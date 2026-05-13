Зубрить, писать шпаргалки или надеяться на Дальний Восток? Как распределить время до ЕГЭ и на самом экзамене: отвечает репетитор

Вот мое мнение: если вы пахали, готовились и ваш результат в среднем более 80 баллов по пробникам, он не станет сильно выше от использования нечестных методов (если они вообще сработают). Ответов на 100 баллов не продают. А риск значительный. Не стоит прерывать свой восхитительный полет таким жалким падением.

Если вы ничего не делали, ну… дело ваше, какие инструменты использовать для сдачи.

Самый морально сложный вариант: если вы пахали, но не вышли на 80+ баллов. Понимаю, что хочется воспользоваться ответами. Но помните, что у рынка сливов очень короткий период жизни — месяц в году. Там нет репутации, нет верификации, 90% этого рынка — попросту мошенники. Смешных историй о них много: последняя, которую слышал от учеников, это как мужчина, которому заплатили за слив, скинул перед экзаменом ссылку, но не на ответы, а на видео, как он рыбачит.

Вы идете на поиск этих решений в попытке облегчить свое страдание, но лишь многократно его усиливаете. Сначала возитесь в мутном рынке сливщиков, где ничего не понятно, потом ждете, скинут ли ответы, потом думаете, правильные они или нет, стоит ли вообще их использовать. Никакого праздника. Будьте человеком «с сильной аурой», откажитесь участвовать в этом балагане и смотрите свысока на одноклассников, которые в это ввязались. Вы же не лудоманы, правда?