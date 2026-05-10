Когда начнется приемная кампания в российских вузах: все даты, которые нужно знать при поступлении

Старт приемной кампании будет единым для всех вузов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Прием документов и заявлений в российских вузах начнется в единый день в конце июня. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

«В соответствии с действующим порядком приема в российские университеты, при поступлении на все уровни высшего образования (бакалавриат, специалитет, базовое высшее, магистратура, специализированное высшее) начало приема заявлений и документов происходит в единый день — 20 июня», — сообщили в министерстве ТАСС.

При этом срок завершения приемной кампании будет отличаться в зависимости от уровня высшего образования и источника финансирования обучения. Так, абитуриентам для поступления на бюджет по программам бакалавриата, специалитета базового высшего образования нужно успеть подать документы до 10, а в некоторых вузах до 20 июля. Прием на платные места по этим уровням обучения завершается не позднее 20 сентября.

Что же касается поступления на магистратуру и специализированное высшее образование, то для зачисления на бюджет документы и заявления нужно подать не позднее 20 августа. А вот прием на платное обучение завершится не позднее 20 сентября.

Когда начнется сдача ЕГЭ

Основной период сдачи ЕГЭ в этом году пройдет с 1 июня по 9 июля по следующему расписанию:

1 июня выпускники будут сдавать историю, литературу и химию;

4 июня — русский язык;

8 июня — базовую и профильную математику;

11 июня — обществознание и физику;

15 июня — биологию, географию и иностранные языки (письменную часть);

18 и 19 июня — устную часть по информатике и иностранным языкам.