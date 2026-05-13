Зубрить, писать шпаргалки или надеяться на Дальний Восток? Как распределить время до ЕГЭ и на самом экзамене: отвечает репетитор

До ЕГЭ осталось меньше месяца, и мы продолжаем тему подготовки к итоговому экзамену и поступлению. В этот раз поговорим о том, как распределить время за сутки до ЕГЭ и в сам день сдачи, а также что стоит и чего не стоит делать в это ответственное время. Советы выпускникам даст Семен Саблин, репетитор по математике и обществознанию. За 11 лет Семен подготовил к экзаменам более 400 учеников. Далее — его прямая речь для MSK1.RU.
Распорядок дня за сутки до ЕГЭ
В последний день до экзамена я советую своим ученикам искать баланс между физической и психологической подготовкой. Первая половина дня — «рабочая», во вторую надо обязательно расслабиться.
09:00–13:00 — последний пробник с утра, чтобы понять, что вы забыли и что еще надо повторить. Повторяем сегодня только самое важное или самое проблемное: основные формулы, даты, понятия. Делаем шпаргалки для повторения, «карты памяти». Не пытайтесь засунуть в голову всё в последний момент. Это не получится без тренировки. Кроме того, свободное место вам еще пригодится на экзамене, чтобы нормально обрабатывать задания. В конце концов, вы создаете диспропорцию значимости между материалом, который кинулись учить в последний момент, и тем, что делали до этого.
13:00 — сходите погулять. Есть в этот день и на завтрак в день экзамена нужно что-то, что нормально переваривается, от чего точно не скрутит живот. И питаться надо обязательно, не есть — очень плохая идея.
15:00 — соберите вещи заранее: паспорт, ручку, бумажные платочки, всё остальное, что вам нужно и можно. Рассчитайте время отбоя, подъема, выезда/выхода, особенно если школа не в соседнем дворе и добираться придется самостоятельно.
16:00 — вспомните техники самоуспокоения. Что-нибудь про дыхание, например по 4 секунды вдох, задержка, выдох, задержка — и так 6 повторений, это помогает замедлиться и успокоиться. Можно сочинить аффирмацию — свое авторское «у меня всё получится». Оно должно быть позитивное, уверенное и про будущее. Повторяйте перед сном, с утра и перед экзаменом. Визуализируйте, как проходите на пункт проведения экзамена, как получаете КИМ, как ничему не удивляетесь, как спокойно и чисто решаете его на свой лучший балл.
17:00 — отключите уведомления от всех одноклассников и групповых чатов, не читайте сообщения, чтобы не участвовать в индуцированном психозе и не разгонять стресс. Я на 100% уверен, что вы в этот момент обсуждаете сливы, покупку ответов, пронос чего-нибудь на ППЭ и так далее.
Про списывание и другие формы нечестной сдачи ЕГЭ
Вот мое мнение: если вы пахали, готовились и ваш результат в среднем более 80 баллов по пробникам, он не станет сильно выше от использования нечестных методов (если они вообще сработают). Ответов на 100 баллов не продают. А риск значительный. Не стоит прерывать свой восхитительный полет таким жалким падением.
Если вы ничего не делали, ну… дело ваше, какие инструменты использовать для сдачи.
Самый морально сложный вариант: если вы пахали, но не вышли на 80+ баллов. Понимаю, что хочется воспользоваться ответами. Но помните, что у рынка сливов очень короткий период жизни — месяц в году. Там нет репутации, нет верификации, 90% этого рынка — попросту мошенники. Смешных историй о них много: последняя, которую слышал от учеников, это как мужчина, которому заплатили за слив, скинул перед экзаменом ссылку, но не на ответы, а на видео, как он рыбачит.
Вы идете на поиск этих решений в попытке облегчить свое страдание, но лишь многократно его усиливаете. Сначала возитесь в мутном рынке сливщиков, где ничего не понятно, потом ждете, скинут ли ответы, потом думаете, правильные они или нет, стоит ли вообще их использовать. Никакого праздника. Будьте человеком «с сильной аурой», откажитесь участвовать в этом балагане и смотрите свысока на одноклассников, которые в это ввязались. Вы же не лудоманы, правда?
