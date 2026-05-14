Кого примут в университет без вступительных испытаний: условие

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Свои знания придется доказать | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUСвои знания придется доказать | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Свои знания придется доказать

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Победители и призеры всероссийской олимпиады школьников смогут поступить в ведущие российские вузы без вступительных испытаний. Об этом рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Статус победителя и призера дает ребятам право поступить в ведущие российские вузы без вступительных испытаний по направлению подготовки или специальности, соответствующей профилю олимпиады», — пояснил министр в интервью РИА Новости.

Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ) — ежегодная олимпиада по 24 предметам, организованная Минпросвещения РФ.

Кроме того, олимпиадники могут рассчитывать на денежные выплаты. Регионы выделяют им единовременные суммы, а также ежемесячные выплаты на весь период обучения в вузе за счет президентских грантов.

В этом году дипломы заключительного этапа всероссийской олимпиады получили 4241 человек. Из них 732 стали победителями, 3509 — призерами.

Прием документов и заявлений в российских вузах начнется 20 июня. Завершение приемной кампании будет отличаться в зависимости от уровня высшего образования и источника финансирования обучения. Подробнее о всех датах, которые нужно знать при поступлении, можно узнать по ссылке.

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Старший корреспондент оперативной редакции
Поступление в вуз Всероссийская олимпиада Сергей Кравцов Выплаты и пособия
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Комментарии
2
Гость
14 мая, 08:26
Индусы и братья на приорах
Гость
14 мая, 06:47
Всех кроме глубинного народа как эта власть нас называет
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Гость
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