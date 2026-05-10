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Образование Когда начнется приемная кампания в российских вузах: все даты, которые нужно знать при поступлении

Когда начнется приемная кампания в российских вузах: все даты, которые нужно знать при поступлении

У тех, кто будет учиться на платном, времени больше

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Старт приемной кампании будет единым для всех вузов | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUСтарт приемной кампании будет единым для всех вузов | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Старт приемной кампании будет единым для всех вузов

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Прием документов и заявлений в российских вузах начнется в единый день в конце июня. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

«В соответствии с действующим порядком приема в российские университеты, при поступлении на все уровни высшего образования (бакалавриат, специалитет, базовое высшее, магистратура, специализированное высшее) начало приема заявлений и документов происходит в единый день — 20 июня», — сообщили в министерстве ТАСС.

При этом срок завершения приемной кампании будет отличаться в зависимости от уровня высшего образования и источника финансирования обучения. Так, абитуриентам для поступления на бюджет по программам бакалавриата, специалитета базового высшего образования нужно успеть подать документы до 10, а в некоторых вузах до 20 июля. Прием на платные места по этим уровням обучения завершается не позднее 20 сентября.

Что же касается поступления на магистратуру и специализированное высшее образование, то для зачисления на бюджет документы и заявления нужно подать не позднее 20 августа. А вот прием на платное обучение завершится не позднее 20 сентября.

Когда начнется сдача ЕГЭ

Основной период сдачи ЕГЭ в этом году пройдет с 1 июня по 9 июля по следующему расписанию:

  • 1 июня выпускники будут сдавать историю, литературу и химию;

  • 4 июня — русский язык;

  • 8 июня — базовую и профильную математику;

  • 11 июня — обществознание и физику;

  • 15 июня — биологию, географию и иностранные языки (письменную часть);

  • 18 и 19 июня — устную часть по информатике и иностранным языкам.

С 22 по 25 июня — резервные дни для сдачи всех предметов. 8 и 9 июля выпускники смогут пересдать один предмет.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Вуз Приемная кампания Бакалавриат Магистратура Специалитет
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Комментарии
1
Гость
10 мая, 07:23
Приемная шампания.
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