22:00 — ложитесь спать. Сон необходим для работы мозга. Мне нравится метафора из книги Барбары Окли «Учись учиться»: в голову ночью приходят уборщики и выметают весь мусор, который остался после дневной рабочей смены, раскладывают по полочкам полезные знания. Если вы не дадите им этого сделать, утром вы проснетесь в мысленном хаосе и грязи.
В день ЕГЭ
07:00 — проснулись, улыбнулись, умылись, покушали, собрались. Можно посмотреть с утра какие-нибудь разборы вариантов Дальнего Востока. Да, это тоже не официальная информация и может быть просто попытка образовательных блогеров «срубить трафик» с тревожных выпускников. Но вам должно быть всё равно, реальный вариант или нет: это разминка перед экзаменом, информация к размышлению.
09:00 — скорее всего, вы где-то у пункта проведения экзамена. Дальше распишу подробнее, как лучше распределить время в аудитории (с расчетом, что на выполнение заданий выделено 3 часа 55 минут).
На самом экзамене
За 20 минут до начала. Постарайтесь сделать все дела, посетите уборную.
0 минут. После получения КИМ — читайте его целиком. Оцените время, которое вы готовы выделить на каждый блок и отдельные задания, отметьте, что знакомо и незнакомо. Общая сумма времени, которую вы заложите на решение, не должна превышать 3/4 общего времени, отведенного на экзамен. Зафиксируйте план на черновике, сверяйтесь с ним и старайтесь не отставать от намеченного тайминга.
10 минут. Решайте задания. Советую начать с простого, чтобы «разогреть» мозг.
50 минут. Переходите к заданиям средней сложности.
1 час 30 минут. Несколько раз перечитайте условия заданий, которые уже выполнили. Не редки случаи, когда ученик после экзамена говорит, что уверен в решении, но мы не находим задание, каким он его запомнил, среди опубликованных вариантов. Потом приходят результаты с нулем баллов за это задание. Значит, всё-таки на экзамене он неправильно понял условие.
2 часа 40 минут. Оставьте немного времени на риск: в эти 20 минут можно попробовать решить новое или сложное для вас задание. Если в знакомом номере попалось условие, которое видите впервые, не паникуйте, скорее всего, его видят впервые все. Не пасуйте, наоборот, это шанс вырваться вперед там, где другие пасанут.
3 часа. Начинаем переносить в бланк всё, что уже есть, еще раз проверяя. Старайтесь делать это чисто, но помните, что ни в одном предмете нет критерия аккуратности, баллы за плохой почерк и зачеркивания вам не снимут. Если приоритет — время, забудьте о комфорте проверяющего, он обязан будет разобраться, если по факту ваше решение верное.
3 часа 35 минут. Последние 15 минут — формальная проверка, последняя. Посмотрите как робот, всё ли правильно заполнено. Прочитайте условия, что просили написать? В порядке возрастания? Слитно? Через запятую? Наименьшее? Любое? С указанием единиц измерения? С округлением до сотых?
3 часа 50 минут. Самый конец, когда уже проверили ответы и готовы сдавать бланк, — запомните все условия попавшегося вам варианта.
После сдачи бланков. Сразу после выхода запишите условия ваших заданий хоть голосовым сообщением (но лучше письменно). До всякого отдыха, пока в памяти 99% информации. Свой КИМ и все условия в нем вы сегодня видели в последний раз в жизни, варианты не публикуют. То, что публикуют, не официальная информация, там может не оказаться ваших заданий, чтобы вы смогли себя проверить. Поэтому полагайтесь только на свою память.
Если вы оказались сильно недовольны условием, его формулировками, имеет смысл пойти в штаб ППЭ и написать апелляцию на само задание (не на результаты).
Всё, идите отдыхать и готовиться к следующему экзамену. Или к пересдаче. Или к подаче документов. Удачи вам!
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