и заявлений в российских вузах начнется 20 июня. Завершение приемной кампании будет отличаться в зависимости от уровня высшего образования и источника финансирования обучения. Подробнее о всех датах, которые нужно знать при поступлении, можно узнать по ссылке.